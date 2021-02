Christian Lundgaard beschouwt 2021 als laatste kans op F1-stoeltje

Het seizoen 2021 is allesbepalend voor de toekomst van Christian Lundgaard. De 19-jarige Deen begint aan zijn tweede jaar in de Formule 2 en in zijn ogen is dit zijn laatste kans om promotie naar de Formule 1 af te dwingen. Lukt het dit jaar niet, dan gaat het hem waarschijnlijk nooit lukken. "Het is absoluut een cruciaal jaar voor mij met het oog op de Formule 1", aldus Lundgaard in BT.

De Deen schurkt als lid van de Alpine Academy al tegen de koningsklasse van de autosport aan, maar alles valt of staat met de resultaten in de Formule 2. Lundgaard vervolgt: "2020 was als een achtbaan met veel hoogte- en dieptepunten. Dit jaar moeten we het optimaliseren en in de weekenden waarin we niet sterk zijn genoegen nemen met punten. Dit wordt mijn tweede jaar in de Formule 2 en voor een derde kans heb je een rijke vader nodig. Die heb ik niet."

Hij moet zich komend seizoen dus bewijzen. "Ik weet wat er eventueel voor mij in het verschiet ligt als ik het dit jaar goed doe. Maar er zal weinig van terecht komen als ik niet goed genoeg presteer. Dan valt de droom in duigen", aldus Lundgaard.

Mia Sharizman is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van Alpine. De lat ligt hoog voor Lundgaard. Sharizman: "We zagen in 2020 flitsen van enorme snelheid en dominantie. Dit jaar wordt erg belangrijk voor Christian. Hij rijdt voor het eerst voor het tweede opeenvolgende jaar in dezelfde klasse. Met zijn ervaring en een plekje bij ART moet hij mee kunnen doen voor het kampioenschap."