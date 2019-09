De Vries verliest vierde startpositie in Italië na diskwalificatie

Nyck de Vries zal de hoofdrace van de Formule 2 in Italië niet van de vierde positie mogen starten. De ART Grand Prix-coureur werd na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, omdat hij niet genoeg brandstof in zijn auto had.

Na negen ronden in het kampioenschap staat De Vries er goed voor in het kampioenschap. Hij bezet momenteel de eerste positie en heeft een voorsprong van 30 punten op Nicholas Latifi. Ook in de kwalificatie op Monza leek de Nederlander goede zaken te doen, want hij noteerde de vierde tijd en zag dat zijn Canadese rivaal niet verder kwam dan de zevende startpositie.

Niet genoeg brandstof voor monster

Wel viel De Vries direct na de kwalificatie stil in de Curva Grande en nu is dus duidelijk waarom dat het geval is. De bolide van ART had niet genoeg brandstof meer om te kunnen blijven rijden en ook tijdens de keuring speelde hem dat parten. De FIA schrijft voor dat ze altijd een monster van 0,8 kilogram brandstof moeten kunnen nemen. Dat kon bij De Vries niet, waardoor hij uit de uitslag van de kwalificatie gehaald is.

Daardoor zal de leider in het kampioenschap zaterdagmiddag vanaf de zeventiende en laatste positie vertrekken. De pole position voor die race, die om 16.45 uur begint, is voor nieuwkomer Callum Ilott. De Brit was in de kwalificatie verrassend sterker dan mede-rookies Guanyu Zhou en Nikita Mazepin.