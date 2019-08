De Vries: "Scheelde weinig of ik had de finish in Hongarije niet gehaald"

Ook voor Nyck de Vries is het nu zomervakantie. Na een succesvolle eerste seizoenshelft leidt hij het Formule 2-kampioenschap, maar volgens de Nederlander scheelde het weinig, of hij had de finish in de hoofdrace in Hongarije niet gehaald.

De Vries eindigde de hoofdrace van de Formule 2 op de Hungaroring als tweede, achter grote concurrent Nicholas Latifi en voor Luca Ghiotto. Hij vertrok de race vanaf pole position na een knappe ronde in de natte kwalificatie, maar wist dat dus niet om te zetten in een zege. Toch was er na afloop van de wedstrijd sprake van opluchting bij De Vries, die stelde dat hij de race door een leeglopende band bijna niet uit kon rijden.

"De start was net goed genoeg om voor Luca en Nicholas te blijven. Luca probeerde me echter in bocht 1 aan te vallen, dus ik moest verdedigen en terwijl ik dat deed, miste ik mijn rempunt een beetje. Daardoor kon Nicholas de bocht beter voorbereiden dan wij en ons met een undercut pakken. Dat is waarom hij mij te grazen nam."

"Het is een lastig circuit om in te halen, maar zodra de verschillen in het leven en de slijtage van de band groter worden, wordt de race normaal gesproken spannender. Het is duidelijk best lastig om in te halen en dat is waarom ik teleurgesteld was na race 1. Ik dacht dat we misschien voor Nicholas hadden kunnen blijven als ik bocht 1 niet verprutste. We hadden echter op de harde band een leeglopende band, dus we hadden eigenlijk geluk dat we de race wisten te eindigen."