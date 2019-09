Van de Grint teleurgesteld dat De Vries geen kans krijgt in de Formule 1

Nyck de Vries zal in 2020 hoogstwaarschijnlijk niet in de Formule 1 te zien zijn, terwijl hij wel op weg is naar de titel in de Formule 2. Kees van de Grint vindt het onbegrijpelijk dat de teams aan de Nederlander voorbijgaan.

Momenteel stevent De Vries in zijn derde Formule 2-seizoen recht op de titel af. De coureur van ART Grand Prix heeft een marge van bijna 60 punten, terwijl er nog slechts twee raceweekenden te gaan zijn. De titel lijkt dus zo goed als binnen, maar de stap zetten naar de Formule 1 is zo goed als uitgesloten voor 2020. De Vries zette vorige week namelijk zijn handtekening onder een contract bij het Formule E-team van Mercedes.

Met nog een zeer beperkt aantal zitjes in de Formule 1 lijkt een scenario als dat van Alexander Albon, die eerst in de Formule E tekende en daarna toch naar Toro Rosso kon, zo goed als uitgesloten. Van de Grint vindt het onbegrijpelijk dat de teams De Vries over het hoofd zien in de keuze voor hun coureurs in 2020. De voormalig bandengoeroe van Bridgestone vindt dat de Formule 2-kampioen hoe dan ook een kans verdient in de F1.

"Ik snap zijn keuze, al ben ik toch een klein beetje teleurgesteld. Dat geldt echter vooral voor de houding van de teams. Ik had hem graag in de Formule 1 gezien, omdat ik vind dat een Formule 2-kampioen een kans verdient in de Formule 1. Haas of Williams had in mijn ogen voor De Vries moeten kiezen. Jammer genoeg gaan de teams voorbij aan een Formule 2-kampioen", vertelde Van de Grint in Slipstream.

De Vries mogelijk eerste F2-kampioen zonder promotie

Als De Vries Formule 2-kampioen wordt, dan is hij de eerste kampioen die de stap naar de Formule 1 niet weet te maken sinds het kampioenschap in 2017 hernoemd werd tot Formule 2. In de voorloper van de klasse, de GP2, wisten Giorgio Pantano, Davide Valsecchi en Fabio Leimer het als kampioen niet tot de Formule 1 te schoppen. Jolyon Palmer moest na zijn titel een jaar wachten op een kans in de Formule 1, net als Stoffel Vandoorne en Pierre Gasly.