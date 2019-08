Latifi wint op Hungaroring en loopt in op De Vries in titelstrijd

Nicholas Latifi heeft goede zaken gedaan in de hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije. De DAMS-coureur wist de wedstrijd te winnen en verkleinde daarmee zijn achterstand in het kampioenschap op Nyck de Vries, die wel als tweede eindigde.

Latifi legde de basis voor zijn zege bij de start van de race. De Vries mocht vanaf pole position vertrekken, maar ging wijd in bocht 1 en zag de vanaf P3 gestarte Canadees voorbijkomen. Latifi kwam meteen in een goed ritme en liep weg bij de achtervolgers, die bestonden uit De Vries, Luca Ghiotto en Mick Schumacher. In ronde 7 opende de Nederlander het bal der pitstops, waarbij hij de softs verruilde voor mediums.

Latifi blijkt sterker op Hungaroring dan De Vries

De Vries probeerde daarmee druk te zetten op Latifi en dat lukte, want toen hij twee ronden later stopte, zat de coureur van ART Grand Prix nog maar enkele tienden achter de virtuele koploper. De DAMS-coureur bleek in het restant van de race echter beter om te gaan met het verkeer, bouwde een riante voorsprong op en kwam vervolgens achter de safety car als eerst over de finish op de Hungaroring.

De Vries beperkte de schade door de tweede positie te pakken, terwijl Jack Aitken namens Campos van P7 naar P3 op wist te klimmen in de hoofdrace. Sergio Sette Camara bekroonde een vergelijkbare inhaalrace met de vierde positie, voor Nobuharu Matsushita en Ghiotto. Jordan King bekroonde een tactisch slimme zet van MP Motorsport met P7, terwijl Mick Schumacher met de achtste positie de pole voor de sprintrace van zondag pakte. Ook Guanyu Zhou en Callum Ilott verzekerden zich van punten.