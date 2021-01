Officieel: Mercedes gunt Frederik Vesti plekje in opleidingsprogramma

Het team van Mercedes heeft een nieuwe naam aan het talentenprogramma toegevoegd. Het gaat om niemand minder dan Frederik Vesti. Vesti, een 19-jarige Deen, was vorig jaar actief in het Formule 3-kampioenschap. Met onder meer drie overwinningen legde hij beslag op de vierde plaats in de eindstand, op 17,5 punten achterstand van kampioen Oscar Piastri.

Komend seizoen rijdt hij weer in de Formule 3, dan voor ART Grand Prix in plaats van Prema Racing. Vesti: "Ik stap over naar ART Grand Prix om mezelf als coureur verder te ontwikkelen en om te leren werken in een andere omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat dit me een stap dichter bij het ultieme doel brengt en dat is de Formule 1 bereiken. De samenwerking tussen ART, Mercedes en mij vormt voor mij het begin van een opwindende reis."

De jonge Deen kan vanaf nu dus rekenen op ondersteuning vanuit Mercedes. "Ik heb gedroomd van een plek in het opleidingsprogramma van Mercedes en heb er elke dag keihard voor gewerkt. Dat ik nu mag samenwerken met het beste Formule 1-team ter wereld is een enorme impuls voor mijn carrière en ik kijk ernaar uit om een krachtige relatie voor de toekomst op te bouwen."