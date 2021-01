Marcus Armstrong verruilt ART Grand Prix voor DAMS

Marcus Armstrong is ook komend seizoen in de Formule 2 te bewonderen, zij het wel voor een ander team. De door Ferrari ondersteunde Nieuw-Zeelander debuteerde vorig jaar namens ART Grand Prix in het voorportaal van de Formule 1. Voor 2021 maakt hij de overstap naar DAMS.

Armstrong begon zijn eerste jaar voortvarend met een tweede plaats in de openingsrace en ook in het tweede raceweekend wist hij op het podium te eindigen. Daarna kwam de klad erin en scoorde hij twaalf races op een rij geen punten. Uiteindelijk verzamelde hij in totaal 52 punten, goed voor de dertiende plaats in het kampioenschap.

"Ik verheug me erop om voor DAMS te gaan rijden", reageert Armstrong. "Het zat er al een tijdje aan te komen, want vorig jaar was er al volop belangstelling om met elkaar samen te werken. De Formule 2 is een extreem competitief kampioenschap en komend seizoen telt maar acht raceweekenden."

"Het is dus zaak om goed uit de startblokken te komen en waar kan dat beter dan bij een ervaren team dat gewend is om te winnen? DAMS heeft een indrukwekkende erelijst, met name in de GP2 en de Formule 2. Het is een van de beste teams om voor te racen, zo niet hét beste team om voor te racen."