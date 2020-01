ART Grand Prix haalt 16-jarige Sauber-junior Pourchaire binnen

ART Grand Prix is haar line-up voor het Formule 3-seizoen van 2020 aan het vullen. Fransman Théo Pourchaire, die onderdeel is van Sauber's ontwikkelingstraject, is de tweede coureur die het Franse team vast heeft gelegd.

Vorige week kondigde ART al aan dat de Rus Alexander Smolyar een van de coureurs van het team zou worden gedurende het seizoen 2020 en nu is er met Pourchaire dus een tweede coureur aangekondigd. Samen met een nog aan te kondigen derde coureur krijgen Smolyar en Pourchaire de doelstelling mee om ART hoger te laten eindigen dan op de derde positie in het kampioenschap voor teams, de plek waarop het team in 2019 eindigde.

16-jarige Pourchaire won Duitse F4-titel in 2019

Net als Smolyar is de 16-jarige Pourchaire een debutant in de Formule 3, nadat hij afgelopen jaar als nieuwkomer kampioen wist te worden in de Duitse Formule 4. Het jaar daarvoor werd hij kampioen in de junior-klasse van de Franse Formule 4 door 16 van de 21 races te winnen. In oktober testte Pourchaire voor het eerst met een Formule 3-bolide van ART en daarbij maakte hij voldoende indruk om een zitje af te dwingen voor 2020.

"Dit is een nieuwe uitdaging voor mij en ik ben ART Grand Prix dankbaar dat ze me de kans geven om in de F3 te racen", vertelde Pourchaire over zijn aanstelling. "Het is een grote stap vanuit de Duitse F4, maar na de tests in Valencia voel ik dat ik er klaar voor ben. We hadden alle mogelijke omstandigheden - droog, opdrogend en nat - en altijd voelde ik me goed."

Teambaas Sébastien Phillippe is onder de indruk van de jonge coureur. "Théo's staat van dienst spreekt voor zichzelf. In de karts en autosport heeft hij een titel per seizoen gewonnen. Théo heeft in Valencia bewezen dat hij heel volwassen is voor zijn leeftijd, een zekere technische achtergrond én de skills heeft om snel te zijn en ART Grand Prix te helpen in het bereiken van haar doelstellingen."