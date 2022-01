Theo Pourchaire ook in 2022 in actie voor ART Grand Prix

Theo Pourchaire is ook komend seizoen namens ART Grand Prix te bewonderen in de Formule 2. De 18-jarige Fransman reed vorig jaar al voor de Franse renstal in het voorportaal van de Formule 1. Met twee overwinningen en een totaal van 140 punten legde hij in het kampioenschap beslag op de vijfde plaats.

Pourchaire hoopt in 2022 te profiteren van de continuïteit. "Ik ben trots om mijn weg in de Formule 2 te vervolgen met ART Grand Prix. Het is een eer voor mij om met zo'n geweldig team samen te mogen werken. Dit wordt ons derde jaar samen (in 2020 reed Pourchaire voor ART in de Formule 3, red.) en het team is inmiddels net familie voor me."

"Het is opwindend om ook voor komend seizoen de krachten te bundelen. Het wordt een druk jaar waarin ik vooral veel plezier wil beleven en meer ervaring wil opdoen voor de toekomst. We zijn meer vastberaden dan ooit en we mikken dan ook op de titel in de Formule 2", aldus het ambitieuze talent uit de stal van Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur.

Namens ART Grand Prix liet Sebastien Philippe weten: "Het is niet meer dan logisch dat we samen onze weg vervolgen. Theo heeft laten zien over veel potentie, talent en kwaliteiten te beschikken. Zijn motivatie en toewijding passen bij die van ART Grand Prix en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen verlopen vooralsnog naar wens. Als je alles bij elkaar optelt, kunnen we maar één doel hebben voor 2022 en dat is het kampioenschap."