De Vries wil ondanks goed F2-seizoen nog niet denken aan stap naar Formule 1

Nyck de Vries maakt een goed seizoen door in de Formule 2. De Nederlander staat fier aan de leiding van het kampioenschap, maar aan een titel en een eventuele overstap naar de Formule 1 wil hij nog niet denken.

Het Formule 2-seizoen is inmiddels over de helft en De Vries staat er goed voor. De coureur van ART Grand Prix begon het seizoen niet zo sterk als gehoopt, maar een sterke reeks wedstrijden in Spanje, Monaco, Frankrijk en Oostenrijk bracht hem uiteindelijk ruim aan de leiding van het kampioenschap. Ook op Silverstone wist hij afgelopen weekend een podiumplaats te pakken, waardoor De Vries nu 31 punten voorsprong heeft op Nicholas Latifi.

Toekomst in Formule 1 nog onzeker voor De Vries

Anthony Hamilton, de voormalige manager van De Vries, liet zich de uitspraak ontlokken dat hij de Nederlander 'een zekerheidje' vindt voor de Formule 1. In de podcast The Road to F1 wil De Vries daar echter nog niet mee bezig zijn. "Het is niet aan mij om daarover te oordelen. In de Formule 1 is bovendien zoveel gaande, dat dingen snel kunnen veranderen, maar je weet maar nooit."

De eerste prioriteit van De Vries ligt nu bij het winnen van de titel in de Formule 2. "Nu gaat het er vooral om dat we dit jaar nog zoveel mogelijk races winnen en op die manier de klus klaren, en dan zien we wel wat daaruit voortkomt en of er zich bepaalde deuren openen. Het is echter niet mogelijk om de toekomst te voorspellen, zeker ook omdat ik niet alles zelf in de hand heb. Ik moet me er daarom vooral niet te druk om maken."

De Vries wil onderdeel zijn van Nederlandse Grand Prix

In 2020 keert de Formule 1 na 35 jaar afwezigheid terug op Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. De Vries was nog lang niet geboren toen de laatste F1-race op het circuit in de duinen verreden werd en het is nog bij lange na niet zeker of hij tijdens dat weekend ook in actie gaat komen.

De Friese coureur zou graag onderdeel van het spektakel zijn, maar hij benadrukt dat het nog altijd onzeker is of hij erbij aanwezig zal zijn. Ik zou het absoluut geweldig vinden om deel uit te maken van die gekte, dat ga ik niet ontkennen. Maar zoals ik al zei, het is op dit moment nog zinloos om daarover na te denken. Ik leef liever in het moment."