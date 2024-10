Groot Ferrari-talent tekent F3-contract voor 2025

Het Formule 3-veld voor 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Veel teams presenteren hun coureurs voor het aankomende seizoen, en veel grote talenten krijgen de kans. Het team van ART Grand Prix heeft een groot talent uit de Ferrari Driver Academy vastgelegd.

De Finse coureur Tuukka Taponen rijdt in 2025 zijn eerste volledige seizoen in de Formule 3. Taponen maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en hij wordt gezien als een groot talent. Hij staat momenteel derde in het FRECA-kampioenschap, en hij reed dit jaar al één weekend in de Formule 3 op Spa. Taponen won eerder dit jaar het Formula Regional Middle East Championship en bij ART wordt hij de teamgenoot van de Nederlander Laurens van Hoepen. Van Hoepen verlengde gisteren zijn contract. Beide coureurs komen vandaag in actie tijdens de testdag op het circuit van Jerez.