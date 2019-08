De Vries: "Het seizoen 2019 is mijn laatste in de Formule 2"

Nyck de Vries is bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 2. Dat vertelde de Nederlander na afloop van de hoofdrace van de klasse in Hongarije, die hij op de tweede positie afsloot.

Tot nu toe maakte De Vries een onverslaanbare indruk op de Hungaroring, waar hij vorig jaar de hoofdrace wist te winnen. De coureur van ART Grand Prix was de snelste in de vrije training op het droge en de kwalificatie in de regen, maar op zaterdagochtend lukte het hem niet om die pole position om te zetten in een zege.

Al direct na de start kwam Nicholas Latifi, de grootste concurrent van De Vries in het kampioenschap, langzij en die leiding stond de Canadees in het restant van de race niet meer af. De Vries was na afloop teleurgesteld dat hij in de eerste bocht in de fout ging. "De start was op zich wel oké. Ik zag dat Ghiotto mij wilde aanvallen. Ik remde daardoor iets later om mijzelf te verdedigen", verklaarde de Nederlander dat foutje.

De Vries niet tevreden met tweede positie

Doordat Latifi de hoofdrace won en De Vries tweede werd, wist de coureur van DAMS de achterstand in het kampioenschap te verkleinen. De Vries liep vrijdag nog vier punten uit, maar staat na de hoofdrace nog 28 punten voor op zijn concurrent. "Toch ben ik niet tevreden. Als je het snelst bent en de pole pakt, wil je winnen. Dat heb ik niet gedaan."

Hoe de toekomst van De Vries eruit ziet na 2019, is nog redelijk onduidelijk. Hij zal in ieder geval in de LMP2 van het WEC blijven rijden met Racing Team Nederland, maar verdere plannen heeft hij op dit moment nog niet. Nog een seizoen in de Formule 2 bivakkeren gaat hij in ieder geval niet doen, zo vertelde hij Formule1.nl na de race. "Dit is mijn laatste jaar in de Formule 2."