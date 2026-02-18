De eerste testdag van de derde testweek zit erop. Op het circuit van Sakhir werd vandaag de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc ditmaal de top drie compleet wist te maken.

De teams van Red Bull Racing en Aston Martin kenden een frustrerende ochtend in Sakhir. Beide teams konden amper meters maken door grote problemen, en dat kwam ze slecht uit. Voor Aston Martin was het vervelend, omdat het ging om problemen met de nieuwe Honda-krachtbron. Daarnaast hebben ze in de afgelopen twee testweken veel baantijd verloren, en daar hadden ze flink last van. Red Bull rijdt dit jaar met een eigen motor, en ze kunnen elke meter goed gebruiken.

In de middag leken de problemen van Red Bull enigszins te zijn opgelost. Isack Hadjar stuurde zijn RB22 vroeg de baan op, en hij kon de nodige rondjes maken. Het waren minder rondjes dan de concurrentie, en er waren weer wat probleempjes, maar ze konden wel weer de baan op.

Problemen, problemen en nog meer problemen

Voor het team van Aston Martin waren er in de middag nieuwe problemen. Fernando Alonso had het stuur overgegeven aan Lance Stroll, en de sessie begon positief voor de Canadees. Stroll kwam al snel de baan op, maar na een uur veroorzaakte hij een rode vlag door te spinnen. Het leek er niet op dat hij de schuldige was van deze spin, want er was overduidelijk iets mis met de auto. Balend liep hij terug naar de pits, waarna het weer zeer lang duurde voordat hij het asfalt op kon komen.

Ook bij het team van Ferrari waren er in de middag problemen. Charles Leclerc had in de ochtendsessie de snelste tijd genoteerd, en had voor deze sessie het stuur overgegeven aan zijn teamgenoot, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Voor hem begon de dag positief, maar ook hij stond geruime tijd in de pitbox. De schermen werden voor de box geplaatst, wat meestal betekent dat er grote werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wie waren er snel?

Hamilton keerde uiteindelijk terug op de baan, maar een extreem snelle tijd leek er niet in te zitten voor de Brit. Hij kon wel de nodige rondjes rijden, en zorgde ervoor dat Ferrari vandaag ruim honderd rondjes op het bord wist te zetten. Dat gold ook voor het team van Mercedes, dat met George Russell de snelste tijd wist neer te zetten op deze eerste testdag van de derde testweek.

Wie ook snel was, was Oscar Piastri. Hij nam in deze middag het stuurtje bij McLaren over van wereldkampioen Lando Norris, en wist de nodige meters te rijden. McLaren leek amper problemen te hebben, en Piastri was uiteindelijk 0,010 seconden langzamer dan Russell.

Mooie duels

Voor het eerst tijdens de tests kreeg de wereld een goed beeld van hoe duels op de baan eruit gaan zien onder de nieuwe regels. Meerdere coureurs besloten de degens te kruisen, en dat resulteerde in een aantal leuke duels op de baan. Onder meer Hadjar en Cadillac-coureur Valtteri Bottas vonden zichzelf terug in een duel met een andere auto.

Speciale procedure

De sessie werd afgesloten met het testen van systemen én een mogelijk nieuwe startprocedure. Dit werd eerder op de dag besloten tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission, nadat er zorgen waren ontstaan over de starts.