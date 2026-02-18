user icon
Red Bull weer in de problemen: Hadjar staat stil in de garage

Red Bull weer in de problemen: Hadjar staat stil in de garage

Red Bull Racing is tegen een probleem aangelopen op de vierde testdag in Bahrein. Isack Hadjar, die de hele dag in actie zal komen voor de Oostenrijkse renstal, heeft tot dusver weinig ronden geklokt. Naar verluidt kampt de nieuwe RB22 met watersysteem-problemen deze ochtend. 

Red Bull kende tot dusver een goede test in Bahrein. Nadat zij een redelijke shakedown kenden in Barcelona en Max Verstappen op de eerste testdag een gigantisch aantal van 136 ronden wist neer te zetten, was de sfeer positief gestemd. Maar even later zijn er toch een aantal kinken in de kabel gekomen. Op de donderdagochtend van de eerste week kwam Hadjar niet in actie in Bahrein vanwege wat mankementen aan de RB22 en ook nu staat de teller van de Fransman slechts op 13 ronden. 

Red Bull kampt met problemen

Inmiddels lijkt duidelijk te zijn geworden wat het probleem is wat zich momenteel bevindt in de RB22. Formule 1-journalist van de Telegraaf - Erik van Haren - schreef erover op X. "Nog geen productieve ochtend voor Red Bull in Bahrein. Hadjar staat al tijd in garage vanwege ‘water system problem'", zo klonk het.

 

Lindblad geeft Red Bull hoop 

In tegenstelling tot de problemen bij Red Bull, kent het zusterteam - Racing Bulls - een goede ochtend in Bahrein. Arvid Lindblad, die dit jaar zijn debuut maakt in de koningsklasse van de autosport, was zeer productief en staat met een rondenaantal van 51 stuks al bijna op een raceafstand. Kennelijk werken de systemen bij het zusterteam momenteel beter. 

Verstappen komt vandaag helemaal niet in actie. Eerder maakte Red Bull bekend dat Hadjar de hele woensdag zal krijgen. 

Kijk eens op de kaart Ouwe , Bahrein is een eiland. Dat betekent zoiets als land in een plas met water.

Reacties (6)

  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.497

    "Naar verluidt kampt de nieuwe RB22 met watersysteem-problemen deze ochtend".

    Ja, duh, ze zitten midden in de woestijn....daar hebben ze al jaaaaaaaaaaaren water problemen...en niet alleen deze ochtend.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 11:38
    misstappen

      Posts: 3.472

      Kijk eens op de kaart Ouwe , Bahrein is een eiland. Dat betekent zoiets als land in een plas met water.

      • + 5
      • 18 feb 2026 - 11:48
    gridiron

      Posts: 3.199

      Ik denk niet dat zoutwater geschikt is om te koelen

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 12:08
    Freek-Willem

      Posts: 6.626

      Ze hebben daar een drankprobleem, niet zozeer een waterprobleem

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 12:31
  monzaron

    Posts: 764

    De een heeft een water en de ander[en] een brandstofprobleem, gaat lekker in de F1 😕

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 12:49
  f(1)orum

    Posts: 9.529

    Da's wel een heel omslachtige methode van RBR om te voorkomen dat Hadjar wederom een Gasly-tje doet.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 12:54

show sidebar