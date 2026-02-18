user icon
icon

Leclerc de snelste in ochtend Bahrein, Red Bull loopt weer tegen problemen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc de snelste in ochtend Bahrein, Red Bull loopt weer tegen problemen aan

De vierde ochtend van de officiële testdagen in Bahrein zit erop. Charles Leclerc lijkt voorlopig de toon te hebben gezet deze testweek in de Formule 1 met de snelste tijd in zijn Ferrari. Red Bull Racing kende problemen aan de RB22, aangezien Isack Hadjar slechts 13 ronden heeft weten neer te zetten. 

Na een handjevol dagen rust hervatte het Formule 1-circus weer in Bahrein. Wederom kregen alle teams de gelegenheid om zoveel mogelijk ronden neer te zetten en op die manier data te verzamelen. Max Verstappen kwam - net zoals in het restant van de dag - niet in actie. De Nederlander zal later deze week het stuur in handen krijgen. 

Meer over Charles Leclerc Leclerc sluit zich aan bij Verstappen en twijfelt aan Mercedes

Leclerc sluit zich aan bij Verstappen en twijfelt aan Mercedes

16 feb
 Ferrari onder druk: 'Leclerc overweegt te vertrekken in 2027'

Ferrari onder druk: 'Leclerc overweegt te vertrekken in 2027'

10 feb

Red Bull loopt tegen probleem aan

Hadjar - de kersverse teamgenoot van Verstappen - kroop achter het stuur van de RB22, maar dat verliep zeker niet zonder kleerscheuren. Nadat de Fransman met zijn bolide 13 ronden had neergezet, moest hij noodgedwongen naar binnen vanwege problemen met de auto. Later schemerde door dat de RB22 kampte met een probleem aan het watersysteem. Of de issues aan de auto zijn verholpen, is nog niet duidelijk. 

Het is niet het eerste probleem waar Hadjar en Red Bull zijn tegenaan gelopen. Vorige week moest de Fransman op de donderdag de hele ochtend toekijken, aangezien de auto op dat moment niet klaar was om te rijden. Later op de dag kon Hadjar nog wel een behoorlijk aantal ronden neerzetten. 

Leclerc en Ferrari zetten de toon

Leclerc is er voorlopig in geslaagd om zijn goedlopende wintertest, een vervolg te geven. De Monegask zette maar liefst 70 ronden neer en wist bovendien de snelste tijd neer te zetten. Het is nog allemaal speculatief, maar ook Ferrari schijnt een sterke auto gebouwd te hebben. 

Toch was er ook licht aan het einde van de tunnel voor Red Bull. Arvid Lindblad - de kersverse debutant bij zusterteam Racing Bulls - zette maar liefst de meeste ronden van de ochtend neer. De Brit wist een rondenaantal van 75 stuks te klokken. Tot zover schijnt de Red Bull Ford-motor naar behoren te werken. 

Om 13:00 uur Nederlandse tijd zal de middag in Bahrein hervatten. Het valt nog te bezien of Red Bull de problemen aan de RB22 verholpen heeft.

BH Bahrain International Circuit - 18 februari 2026

Snelle Eddy

Posts: 5.865

Het belangrijkste nieuws wordt toch wel overgeslagen; Ferrari komt met een soort halve blown diffuser, gisteren goedgekeurd door FIA. Dit kunnen zij doen omdat het differentieel bij de SF-26 erg ver naar achteren is geplaatst, waardoor er aerodynamische mogelijkheden ontstaan achter de uitlaatpij... [Lees verder]

  • 4
  • 18 feb 2026 - 12:10
Foto's F1 Test Bahrain, 18 februari 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Lando Norris McLaren Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.865

    Het belangrijkste nieuws wordt toch wel overgeslagen; Ferrari komt met een soort halve blown diffuser, gisteren goedgekeurd door FIA. Dit kunnen zij doen omdat het differentieel bij de SF-26 erg ver naar achteren is geplaatst, waardoor er aerodynamische mogelijkheden ontstaan achter de uitlaatpijp. Dit maakt ook dat het vrijwel niet te kopiëren is voor de andere teams (er vanuit gaande dat het wat oplevert natuurlijk, geruchten zijn 0,15 tot 0,25 sec per ronde).

    • + 3
    • 18 feb 2026 - 12:10
    • WickieDeViking

      Posts: 406

      Dat heb ik ook gelezen, dus ben heel benieuwd of het daadwerkelijk werkt. Zoja, dan zou dat inderdaad ongeveer die tijdswinst kunnen opleveren.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 12:51

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar