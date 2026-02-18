De vierde ochtend van de officiële testdagen in Bahrein zit erop. Charles Leclerc lijkt voorlopig de toon te hebben gezet deze testweek in de Formule 1 met de snelste tijd in zijn Ferrari. Red Bull Racing kende problemen aan de RB22, aangezien Isack Hadjar slechts 13 ronden heeft weten neer te zetten.

Na een handjevol dagen rust hervatte het Formule 1-circus weer in Bahrein. Wederom kregen alle teams de gelegenheid om zoveel mogelijk ronden neer te zetten en op die manier data te verzamelen. Max Verstappen kwam - net zoals in het restant van de dag - niet in actie. De Nederlander zal later deze week het stuur in handen krijgen.

Red Bull loopt tegen probleem aan

Hadjar - de kersverse teamgenoot van Verstappen - kroop achter het stuur van de RB22, maar dat verliep zeker niet zonder kleerscheuren. Nadat de Fransman met zijn bolide 13 ronden had neergezet, moest hij noodgedwongen naar binnen vanwege problemen met de auto. Later schemerde door dat de RB22 kampte met een probleem aan het watersysteem. Of de issues aan de auto zijn verholpen, is nog niet duidelijk.

Het is niet het eerste probleem waar Hadjar en Red Bull zijn tegenaan gelopen. Vorige week moest de Fransman op de donderdag de hele ochtend toekijken, aangezien de auto op dat moment niet klaar was om te rijden. Later op de dag kon Hadjar nog wel een behoorlijk aantal ronden neerzetten.

Leclerc en Ferrari zetten de toon

Leclerc is er voorlopig in geslaagd om zijn goedlopende wintertest, een vervolg te geven. De Monegask zette maar liefst 70 ronden neer en wist bovendien de snelste tijd neer te zetten. Het is nog allemaal speculatief, maar ook Ferrari schijnt een sterke auto gebouwd te hebben.

Toch was er ook licht aan het einde van de tunnel voor Red Bull. Arvid Lindblad - de kersverse debutant bij zusterteam Racing Bulls - zette maar liefst de meeste ronden van de ochtend neer. De Brit wist een rondenaantal van 75 stuks te klokken. Tot zover schijnt de Red Bull Ford-motor naar behoren te werken.

Om 13:00 uur Nederlandse tijd zal de middag in Bahrein hervatten. Het valt nog te bezien of Red Bull de problemen aan de RB22 verholpen heeft.