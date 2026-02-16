user icon
icon

Leclerc sluit zich aan bij Verstappen en twijfelt aan Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc sluit zich aan bij Verstappen en twijfelt aan Mercedes

Charles Leclerc staat achter Max Verstappen en is van mening dat Mercedes veel performance achter de hand houdt. De Monegask denkt dat Mercedes nog veel sneller is dan ze momenteel laten zien. Na de besloten testweek in Barcelona kreeg Mercedes de favorietenrol toegewezen, maar tijdens de test in Bahrein namen ze daar afstand van.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde in Bahrein dat Red Bull de benchmark is, en dat ze ook op motorisch vlak een voorsprong hebben. Niet iedereen kan zich vinden in deze woorden van Wolff, Max Verstappen moest er bijvoorbeeld hard om lachen.

Meer over Mercedes 'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

12 feb
 Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

7 feb

Mercedes spreekt niet de waarheid volgens Leclerc

Ferrari-coureur Leclerc sprak met de officiële site van de Formule 1 over de vermeende voorsprong van Mercedes: "Ik denk dat Red Bull iets meer heeft laten zien dan Mercedes. Ze waren de hele week erg indrukwekkend. Maar ik denk dat Mercedes enorm veel verbergt. De tijd zal leren hoeveel snelheid ze nog achter de hand hebben."

Leclerc durft dan ook geen voorspellingen te doen: "Ja, het is slechts een gevoel. Dus voorlopig blijf ik voorzichtig. Met deze nieuwe systemen zijn er zoveel manieren om je prestaties te verbergen. Op dat gebied is het moeilijk om een voorspelling te doen, maar qua betrouwbaarheid staan we er goed voor."

'Je moet het laten zien'

Leclerc wist tijdens de tweede testdag in Bahrein de snelste tijd neer te zetten en de shakedown in Barcelona kwam op naam te staan van zevenvoudig wereldkampioen en zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton. "Uiteindelijk moet je echter uitblinken in prestaties, en op dit moment kunnen we daar nog weinig over zeggen", stelt Leclerc.

Er is dus nog veel onduidelijkheid over de pikorde van 2026, maar ieder topteam wijst naar elkaar al sterkste. Leclerc denkt net als Verstappen en andere coureurs dat Mercedes de sterkste concurrent gaat zijn en dus ook het te kloppen team. Deze week zijn er nog drie testdagen voor de teams in Bahrein.

F1 Nieuws Max Verstappen Charles Leclerc Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar