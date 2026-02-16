Charles Leclerc staat achter Max Verstappen en is van mening dat Mercedes veel performance achter de hand houdt. De Monegask denkt dat Mercedes nog veel sneller is dan ze momenteel laten zien. Na de besloten testweek in Barcelona kreeg Mercedes de favorietenrol toegewezen, maar tijdens de test in Bahrein namen ze daar afstand van.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde in Bahrein dat Red Bull de benchmark is, en dat ze ook op motorisch vlak een voorsprong hebben. Niet iedereen kan zich vinden in deze woorden van Wolff, Max Verstappen moest er bijvoorbeeld hard om lachen.

Mercedes spreekt niet de waarheid volgens Leclerc

Ferrari-coureur Leclerc sprak met de officiële site van de Formule 1 over de vermeende voorsprong van Mercedes: "Ik denk dat Red Bull iets meer heeft laten zien dan Mercedes. Ze waren de hele week erg indrukwekkend. Maar ik denk dat Mercedes enorm veel verbergt. De tijd zal leren hoeveel snelheid ze nog achter de hand hebben."

Leclerc durft dan ook geen voorspellingen te doen: "Ja, het is slechts een gevoel. Dus voorlopig blijf ik voorzichtig. Met deze nieuwe systemen zijn er zoveel manieren om je prestaties te verbergen. Op dat gebied is het moeilijk om een voorspelling te doen, maar qua betrouwbaarheid staan we er goed voor."

'Je moet het laten zien'

Leclerc wist tijdens de tweede testdag in Bahrein de snelste tijd neer te zetten en de shakedown in Barcelona kwam op naam te staan van zevenvoudig wereldkampioen en zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton. "Uiteindelijk moet je echter uitblinken in prestaties, en op dit moment kunnen we daar nog weinig over zeggen", stelt Leclerc.

Er is dus nog veel onduidelijkheid over de pikorde van 2026, maar ieder topteam wijst naar elkaar al sterkste. Leclerc denkt net als Verstappen en andere coureurs dat Mercedes de sterkste concurrent gaat zijn en dus ook het te kloppen team. Deze week zijn er nog drie testdagen voor de teams in Bahrein.