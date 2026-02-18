user icon
icon

'Bijzondere Cadillac-livery mogelijk illegaal'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Bijzondere Cadillac-livery mogelijk illegaal'

Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1 met een speciale livery. Valtteri Bottas en Sergio Pérez rijden dit jaar rond met een asymmetrische kleurstelling, waarmee ze voor veel verbazing zorgen. De vraag is echter of ze ook met deze kleurstelling rijden in Australië, want naar verluidt heeft de FIA wat vraagjes.

Het team van Cadillac is dit jaar nieuw in de Formule 1, en ze barsten van de ambitie. Met Bottas en Pérez hebben ze twee zeer ervaren coureurs aangetrokken, en aan de pitmuur zitten ook veel bekende koppen. Bij Cadillac weten ze dat ze waarschijnlijk tegen de nodige problemen zullen aanlopen, wat ook opvalt tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein.

Meer over Cadillac Bottas ziet bui al hangen met Cadillac: "We hebben heel veel problemen"

Bottas ziet bui al hangen met Cadillac: "We hebben heel veel problemen"

7 feb
 Ook Pérez steunt Verstappen: "Deze auto's zijn niet ideaal"

Ook Pérez steunt Verstappen: "Deze auto's zijn niet ideaal"

15 feb

Cadillac kiest er wel nadrukkelijk voor om vol in de schijnwerpers te staan. Ze lanceerden hun nieuwe auto op een zeer bijzondere manier: met een spotje tijdens de Super Bowl. Miljoenen Amerikanen zagen hoe de nog naamloze auto aan de wereld werd getoond, maar het leverde Cadillac ook een rechtszaak op. Hollywoodregisseur Michael Bay was ingehuurd door het team om de reclamespot te regisseren, maar hij vertrok vroegtijdig bij het project. Hij is van mening dat het team zijn plannen heeft gebruikt, en eist een schadevergoeding.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Duitse Bild heeft het Amerikaanse team meer dan 20 miljoen euro betaald om de reclame tijdens de Super Bowl uit te zenden. De asymmetrische livery sprong in het oog, maar volgens Bild is het mogelijk tegen de regels van de FIA. Het is namelijk de bedoeling dat de liveries symmetrisch zijn, en dat is die van Cadillac overduidelijk niet.

Wat doet Keanu Reeves bij Cadillac?

Of de FIA echt gaat ingrijpen, moet nog blijken. Cadillac rijdt nu al twee testweken met deze kleurstelling, en er leken nog geen klachten te zijn. De situatie kan ook in beeld komen in een speciale documentaire die nu wordt gefilmd door de wereldberoemde acteur Keanu Reeves. Hij maakte eerder een documentaire over Brawn GP en was vorige week aanwezig in Bahrein bij de testweek.

Larry Perkins

Posts: 63.031

Cadillac met een grote grijns: "Oké, voor straf starten we in Melbourne wel achteraan..."

  • 2
  • 18 feb 2026 - 17:39
F1 Nieuws Cadillac F1 Test Bahrein 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.208

    Was dat inderdaad niet verboden nadat BAR het deed in 1999?

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 17:23
    • HartDeco

      Posts: 12

      Bij BAR hadden bij de launch 2 verschillende liveries. 1 auto 777 en de andere Lucky Strike. Daarna veranderd in asymmetrische livery. Dat mocht wel. Of dit later ook werd verboden kan ik mij niet herinneren.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 19:20
  • Kampsie

    Posts: 1.577

    Ik vroeg dit hier laatst ook al, volgens mij mag dit niet meer sinds BAR

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 17:31
  • Larry Perkins

    Posts: 63.031

    Cadillac met een grote grijns: "Oké, voor straf starten we in Melbourne wel achteraan..."

    • + 2
    • 18 feb 2026 - 17:39
  • Beri

    Posts: 6.842

    De livery is niet illegaal omdat het design van beide autos substantieel gelijk moet zijn. Dat zegt dus niks over dat een auto een livery moet hebben die aan beide kanten identiek is. En ook al zou je het wel zo interpreteren, dan is de livery identiek qua design met alleen de kleuren zwart en wit/grijs die omgedraaid zijn.

    Quote van het reglement;
    Uniformity (Art 9.1): Both cars entered by a team must be presented in substantially the same livery at every competition. Significant changes require prior approval from the FIA and the Commercial Rights Holder.

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 18:19
  • gridiron

    Posts: 3.202

    Waar de FIA zich mee bemoeid, het is niet dat ze hier voordeel mee behalen.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 18:34
    • skibeest

      Posts: 2.017

      O ja wel, het diner van Oma Ben moet toch door iemand betaald worden

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 18:55
  • shakedown

    Posts: 1.662

    De lucky Strike en 555 livery zoals bar is gestart mocht idd nietm toen was de ene wagen 555 en de andere Lucky Strike. Toen hebben ze dat half over de stoep agen gedaan links 555 en rechts lucky Strike. Met een rits in het midden. Meende iidd dat dat later niet meer mocht.

    Nu is de Cadillac van een hele andere orde. Het is een mooie samenhangende livery idd links en rechts verschillende, maar niet op een manier dat er echt twee verschillende merken gepromoot worden.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 18:53
  • InfinityG35

    Posts: 1.332

    Snap niet dat Cadillac met zo'n oersaaie zwart wit livery rond gaat rijden.
    Maak er wat leuks van, iets met goud ofzo, past prima bij het merk.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 19:20

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Cadillac
Bekijk volledig profiel
show sidebar