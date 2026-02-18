Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1 met een speciale livery. Valtteri Bottas en Sergio Pérez rijden dit jaar rond met een asymmetrische kleurstelling, waarmee ze voor veel verbazing zorgen. De vraag is echter of ze ook met deze kleurstelling rijden in Australië, want naar verluidt heeft de FIA wat vraagjes.

Het team van Cadillac is dit jaar nieuw in de Formule 1, en ze barsten van de ambitie. Met Bottas en Pérez hebben ze twee zeer ervaren coureurs aangetrokken, en aan de pitmuur zitten ook veel bekende koppen. Bij Cadillac weten ze dat ze waarschijnlijk tegen de nodige problemen zullen aanlopen, wat ook opvalt tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein.

Cadillac kiest er wel nadrukkelijk voor om vol in de schijnwerpers te staan. Ze lanceerden hun nieuwe auto op een zeer bijzondere manier: met een spotje tijdens de Super Bowl. Miljoenen Amerikanen zagen hoe de nog naamloze auto aan de wereld werd getoond, maar het leverde Cadillac ook een rechtszaak op. Hollywoodregisseur Michael Bay was ingehuurd door het team om de reclamespot te regisseren, maar hij vertrok vroegtijdig bij het project. Hij is van mening dat het team zijn plannen heeft gebruikt, en eist een schadevergoeding.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Duitse Bild heeft het Amerikaanse team meer dan 20 miljoen euro betaald om de reclame tijdens de Super Bowl uit te zenden. De asymmetrische livery sprong in het oog, maar volgens Bild is het mogelijk tegen de regels van de FIA. Het is namelijk de bedoeling dat de liveries symmetrisch zijn, en dat is die van Cadillac overduidelijk niet.

Wat doet Keanu Reeves bij Cadillac?

Of de FIA echt gaat ingrijpen, moet nog blijken. Cadillac rijdt nu al twee testweken met deze kleurstelling, en er leken nog geen klachten te zijn. De situatie kan ook in beeld komen in een speciale documentaire die nu wordt gefilmd door de wereldberoemde acteur Keanu Reeves. Hij maakte eerder een documentaire over Brawn GP en was vorige week aanwezig in Bahrein bij de testweek.