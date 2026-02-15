user icon
Felle kritiek op Norris: "Niemand is echt bang voor hem"

Lando Norris kroonde zich vorig seizoen tot wereldkampioen, maar volgens Juan Pablo Montoya zal de Brit in 2026 nog niet meteen het grote doelwit zijn van zijn rivalen. De Colombiaan vindt dat Norris zich eerst nog écht moet bewijzen.

De titelstrijd kende een grillig verloop. Oscar Piastri begon sterk, maar zakte na een moeilijk weekend in Bakoe weg. Daardoor kon Norris het initiatief overnemen, terwijl ook Max Verstappen zich terug in de strijd vocht. Uiteindelijk werd het tot de laatste race een driestrijd, maar Montoya denkt niet dat die titel meteen ontzag heeft afgedwongen.

13 feb
Norris moet zich nog bewijzen

Volgens Montoya ligt de focus in 2026 vooral op de snelste auto en niet op eerdere prestaties. “Ik denk dat de teams vooral zullen kijken naar wie de snelste wagen heeft”, stelt hij. “Als je die hebt, dan ben jij automatisch de man om te kloppen.”

De oud-coureur gelooft dat Norris pas echt gevreesd zal worden als hij meerdere titels op zijn naam schrijft. “Om ervoor te zorgen dat mensen Lando gaan vrezen, moet hij nog een of twee kampioenschappen winnen. Vorig seizoen had hij de beste auto, hij deed het uitstekend en pakte de titel, maar dat maakt je nog geen dominante factor.”

Vergelijking met Verstappen en Hamilton

Montoya trekt daarbij de vergelijking met de eerste wereldtitel van Verstappen, die na een fel duel met Lewis Hamilton tot stand kwam. Dat seizoen maakte volgens hem duidelijk dat Verstappen een echte dreiging was, ongeacht de auto.

“Het was niet te vergelijken met Max zijn eerste titel, toen hij een heel jaar vocht met Hamilton en er zoveel drama was. Dat kampioenschap was iets groots”, aldus Montoya. “Daarna had hij een auto waarmee bijna iedereen wereldkampioen had kunnen worden.”

Volgens de Colombiaan kijken veel mensen op dezelfde manier naar Norris. “Zo zien veel mensen het: hij had de snelste auto. Maar de realiteit in deze sport blijft dat je zonder de beste wagen simpelweg niet wint. Daarom draait 2026 vooral om wie het sterkste pakket heeft.”

 

Larry Perkins

Posts: 62.975

Hoe kan Russell dan je vriend zijn @Ouw, als je steeds een blokje omloopt als je hem ziet?

  • 4
  • 15 feb 2026 - 15:54
Reacties (6)

  • Maximo

    Posts: 9.791

    Ik ben ook niet echt bang voor 'm, zou geen blokje omlopen als ik hem om 4 uur in de nacht in een donker steegje tegenkom.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 13:52
    • Robin

      Posts: 3.050

      Denk dat ik dat met geen enkele F1 rijder heb…
      Alhoewel… Bottas misschien wel 😄

      • + 1
      • 15 feb 2026 - 14:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.473

      Ik heb het met één coureur...

      • + 1
      • 15 feb 2026 - 15:47
      • + 4
      • 15 feb 2026 - 15:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.473

      Lelijke mensen hebben ook vrienden nodig Larry....en liefde!

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 16:58
  • SennaS

    Posts: 11.450

    Ach ja zolang hij wk is en weer wordt, zal hem een worst zijn of ze bang voor hem zijn.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 18:29

