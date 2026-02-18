user icon
Britse wereldkampioen hoopt op titelstrijd met Verstappen

Britse wereldkampioen hoopt op titelstrijd met Verstappen

Max Verstappen en het team van Red Bull Racing staan aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Ze gaan met hun eigen motor rijden, en het is nog lastig te zeggen of ze direct kunnen domineren. Jenson Button hoopt van wel, want hij wil graag Verstappen in het titelduel zien.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en voor Red Bull is dit het ideale moment om een grote verandering door te voeren. Vanaf dit jaar rijden ze met een krachtbron die ze zelf hebben ontwikkeld in samenwerking met Ford. Bij de Oostenrijkse renstal temperen ze de verwachtingen, maar tijdens de eerste twee testweken zagen ze er competitief uit.

Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar wisten veel rondjes te rijden, en de tijden zagen er ook competitief uit. Mercedes-teambaas Toto Wolff riep zelfs dat Red Bull momenteel de benchmark is, maar daar gelooft niet iedereen in. 

Kan Verstappen meevechten?

Oud-wereldkampioen en huidig analist Jenson Button hoopt dat Red Bull kan gaan meestrijden. Bij Sky Sports geeft Button zijn kijk op de zaak: "Het is een grote stap voor Red Bull om hun eigen motor te produceren. Dat is echt een enorm project. Ik hoop dat ze betrouwbaar zijn, en dat we Max vooraan zien vechten, want hij is echt een ongelooflijk talent."

Ook populair bij het Britse publiek?

Button weet dat het Britse publiek geen grote fan is van Verstappen, maar hij kan zelf wel genieten van de Red Bull-ster: "Ik denk dat hij door de jaren heen hier misschien niet zoveel fans had toen hij tegen Lewis Hamilton vocht. Ik denk dat vorig jaar echter, omdat het geen gemakkelijk seizoen voor hem was, de fanbase groeide die Max steunde. Het voelde namelijk alsof hij vocht voor zijn leven. Hij won races in een auto die helemaal niet vooraan het veld thuishoorde. Dus ja, ik zou hem graag vooraan zien vechten."

This Guy 33

Posts: 339

" Het voelde namelijk alsof hij vocht voor zijn leven. Hij won races in een auto die helemaal niet vooraan het veld thuishoorde. "

Dat deed hij ook toen hij met Lewis vocht.....

  • 2
  • 18 feb 2026 - 18:52
