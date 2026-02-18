Max Verstappen zorgde afgelopen week voor de nodige controverse door keihard uit te halen naar de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander is er op zijn zachtst gezegd geen fan van, en twijfelde zelfs hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Red Bull-teambaas Laurent Mekies maakt zich daar geen zorgen over.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dit zorgt ervoor dat er veel is veranderd, waaronder het uiterlijk van de auto's. Voor de coureurs betekent dit dat ze zichzelf een nieuwe rijstijl moeten aanmeten om goed om te kunnen gaan met het managen van de energie en de nieuwe batterij.

Max Verstappen is hier geen fan van, en de viervoudig wereldkampioen was daar vorige week nogal duidelijk over. Verstappen stelde dat dit Formule 1-onwaardig is, en dat het eerder een soort Formule E op steroïden was. Daarnaast liet Verstappen doorschemeren dat als het zo blijft, hij mogelijk sneller dan verwacht stopt met het rijden in de Formule 1.

Maakt Mekies zich zorgen?

Bij Verstappens werkgever Red Bull Racing maken ze zich hier geen enkele zorgen over. Red Bull-teambaas Laurent Mekies schoof vanmiddag aan in de perszaal in Bahrein, waar hij naar het 'dreigement' van zijn coureur werd gevraagd: "Het korte antwoord op die vraag is 'nee', we maken ons daar helemaal geen zorgen over."

"En ja, ik herinner me onze gesprekken van vorig jaar toen hij in de simulator van de ene naar de andere auto overstapte, van de 2025-wagen naar die van 2026. En ja, het verschil was zo groot dat hij op een gegeven moment besloot om de focus meer op 2025 te leggen."

Nieuwe uitdagingen

Mekies maakt zich er echter geen zorgen over: "Maar weet je, de realiteit is dat de uitdagingen van deze nieuwe regels enorm zijn. Ze zijn groot voor de teams, de motorfabrikanten, en ook heel erg groot voor de coureurs. Het is anders voor ons allemaal, en dat is ook wat we leuk vinden, het aangaan van die uitdagingen. We proberen oplossingen te vinden waarvan we dachten dat die niet op tafel lagen. En dat is wat we blijven doen met de hulp van Max."