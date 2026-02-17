De FIA heeft Max Verstappen met ingang van de tweede testweek in Bahrein tot actie gemaand. Nadat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing keiharde kritiek had op de nieuwe auto’s, heeft het bestuurlijk orgaan hem meteen opgeroepen om bij het eerste officiële persmoment te verschijnen. Verstappen zal daar ongetwijfeld meer tekst en uitleg gaan geven.

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een soort metamorfose. Nadat de gloednieuwe reglementen haar entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, zijn alle teams met een compleet nieuwe auto aan de grid verschenen. Inmiddels heeft er een shakedown in Barcelona plaatsgevonden en een testweek in Bahrein, waar het een en ander al duidelijk is geworden.

Verstappen geen fan

Inmiddels is duidelijk geworden dat Verstappen geen fan is van de nieuwe wagens. Volgens de 28-jarige hebben de nieuwe bolides niets te maken met Formule 1 en begint het meer te lijken op Formule E. Zijn snoeiharde kritiek had te maken met het vele managen waar de coureurs momenteel mee te maken hebben.

Verstappen heeft na zijn harde woorden wat bijval gekregen. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Fernando Alonso lieten doorschemeren het eens te zijn met de kritiek van de Nederlander.

FIA roept Verstappen op

Na de harde woorden van Verstappen, heeft de FIA er weinig gras over laten groeien. Nadat vorige week in Bahrein alle coureurs, teambazen en engineers in mixed zones de pers te woord staan, zullen er nu officiële persmomenten plaatsvinden. Verstappen is meteen opgeroepen voor het eerste moment, waar hij wederom zijn mening kan geven over de nieuwe auto’s.

Verstappen komt op de woensdag nog niet in actie op de baan. Zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull - Isack Hadjar - zal dan zijn rentree maken in de RB22. De shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, zijn tot dusver positief verlopen voor Verstappen en Red Bull. Aangezien zij voor het eerst met hun eigen motor - geproduceerd samen met Ford - de baan trotseerden, waren het spannende tijden. Maar tot dusver zijn zij niet of nauwelijks in de problemen gekomen.