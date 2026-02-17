user icon
FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides



De FIA heeft Max Verstappen met ingang van de tweede testweek in Bahrein tot actie gemaand. Nadat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing keiharde kritiek had op de nieuwe auto’s, heeft het bestuurlijk orgaan hem meteen opgeroepen om bij het eerste officiële persmoment te verschijnen. Verstappen zal daar ongetwijfeld meer tekst en uitleg gaan geven.

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een soort metamorfose. Nadat de gloednieuwe reglementen haar entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, zijn alle teams met een compleet nieuwe auto aan de grid verschenen. Inmiddels heeft er een shakedown in Barcelona plaatsgevonden en een testweek in Bahrein, waar het een en ander al duidelijk is geworden. 

Verstappen geen fan

Inmiddels is duidelijk geworden dat Verstappen geen fan is van de nieuwe wagens. Volgens de 28-jarige hebben de nieuwe bolides niets te maken met Formule 1 en begint het meer te lijken op Formule E. Zijn snoeiharde kritiek had te maken met het vele managen waar de coureurs momenteel mee te maken hebben. 

Verstappen heeft na zijn harde woorden wat bijval gekregen. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Fernando Alonso lieten doorschemeren het eens te zijn met de kritiek van de Nederlander.

FIA roept Verstappen op 

Na de harde woorden van Verstappen, heeft de FIA er weinig gras over laten groeien. Nadat vorige week in Bahrein alle coureurs, teambazen en engineers in mixed zones de pers te woord staan, zullen er nu officiële persmomenten plaatsvinden. Verstappen is meteen opgeroepen voor het eerste moment, waar hij wederom zijn mening kan geven over de nieuwe auto’s. 

Verstappen komt op de woensdag nog niet in actie op de baan. Zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull - Isack Hadjar - zal dan zijn rentree maken in de RB22. De shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, zijn tot dusver positief verlopen voor Verstappen en Red Bull. Aangezien zij voor het eerst met hun eigen motor - geproduceerd samen met Ford - de baan trotseerden, waren het spannende tijden. Maar tot dusver zijn zij niet of nauwelijks in de problemen gekomen.

da_bartman

Posts: 6.420

Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen , maar wat een onzintitel weer.
Ja er zijn ook deze testweek persmomenten en net als de andere coureurs wordt ook Verstappen daarvoor opgeroepen.

  • 18
  • 17 feb 2026 - 13:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (27)

Login om te reageren
  • dutchiceman

    Posts: 5.561

    Heftig hoor

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 97

      Ja dit ga je krijgen nu. Na Verstappen's keiharde kritiek op de F1 wordt hij hier snoei- en snoei- en snoeihard aangepakt door de FIA!

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 13:31
    • d@nny

      Posts: 3.560

      Max moet als eerste. Doet de FIA express zodat ie eerder van huis moet. Anders was ie er woensdag pas in de avond geweest :-)

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 13:52
    • skibeest

      Posts: 2.013

      Kan ie nog steeds doen

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:17
    • F1jos

      Posts: 5.029

      Max riskeert een boete en een taakstraf voor zijn eerlijke mening omtrent de nieuwe reglementen.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:22
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.194

    Da rapen binne gaar

    • + 3
    • 17 feb 2026 - 13:26
    • Williams_F1

      Posts: 1.342

      de spreekwoordelijke rapen dan.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:26
    • Freek-Willem

      Posts: 6.622

      Nee hoor, net de pan uitgezet omdat ze letterlijk gaar zijn

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:33
  • schwantz34

    Posts: 41.798

    Max moet ff lieve woordjes zeggen over de nieuwe auto's anders krijgt hij weer een taakstraf van die jurk!

    • + 2
    • 17 feb 2026 - 13:31
    • misstappen

      Posts: 3.471

      die jurk is nu toch te druk met zijn broer, max heeft vrijspel

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 13:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.011

      Vervolgens worden Lando en Gluiperige George gekielhaald en gevierendeeld door de vermaledijde FIA omdat ze kijkcijferkanon en de grootste sieraad (Max) uit de sport willen verjagen...

      Oh nee, ze zijn in Bahrein, hangen zullen ze, dat zal ze leren!

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 14:55
    • Freek-Willem

      Posts: 6.622

      Stenigen en stokslagen is afdoende

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:34
  • Sluweslager

    Posts: 223

    De FIA zijn een stelletje links kwalbakken die alleen maar zeiken over het milieu.
    Het achterbakse hiervan is dat de paar rondes die ze rijden op het circuit niet mega vervuilend is ten opzichte van alle vliegtuigreizen die ze maken om deze hele circus van land naar land te transporteren.
    Breng gewoon die V10 terug en ff allemaal niet zo zeiken.
    Toeschouwers weer blij en coureurs weer blij.
    Ik zeg win / win.!

    • + 4
    • 17 feb 2026 - 13:47
    • Axel

      Posts: 2.344

      Milieu heeft niets met "links" te maken, ook "rechtse" mensen maken zich zorgen over het milieu.
      En wat betreft de elektrificatie van de Formule1 motor, dat is gedaan om meer auto- en motorfabrikanten naar de Formule1 toe te trekken. Het is puur uit commercieel oogpunt gedaan.

      • + 2
      • 17 feb 2026 - 15:10
    • NicoS

      Posts: 20.138

      Het is niet de schuld van de FIA, maar van de fabrikanten, zij bepalen welke koers er gevaren wordt als het om de krachtbron gaat.
      Vergis je niet hoeveel macht zij hebben…..

      • + 2
      • 17 feb 2026 - 15:17
  • Need5Speed

    Posts: 3.530

    Hij wordt in een pers gestopt en genadeloos gemarteld.

    Tenmiste... het was een persconferentie toch?

    • + 2
    • 17 feb 2026 - 13:47
    • Axel

      Posts: 2.344

      Door de Spanish Inquisition à la Monty Python.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:36
  • Joeppp

    Posts: 8.295

    Dat wordt weer schoffelen in Ruwanda.

    • + 5
    • 17 feb 2026 - 13:51
    • monzaron

      Posts: 763

      Denk dat ie de woestijn in moet, 🐪🐪🐪 testen 😁

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:19
  • da_bartman

    Posts: 6.420

    Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen , maar wat een onzintitel weer.
    Ja er zijn ook deze testweek persmomenten en net als de andere coureurs wordt ook Verstappen daarvoor opgeroepen.

    • + 18
    • 17 feb 2026 - 13:52
  • GPYesterday

    Posts: 322

    Ja ze zullen bij de officiële persconferentie Max aan de tand voelen en hem proberen te laten vloeken zodat die een wedstrijdstraf krijgt. Zal die wel een andere keer een toontje lager zingen als ze hem wordt gevraagd over de nieuwe autos

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 14:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.486

    Dus met andere woorden.....ze zullen Max wel eens aan de tand voelen en bij Me(zijn)kies trekken....dat hij Max in het gareel moet houden..... zoiets zal het zijn ja.

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 14:39
  • Williams_F1

    Posts: 1.342

    wow hier schrik ik van! :)

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 15:11
    • schwantz34

      Posts: 41.798

      Veel sterkte met je herstel gewenst!

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:47
    • Williams_F1

      Posts: 1.342

      Dankje schwantz34!
      hier heb ik wel een paar maanden herstel voor nodig.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:59
  • LucaF1

    Posts: 508

    eens ;-))

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 15:31
  • SennaS

    Posts: 11.482

    Is er weer een taakstraf in wording?

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 15:55

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

show sidebar