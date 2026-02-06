user icon
Binnen het team van Red Bull Racing zijn er in de afgelopen jaren veel zaken veranderd. Meerdere kopstukken zijn vertrokken bij het team, en het lijkt erop dat die uittocht nog niet voorbij is. Meerdere kopstukken uit het Horner-tijdperk lijken nu ook te zijn vertrokken uit Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing leek jarenlang een soort grote familie te zijn. De kopstukken waren honkvast, en het sterrenteam won meerdere wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen. Achter de schermen rommelde het echter binnen Red Bull, en vertrokken belangrijke namen zoals Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley. Teambaas Christian Horner lag ook onder vuur, maar bleef 'gewoon' aan.

Afgelopen zomer kwam daar toch verandering in, en werd Horner na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd. De Brit werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder zijn leiding klom Red Bull langzaam op uit een diep dal. In Horners slipstream vertrokken ook zijn bondgenoten Chief Marketing and Commercial Officer Oliver Hughes en communicatiekopstuk Paul Smith.

Wie hebben Red Bull verlaten?

Volgens PlanetF1 zijn er op de communicatieafdeling van Red Bull nu meerdere kopstukken uit het Horner-tijdperk vertrokken. Het medium meldt dat er deze week vier namen zijn vertrokken bij het team uit Milton Keynes. Het zou gaan om Joanna Fleet, de Human Resources Director van Red Bull Racing en Red Bull Technology. Zij was sinds 2013 in dienst van het team, en zag dat ook Director of Partnerships Julia George haar spullen mocht pakken.

Naast Fleet en George zijn volgens PlanetF1 ook Group Marketing Director Simon Smith-Wright en senior communications manager Alice Hedworth vertrokken bij Red Bull. Vooral Hedworth was een bekend gezicht in de Formule 1-wereld. Ze was eerst de persvrouw van Sergio Perez, en flankeerde hem jarenlang in de mediapen. Na het vertrek van Perez werd ze vaak aan de zijde van teambaas Mekies gezien.

Waarom moeten ze vertrekken?

Volgens PlanetF1 zijn de vier communicatiekopstukken vertrokken als gevolg van de nieuwe teamstructuur die wordt doorgevoerd door Mekies en Oliver Mintzlaff. Ze zouden op dinsdag en woensdag zijn geïnformeerd over het feit dat ze mogen vertrekken bij het team.

josdaboss

Posts: 1.183

Over kamelentenen gesproken, hulde aan de fotograaf 😂😜👌

  • 7
  • 6 feb 2026 - 10:36
Reacties (17)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.546

    Ze gaan duidelijk voor "geen woorden maar daden".

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 09:57
    • Larry Perkins

      Posts: 62.881

      Het betreft medewerkers uit het randgebeuren (de marge) van RBR en makkelijk te vervangen...

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 11:51
    • da_bartman

      Posts: 6.403

      idd Larry, medewerkers uit het randgebeuren en ze worden niet vervangen. Het is juist een opschoningsactie van RB zelf goed voor 2 voorvleugels in de budgetcap

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:35
  • snailer

    Posts: 31.639

    Dit heeft niets met de operatie te maken. Zowel design technisch niet, als het race team.

    Mij lijkt het meer er op dat ze centen willen besparen.

    Wie dan de marketing en communicatie gaat doen weet ik verder niet.
    Mogelijk minder marketing video's. Minder talking Bull-achtig activiteiten?

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 10:25
  • Maximo

    Posts: 9.750

    Afgelopen voorjaar liet Max zich eens ontvallen dat hij denkt dat veel vanuit huis werken niet optimaal is voor een F1 team/bedrijf. Als hij dat in de meida zegt dan is dat intern zeer zeker een item geweest en als je ziet wie er nu uit gegooid zijn dan zijn dat meestal de functies die afgelopen jaren veel te veel ruimte hebben gegeven aan vanuit huis werken.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 10:26
    • Joeppp

      Posts: 8.282

      Jaja...

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:08
    • da_bartman

      Posts: 6.403

      Zegt meneer de coureur, die zelf 1500 km vanaf "kantoor" woont. Die zelf hooguit een 30 keer in het jaar daar te vinden is, waar dat kennelijk voldoende is om de werkprocessen op kantoor te analyseren.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:45
  • josdaboss

    Posts: 1.183

    Over kamelentenen gesproken, hulde aan de fotograaf 😂😜👌

    • + 7
    • 6 feb 2026 - 10:36
    • Maximo

      Posts: 9.750

      Goed gespot Jos! :)

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:25
    • snailer

      Posts: 31.639

      Ben blij dat ik niet weet hoe kamelentenen er uit zien. Daar kijk ik nooit naar.

      Heb dan ook de foto niet bekeken.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:34
    • DRS-zone

      Posts: 413

      Dat is Alice Hedworth, een geile donder in de paddock die van horen zeggen ook de naam 'matras van RB' werd genoemd

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:48
    • Fireblade

      Posts: 1.054

      En een beste kameel ook nog.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:48
  • Ambudriver

    Posts: 325

    Men of culture, we meet again!

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 10:59
  • Regenrace

    Posts: 2.278

    Ja hoor daar is ie weer: 'belangrijk'.
    Gaap (da's ook belangrijk).
    Nou, eens kijken of dit de cenzuur wel doorstaat.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 11:38
    • Snork

      Posts: 22.341

      Ik snap dat je het helemaal niks vindt, deze site. Maar het bij herhaling zeiken op elk artikel wat je niet aanstaat kan je voorkomen door hier gewoon niet meer te komen. Het echte werk staat op andere sites, die weet je zelf denk ik wel te vinden.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:44
    • Regenrace

      Posts: 2.278

      Bedankt voor je advies - was ik nog niet op gekomen.
      Maar wat is er mis met een oproep de lezers wat serieuzer te nemen en gewoon normaal te doen? Met normaal doen bereik je waarschijnlijk dezelfde hoeveelheid lezers - misschien zelfs meer - en het maakt de omgang wel iets prettiger.
      Dus ik heb ook een advies voor jou: not barking against the wrong tree.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:06
    • Snork

      Posts: 22.341

      Ik weet met wie ik hier discussieer, zelfde quasi intellectuele toontje als want andere accounts ook lieten horen. Get a life, ik kan ook
      Engels.
      En schop elders tegen een boom, want je bent hardleers in maar kritiek uiten en weten dat het er toch niet beter op gaat worden.
      Beetje zure regen spetter je uit.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

