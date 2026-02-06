Binnen het team van Red Bull Racing zijn er in de afgelopen jaren veel zaken veranderd. Meerdere kopstukken zijn vertrokken bij het team, en het lijkt erop dat die uittocht nog niet voorbij is. Meerdere kopstukken uit het Horner-tijdperk lijken nu ook te zijn vertrokken uit Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing leek jarenlang een soort grote familie te zijn. De kopstukken waren honkvast, en het sterrenteam won meerdere wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen. Achter de schermen rommelde het echter binnen Red Bull, en vertrokken belangrijke namen zoals Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley. Teambaas Christian Horner lag ook onder vuur, maar bleef 'gewoon' aan.

Afgelopen zomer kwam daar toch verandering in, en werd Horner na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd. De Brit werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder zijn leiding klom Red Bull langzaam op uit een diep dal. In Horners slipstream vertrokken ook zijn bondgenoten Chief Marketing and Commercial Officer Oliver Hughes en communicatiekopstuk Paul Smith.

Wie hebben Red Bull verlaten?

Volgens PlanetF1 zijn er op de communicatieafdeling van Red Bull nu meerdere kopstukken uit het Horner-tijdperk vertrokken. Het medium meldt dat er deze week vier namen zijn vertrokken bij het team uit Milton Keynes. Het zou gaan om Joanna Fleet, de Human Resources Director van Red Bull Racing en Red Bull Technology. Zij was sinds 2013 in dienst van het team, en zag dat ook Director of Partnerships Julia George haar spullen mocht pakken.

Naast Fleet en George zijn volgens PlanetF1 ook Group Marketing Director Simon Smith-Wright en senior communications manager Alice Hedworth vertrokken bij Red Bull. Vooral Hedworth was een bekend gezicht in de Formule 1-wereld. Ze was eerst de persvrouw van Sergio Perez, en flankeerde hem jarenlang in de mediapen. Na het vertrek van Perez werd ze vaak aan de zijde van teambaas Mekies gezien.

Waarom moeten ze vertrekken?

Volgens PlanetF1 zijn de vier communicatiekopstukken vertrokken als gevolg van de nieuwe teamstructuur die wordt doorgevoerd door Mekies en Oliver Mintzlaff. Ze zouden op dinsdag en woensdag zijn geïnformeerd over het feit dat ze mogen vertrekken bij het team.