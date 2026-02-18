Max Verstappen zorgde vorige week voor opschudding in de Formule 1-wereld toen hij zich keihard uitsprak over de nieuwe auto's. Verstappen was gefrustreerd, en stelde zelfs dat dit ervoor kan zorgen dat hij eerder stopt met racen in de koningsklasse. Eén week later nuanceert hij zijn uitspraken en stelt hij zijn fans gerust.

Verstappen maakte er vorige week geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde hard uit en omschreef de nieuwe wagens als Formule E-bolides op steroïden. Vooral de manier waarop de coureurs nu moeten omgaan met de energie en het opladen van de batterij, zinde hem niet.

Verstappen riep zelfs dat dit zeker niet helpt om nog langer door te gaan met de Formule 1. Dit zorgde direct voor veel speculatie, en op sociale media vroegen fans zich af of Verstappen volgend jaar nog wel te bewonderen is op het hoogste niveau.

Gaat Verstappen ermee stoppen?

Verstappen keek vandaag toe hoe Isack Hadjar rondjes maakte in de Red Bull-bolide, en hij nuanceerde bij De Telegraaf zijn uitspraken. Toen hij werd gevraagd of hij na dit jaar gaat stoppen, stelde Verstappen zijn fans gerust: "Dan moet alles wel héél negatief gaan uitpakken, maar daar is echt geen sprake van. Ik ga gewoon door!"

Wat bedoelde Verstappen precies?

Verstappen liet aan de internationale media ook nog weten dat hij niet zomaar zijn helm aan de wilgen hangt: "Als ik iets niet leuk vind, dan betekent dat niet dat ik het niet wil doen. Ik had het alleen als purist, als autosportliefhebber, liever gezien dat het anders was. Maar ik weet ook dat ik het hiermee moet doen. Ik kan het nu toch niet aanpassen."

"Daarom probeer ik er wel altijd het maximale uit te halen. Ik vind het ook super leuk om met iedereen te werken en met onze eigen motor. Dat zijn allemaal leuke dingen. Had ik het liever helemaal anders gezien qua reglementen? Ja, dat wel. Ik weet ook dat dit het is, dus daar moet je het gewoon mee doen."