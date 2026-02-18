user icon
Verstappen stelt zijn fans gerust over F1-toekomst

Max Verstappen zorgde vorige week voor opschudding in de Formule 1-wereld toen hij zich keihard uitsprak over de nieuwe auto's. Verstappen was gefrustreerd, en stelde zelfs dat dit ervoor kan zorgen dat hij eerder stopt met racen in de koningsklasse. Eén week later nuanceert hij zijn uitspraken en stelt hij zijn fans gerust.

Verstappen maakte er vorige week geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde hard uit en omschreef de nieuwe wagens als Formule E-bolides op steroïden. Vooral de manier waarop de coureurs nu moeten omgaan met de energie en het opladen van de batterij, zinde hem niet.

Verstappen riep zelfs dat dit zeker niet helpt om nog langer door te gaan met de Formule 1. Dit zorgde direct voor veel speculatie, en op sociale media vroegen fans zich af of Verstappen volgend jaar nog wel te bewonderen is op het hoogste niveau.

Gaat Verstappen ermee stoppen?

Verstappen keek vandaag toe hoe Isack Hadjar rondjes maakte in de Red Bull-bolide, en hij nuanceerde bij De Telegraaf zijn uitspraken. Toen hij werd gevraagd of hij na dit jaar gaat stoppen, stelde Verstappen zijn fans gerust: "Dan moet alles wel héél negatief gaan uitpakken, maar daar is echt geen sprake van. Ik ga gewoon door!"

Wat bedoelde Verstappen precies?

Verstappen liet aan de internationale media ook nog weten dat hij niet zomaar zijn helm aan de wilgen hangt: "Als ik iets niet leuk vind, dan betekent dat niet dat ik het niet wil doen. Ik had het alleen als purist, als autosportliefhebber, liever gezien dat het anders was. Maar ik weet ook dat ik het hiermee moet doen. Ik kan het nu toch niet aanpassen."

"Daarom probeer ik er wel altijd het maximale uit te halen. Ik vind het ook super leuk om met iedereen te werken en met onze eigen motor. Dat zijn allemaal leuke dingen. Had ik het liever helemaal anders gezien qua reglementen? Ja, dat wel. Ik weet ook dat dit het is, dus daar moet je het gewoon mee doen."

VES

Posts: 1.688

Ik heb Max vorige week eventjes tot de orde geroepen. Hij volgt mijn posts altijd.

  • 6
  • 18 feb 2026 - 18:48
Reacties (11)

Login om te reageren
  • VES

    Posts: 1.688

    Ik heb Max vorige week eventjes tot de orde geroepen. Hij volgt mijn posts altijd.

    • + 6
    • 18 feb 2026 - 18:48
  • Pleen

    Posts: 838

    HALLELUJA!!!!

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 18:59
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.195

    De GOAT is nog niet klaar met de Wikipedia statistieken!

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 19:24
  • Larry Perkins

    Posts: 63.037

    Max zei onlangs al zoiets dat hij zeer benieuwd was hoe de ontwikkeling bij RBR de komende vijf jaren zal verlopen (ik parafraseer), waaruit al bleek dat Max nog helemaal niet aan zijn F1-pensioen dacht!
    Vijf jaar verder, dan zitten we al in 2031, dat is zelfs drie jaar verder dan zijn huidige contract (2028)...

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 20:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.508

    Nou lekker hoor.
    Eerst gaat hij zeggen dat hij mss vroegtijdig vertrekt en ik wreef me al in m'n handen nu zegt hij dattie blijft!!
    Wat 'n onbetrouwbaar sujet zeg....

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 20:12
  • meister

    Posts: 4.236

    Hij stelt eerder zijn eigen bankrekening gerust.
    De beste GT3 rijder zit rond het miljoen ik zie een gat van 79 miljoen als Max de F1 de rug toe keert.
    Gaat dus niet gebeuren.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 20:37
  • Pietje Bell

    Posts: 33.227

    Toen de opnames voor de coureurs foto 2026 werd gefilmd en Lando en Sainz naast elkaar
    zaten vroeg Sainz aan Lando hoe met de relatie met Magui ging. "Thats over for now".
    Het waren 10 heerlijke weken .................
    Jammer als het waar is, mooie en altijd vrolijke jongedame.

    www.instagram.com/reel/DU5HnJDjpBZ/

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 21:56
    • Larry Perkins

      Posts: 63.037

      Ja, hij had beter de WK-titel kunnen laten lopen dan haar!

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 22:41
    • Pietje Bell

      Posts: 33.227

      Ik was er al bang voor, want de hele winterstop zijn ze niet samen gespot. Zij was ergens heel ver weg voor werk en vakantie en Lando was met zijn vrienden onderweg. En dat met al die feestdagen.
      Zie je wel vaker, hele tijd "stiekem" een relatie, dan naar buiten treden
      en 't is over.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 23:06

