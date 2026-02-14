De eerste meters als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull verliepen allesbehalve soepel voor Isack Hadjar. Tijdens de shakedown in Barcelona belandde de jonge Fransman in de muur, en in zijn hoofd speelde zich direct een rampscenario af.

Hadjar dacht namelijk meteen terug aan het seizoen van Pierre Gasly in 2019, toen diens Red Bull-avontuur na een moeizame start voortijdig eindigde. De crash in Spanje raakte de rookie mentaal harder dan verwacht. Toch wist hij zich tijdens de wintertests in Bahrein knap te herpakken.

'Ik ben de klos'

Na de crash van Hadjar hoopte de Fransman dat dit niet de start is van een horror-seizoen: "Toen ik crashte, dacht ik meteen aan Pierre Gasly. Daarna keek ik zo snel mogelijk op Twitter om daar alles te lezen en toen wist ik: Ik ben de klos voor de rest van het seizoen." Pierre Gasly overkwam hetzelfde toen hij voor Red Bull reed.

Toch heeft Hadjar de draad weer opgepakt en verliep zijn test in Bahrein goed. De Fransman wist veel ronden te rijden en kennis te maken met de RB22: "Dat is hoe ik de draad weer heb opgepakt, eigenlijk... dus ja. Ik werk hier met mensen met wie ik al kennis heb gemaakt toen ik toetrad tot het juniorprogramma. Dat maakt de overstap heel, héél makkelijk."

Hadjar mocht heel de donderdag testen

Op donderdag mocht Hadjar de gehele dag testen voor Red Bull, maar dat startte nog niet ideaal. Toch gaat het langzaam weer wat beter met de Fransman: "De dag begon natuurlijk niet zoals we gehoopt hadden vanwege het probleem, maar het is de wintertest en dat soort dingen gebeuren. Het team heeft hard gewerkt om me net voor het einde van de ochtendsessie op de baan te krijgen."

Hadjar ziet het toch positief voor het vervolg van de testsessies: "Hoewel we minder kilometers hebben gemaakt dan anderen, hebben we er het maximale uitgehaald. En veel data verzameld voor de sessie van Max en mij op vrijdag." Ook volgende week wordt er weer getest, ook dan rijden de teams op woensdag, donderdag en vrijdag weer hun ronden in Bahrein.