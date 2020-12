Vrije training 3 GP Sakhir: Verstappen snelste, Bottas tweede en Gasly derde

Om 17:00 lokale tijd begon de derde vrije training van de Grand Prix van Sakhir, de laatste kans voor alle teams om te kijken of alle afstellingen van de auto in orde zijn. George Rusell - de invaller voor Lewis Hamilton - begon het weekend goed; in wederom VT1 en VT2 was de jonge Brit het snelste. Hier volgt een overzicht van het verloop van de derde vrije training.

Geen haast om de auto in te gaan

Met vijf minuten in de sessie is Pietro Fittipaldi - die dit weekend voor Romain Grosjean invalt - de enige die op de baan is. Veel coureurs hebben hun banden nog niet gemonteerd. Lando Norris staat zelfs nog vrolijk te kletsen in de pitstraat. Een kleine tien minuten later is Norris de baan op en pakt meteen de voorlopig snelste tijd. Deze wordt vrijwel direct daarna afgenomen door Daniel Ricciardo en kort daarna door Charles Leclerc. Op dat moment staat Verstappen nog in de pitstraat, samen met Valtteri Bottas en beide AlphaTauri's.

Wederom drukte op de baan

Nu alle coureurs op de baan zijn, blijkt het weer hoe druk het kan zijn. Veel coureurs moeten tijdens een vliegende ronde van hun gas omdat er simpelweg te veel auto's op de baan zijn. Dit kan een voorbode worden voor een chaotische Q1.

Bottas springt naar de eerste plek op de rode softs. Max Verstappen sluit daarachter aan op de harde compound. Kort daarna spint Verstappen bij het uitkomen van de eerste bocht, maar hij weet zijn RB16 uit het grind te houden.

Bottas pakt de draad op

Valtteri Bottas verbetert zijn tijd naar een 0:54.523, en is daarmee ruim een halve seconde sneller dan Max Verstappen. Wel moet daarbij gezegd worden dat de Fin op twee compounds zachtere banden rijdt. Ook Sebastian Vettel sluit aan met de tweede tijd, ook rijdend op de zachtste compounds. Bottas verbetert daarna wederom zijn tijd, maar ging erg wijd in de laatste bocht en ging van de baan.

Verstappen laat tempo zien

Met nog tien minuten op de klok zet Max Verstappen zijn RB16 op de eerste plek. Wel kon hij twee keer een behoorlijk slipstream meepakken. Het is dus de vraag wat de ware snelheid van de Red Bull Racing-coureur is.

Sebastian Vettel heeft problemen aan zijn SF1000. Zijn VT3 eindigt vroeger dan gepland. Het is inmiddels bevestigd dat het om motorproblemen gaat, en deze zal worden verwisseld voor de kwalificatie.

Max Verstappen sluit de derde vrije training van de Grand Prix van Sakhir af als snelste. Valtteri Bottas en Pièrre Gasly staan daar achter.