user icon
icon

Formule E-baas had Pérez graag gezien: "Checo past perfect bij ons"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Formule E-baas had Pérez graag gezien: "Checo past perfect bij ons"

Sergio Pérez keert vanaf volgend seizoen terug in de Formule 1 bij het gloednieuwe team Cadillac. Toch hoopte Alberto Longo, medeoprichter van de Formule E, dat de Mexicaan voor zijn raceklasse zou kiezen. De voormalig Red Bull-coureur besloot echter om zijn carrière voort te zetten in de koningsklasse van de autosport en gaat een nieuw avontuur aan bij Cadillac.

Cadillac verschijnt vanaf volgend seizoen voor het eerst in de geschiedenis van het merk op de Formule 1-grid. Het Amerikaanse team begint aan het nieuwe reglementaire tijdperk met een ervaren rijdersduo bestaande uit Valtteri Bottas en Sergio Pérez, met als doel om zo snel mogelijk competitief te worden.

'Checo past bij de Formule E'

Tegenover AS Mexico vertelt Longo: "Ik heb hem altijd al gewild. Als Checo een jaar lang in onze categorie komt rijden, komt hij thuis – hij is een professional en zijn vader heeft ons altijd gesteund. Maar nu, met Cadillac, wordt hij een concurrent om in de gaten te houden. Ze beginnen vanaf nul om ervaring op te doen. In de Formule 1 is een coureur sterk afhankelijk van de auto; in de Formule E is dat minder het geval. Als Checo een competitieve auto krijgt, zal hij zeer competitief zijn."

De Formule E rijdt ook op het Mexicaanse circuit Autódromo Hermanos Rodríguez, ook in de Formule 1 wordt hier gereden: "Het is zonder twijfel een genot om te zien hoe het Mexicaanse publiek de tribunes van het Autódromo Hermanos Rodríguez vult. Er zijn tussen de 40.000 en 50.000 mensen, iedereen in de Formule E is blij, zowel de teams als de coureurs. Vorig jaar had het Mexicaanse publiek het recordaantal bezoekers in deze categorie en nu gaat het erg goed."

Pérez kent een lange F1-geschiedenis

Pérez begon in 2011 bij Sauber en maakte in 2013 de overstap naar McLaren. De samenwerking duurde maar een seizoen en de Mexicaan verkaste naar Force India en daarna Racing Point. In 2021 werd Pérez de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en eindigde zelfs als tweede in het wereldkampioenschap. Vanaf 2026 gaat de Mexicaan aan de slag bij het nieuwe Cadillac.

F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×