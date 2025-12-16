Sergio Pérez keert vanaf volgend seizoen terug in de Formule 1 bij het gloednieuwe team Cadillac. Toch hoopte Alberto Longo, medeoprichter van de Formule E, dat de Mexicaan voor zijn raceklasse zou kiezen. De voormalig Red Bull-coureur besloot echter om zijn carrière voort te zetten in de koningsklasse van de autosport en gaat een nieuw avontuur aan bij Cadillac.

Cadillac verschijnt vanaf volgend seizoen voor het eerst in de geschiedenis van het merk op de Formule 1-grid. Het Amerikaanse team begint aan het nieuwe reglementaire tijdperk met een ervaren rijdersduo bestaande uit Valtteri Bottas en Sergio Pérez, met als doel om zo snel mogelijk competitief te worden.

'Checo past bij de Formule E'

Tegenover AS Mexico vertelt Longo: "Ik heb hem altijd al gewild. Als Checo een jaar lang in onze categorie komt rijden, komt hij thuis – hij is een professional en zijn vader heeft ons altijd gesteund. Maar nu, met Cadillac, wordt hij een concurrent om in de gaten te houden. Ze beginnen vanaf nul om ervaring op te doen. In de Formule 1 is een coureur sterk afhankelijk van de auto; in de Formule E is dat minder het geval. Als Checo een competitieve auto krijgt, zal hij zeer competitief zijn."

De Formule E rijdt ook op het Mexicaanse circuit Autódromo Hermanos Rodríguez, ook in de Formule 1 wordt hier gereden: "Het is zonder twijfel een genot om te zien hoe het Mexicaanse publiek de tribunes van het Autódromo Hermanos Rodríguez vult. Er zijn tussen de 40.000 en 50.000 mensen, iedereen in de Formule E is blij, zowel de teams als de coureurs. Vorig jaar had het Mexicaanse publiek het recordaantal bezoekers in deze categorie en nu gaat het erg goed."

Pérez kent een lange F1-geschiedenis

Pérez begon in 2011 bij Sauber en maakte in 2013 de overstap naar McLaren. De samenwerking duurde maar een seizoen en de Mexicaan verkaste naar Force India en daarna Racing Point. In 2021 werd Pérez de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en eindigde zelfs als tweede in het wereldkampioenschap. Vanaf 2026 gaat de Mexicaan aan de slag bij het nieuwe Cadillac.