Perez onthult zijn laatste berichtje aan Horner

Perez onthult zijn laatste berichtje aan Horner

Sergio Perez is hard bezig met zijn voorbereidingen op zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, maar denkt nog veel aan zijn periode bij Red Bull. Hij heeft nu uitgelegd wat zijn laatste boodschap voor toenmalig teambaas Christian Horner was.

Perez werd eind vorig jaar de deur gewezen door het team van Red Bull Racing. De Mexicaan reed sinds 2021 voor Red Bull, waar hij de adjudant van Max Verstappen was. In zijn eerste jaren kon hij Verstappen nog aardig bijhouden, maar daarna groeide zijn achterstand en namen de problemen toe.

Perez kwam erachter dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Verstappen te zijn, en dat de teamgenoot van de Nederlander vroeg of laat wordt verslonden. Zijn opvolger Liam Lawson mocht bijvoorbeeld na twee raceweekenden het veld ruimen, terwijl de kans groot is dat ook Yuki Tsunoda na dit seizoen op zoek mag gaan naar een nieuwe job. Perez laat op zijn beurt zien dat er een leven is na Red Bull, en hij racet volgend jaar voor het nieuwe team Cadillac.

Wat zei Perez tegen Horner?

Perez kan zijn periode bij Red Bull moeilijk achter zich houden. De Mexicaan legde tijdens een persconferentie in Mexico-Stad uit wat zijn laatste boodschap was aan toenmalig Red Bull-teambaas Christian Horner: "Ik zei tegen hem: 'Heel erg bedankt voor alles. En het spijt me enorm voor iedereen die hier gaat rijden, want dat zal ze veel gaan kosten.'"

Grote veranderingen bij Red Bull

Sinds het vertrek van Perez is er veel veranderd bij Red Bull. Verstappen is nog altijd de kopman van het team, terwijl veel kopstukken inmiddels zijn veranderd bij het team uit Milton Keynes. Ook Horner is inmiddels vertrokken. De Brit werd vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië door Red Bull ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies. Onder het bewind van de Franse teambaas is Red Bull weer gaan winnen, en maakt Verstappen nu zelfs weer kans op de titel.

Damon Hill

Posts: 19.528

Er wordt hier vaak lacherig gedaan richting Perez en/of modder gegooid, maar ik vind het oprecht een leuke coureur en ik gun hem een mooi afscheid bij Cadillac. Waarom immers ook niet? Een topcoureur is het nooit geweest, maar wel een subtopper die bij diverse teams gewoon leuke dingen heeft late... [Lees verder]

  • 4
  • 28 nov 2025 - 13:41
F1 Nieuws Sergio Perez Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (3)

  • Damon Hill

    Posts: 19.527

    Er wordt hier vaak lacherig gedaan richting Perez en/of modder gegooid, maar ik vind het oprecht een leuke coureur en ik gun hem een mooi afscheid bij Cadillac. Waarom immers ook niet? Een topcoureur is het nooit geweest, maar wel een subtopper die bij diverse teams gewoon leuke dingen heeft laten zien. Mooie prestaties en podiumplekken bij Sauber, podiumplekken bij Force India en uiteindelijk een iconische eerste overwinning in de Racing Point die hem het zitje bij Red Bull opgeleverd heeft. Bij Red Bull heeft hij het als tweede man naast Max niet super gedaan, maar ook niet heel slecht. Andere coureurs zoals Gasly, Albon, Lawson en Tsunoda hebben in ieder geval laten zien hoe lastig het naast Max kan zijn, dus al met al was het zo slecht nog niet.

    Kortom; een leuke en verdienstelijke carrière waar hij zo een beetje alles uit heeft gehaald wat er voor zijn kunnen in zat. Hij lijkt het vuur en de motivatie te hebben, en met zijn ervaring is dat een prima coureur voor Cadillac. Ik verwacht niet veel van het nieuwe team, maar ik hoop dat Perez ervan kan genieten en ik gun hem nog wel een succesje. Ja... zijn vader was vaak irritant met al dat geroep, maar daar kan Perez niets aan doen. Net zoals papa Sainz die ook altijd van alles riep, daar kon Sainz Jr. ook niets aan doen.

    • + 4
    • 28 nov 2025 - 13:41
  • dumdumdum

    Posts: 2.722

    Perez heeft in zijn 2e seizoen in een Sauber 2 podiums behaald. Was toen echt een talent die op de short list stond van veel teams. Alleen had hij de pech dat hij voor McLaren koos. Mede omdat RedBull en Ferrari al vol zaten. McLaren had in 2013 de weg naar beneden ingeslagen. ForceIndia heeft hem heel slim een contract aangeboden en zijn sponsoren gebruikt om het budget sluitend te maken. Heb nooit begrepen waarom Racing Point hem eruit heeft gegooid ten faveure van Stroll.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 13:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.527

      @dumdumdum,
      3 podiums zelfs bij Sauber.

      De reden dat hij eruit werd gegooid bij Racing Point is omdat Lance nooit ontslagen wordt, hoe slecht hij het ook doet. Papa Stroll wilde graag een grote naam, wat Vettel werd... maar zou (helaas!) nooit zijn eigen zoon opofferen.
      Voor Perez was het een geluk bij een ongeluk, omdat hij daardoor naar Red Bull kon.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 14:00

