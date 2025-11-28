Sergio Perez is hard bezig met zijn voorbereidingen op zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, maar denkt nog veel aan zijn periode bij Red Bull. Hij heeft nu uitgelegd wat zijn laatste boodschap voor toenmalig teambaas Christian Horner was.

Perez werd eind vorig jaar de deur gewezen door het team van Red Bull Racing. De Mexicaan reed sinds 2021 voor Red Bull, waar hij de adjudant van Max Verstappen was. In zijn eerste jaren kon hij Verstappen nog aardig bijhouden, maar daarna groeide zijn achterstand en namen de problemen toe.

Perez kwam erachter dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Verstappen te zijn, en dat de teamgenoot van de Nederlander vroeg of laat wordt verslonden. Zijn opvolger Liam Lawson mocht bijvoorbeeld na twee raceweekenden het veld ruimen, terwijl de kans groot is dat ook Yuki Tsunoda na dit seizoen op zoek mag gaan naar een nieuwe job. Perez laat op zijn beurt zien dat er een leven is na Red Bull, en hij racet volgend jaar voor het nieuwe team Cadillac.

Wat zei Perez tegen Horner?

Perez kan zijn periode bij Red Bull moeilijk achter zich houden. De Mexicaan legde tijdens een persconferentie in Mexico-Stad uit wat zijn laatste boodschap was aan toenmalig Red Bull-teambaas Christian Horner: "Ik zei tegen hem: 'Heel erg bedankt voor alles. En het spijt me enorm voor iedereen die hier gaat rijden, want dat zal ze veel gaan kosten.'"

Grote veranderingen bij Red Bull

Sinds het vertrek van Perez is er veel veranderd bij Red Bull. Verstappen is nog altijd de kopman van het team, terwijl veel kopstukken inmiddels zijn veranderd bij het team uit Milton Keynes. Ook Horner is inmiddels vertrokken. De Brit werd vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië door Red Bull ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies. Onder het bewind van de Franse teambaas is Red Bull weer gaan winnen, en maakt Verstappen nu zelfs weer kans op de titel.