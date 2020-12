Samenvatting VT1 GP Sahkir: Russell snelste, Verstappen tweede, Albon derde

Om 16:30 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat van het Bahrain International Circuit groen. Voor het eerst zou de Formule 1 op de buitenring van het circuit rijden. Voor dit weekend stonden er drie coureurs-wijzigingen op de planning: George Russell vervangt Lewis Hamilton, Jack Aitken vult het lege zitje van Russell bij Williams, en Pietro Fittipaldi vervangt Romain Grosjean.

Vroege safety car

Zes minuten in de sessie verschijnt er in beeld dat er een virtual safety car is ingezet. Echter, na tien seconden verdween die weer. Het is niet duidelijk waarom deze VSC is ingezet. Er zijn alleen nog installatieronden gereden.

Carlos Sainz vraagt in bocht 4 voor de zekerheid of hij daar rechtsaf moet. Bocht 4 is de plek waar de voormalige sector 1 ongeveer eindigt, behalve dat coureurs dan eerder naar links moeten als gevolg van de andere layout. Kort daarna zet hij de eerste getimede tijd neer met 0:56:631. Van tevoren werd er berekend dat de pole-tijd rond de 54 seconden zou liggen. Naar verwachting zal dat dus veel sneller zijn!

Verstappen als laatste de baan op

Na een klein halfuur in de sessie betreedt de Nederlander de baan. Hij heeft een setje softs onder zijn RB16. Bottas voert op dat moment de tijden aan, met een 0:55.154. Het ziet er naar uit dat met name Q1 erg chaotisch kan worden; met maar "slechts" 3,5 kilometer zal het zoeken zijn naar een vrij stukje asfalt met 20 brede Formule 1-auto's op de baan. Verstappen springt meteen naar de tweede plek, iets minder dan een halve seconde achter Valtteri Bottas. Kort daarna verbetert de Nederlander zijn tijd, met iets minder dan twee tienden achter Bottas.

Kapotte spiegel Gasly

Pièrre Gasly werd gefilmd terwijl hij erg langzaam reed. De Fransman moest dit bewust doen, aangezien zijn rechter spiegel los hing. Hij moest daarom ook met zijn linkerhand de spiegel vasthouden, zodat deze niet weg zou vliegen. Hij duikt daarom dan ook de pits in. Kort daarna doet Max Verstappen het zelfde.

Wanneer de Fransman weer naar buiten is, echter, zet hij de tweede snelste tijd neer, vier honderdsten sneller dan Max Verstappen op P3.

Russell naar P1

Na even binnen te hebben gestaan ging George Russell weer de baan op. Na één installatieronde zette hij aan voor een push-ronde, waarna hij met een paarse middelsector de snelste tijd neerzette. Max Verstappen rijdt kort daarna de baan op voor een out-lap. Echter, daar is hij niet de enige in; het is erg druk op de baan.

Verstappen pareert Russell

Na een opwarmronde verbetert Verstappen zijn tijd naar een 0:54.848 met een paarse middelsector. Echter, op zijn boordradio klaagt de Nederlander dat zijn stuur tijdens de ronde met de rechterkant naar beneden trok. Het gat naar George Russell is iets minder dan twee tienden.

Russell naar de snelste tijd

Alexander Albon sprong met een 0:54.811 naar de snelste tijd, 37 honderdsten sneller dan Verstappen. Echter, de Britse Thai had een bijna lege baan tot zijn beschikking - iets wat tijdens de kwalificatie waarschijnlijk niet voor zal komen. Echter, George Russell dook daaronder, en staat op dat moment eerste met iets minder dan twee tienden naar de tweede plek.

George Russell sluit de eerste vrije training van de Grand Prix van Sakhir af met de snelste tijd. De twee Red Bulls volgen, met Max Verstappen op de tweede plek en Alexander Albon op de derde plek. Valtteri Bottas sluit de eerste vrije training af met een vierde plek. George Russell maakt in ieder geval een statement.