Günther Steiner is ervan overtuigd dat het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje uiteindelijk in het voordeel van de Nederlander heeft gewerkt. Volgens de voormalig Haas-teambaas heeft het moment Verstappen als coureur zelfs sterker gemaakt.

In de slotfase van de race in Barcelona kwam Verstappen na een herstart in aanraking met Russell. De Mercedes-coureur raakte de Red Bull, waardoor Verstappen via de uitloopstrook bij bocht 1 moest uitwijken. De Nederlander keerde voor Russell terug op het asfalt, maar kreeg van Red Bull te horen dat hij de positie moest teruggeven om een straf te voorkomen. Verstappen was het daar niet mee eens — een standpunt dat later na navraag bij de FIA ook terecht bleek. Enkele bochten later leek hij Russell alsnog voorbij te laten, al ging dat niet zonder extra controverse: voordat hij ruimte gaf, raakte Verstappen de zijkant van de Mercedes.

Steiner zag Verstappen groeien na crash

De actie leverde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij terugviel van de vijfde naar de tiende plaats. Het kostbare puntenverlies woog zwaar, zeker omdat hij in de titelstrijd met Lando Norris uiteindelijk slechts twee punten tekortkwam voor een vijfde wereldtitel op rij. Toch vindt Steiner dat die rekensom te kort door de bocht is.

“Op dat moment leverde het hem punten in, dat klopt, maar je kunt het ook zien als een investering,” stelt Steiner in The Red Flags Podcast. “Als hij zo was doorgegaan… Ik denk dat Max zelf ook heeft ingezien dat dit niet de juiste aanpak was. Hij besefte: dit had ik anders moeten doen. Natuurlijk kun je achteraf zeggen: ‘als dit niet was gebeurd’. Maar als dit niet was gebeurd, was er misschien iets anders misgegaan. Dat zullen we nooit weten.”

'Verstappen is nóg volwassener geworden'

Volgens Steiner fungeerde het incident vooral als een wake-upcall. “Dat moment liet hem zien dat dit soort acties simpelweg te veel punten kosten,” vervolgt hij. “Daarom beschouw ik het als een leermoment. Je ontwikkelt je door fouten te maken, zo werkt dat nu eenmaal. In mijn ogen heeft het hem beter gemaakt, want daarna zag je hem geen domme dingen meer doen. Hij heeft ervan geleerd en dat heeft hem geholpen om stappen te zetten. Ik denk dat hij daar volwassener van is geworden.”