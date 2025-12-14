user icon
icon

"Verstappen werd alleen maar beter van crash met Russell"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
"Verstappen werd alleen maar beter van crash met Russell"

Günther Steiner is ervan overtuigd dat het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje uiteindelijk in het voordeel van de Nederlander heeft gewerkt. Volgens de voormalig Haas-teambaas heeft het moment Verstappen als coureur zelfs sterker gemaakt.

In de slotfase van de race in Barcelona kwam Verstappen na een herstart in aanraking met Russell. De Mercedes-coureur raakte de Red Bull, waardoor Verstappen via de uitloopstrook bij bocht 1 moest uitwijken. De Nederlander keerde voor Russell terug op het asfalt, maar kreeg van Red Bull te horen dat hij de positie moest teruggeven om een straf te voorkomen. Verstappen was het daar niet mee eens — een standpunt dat later na navraag bij de FIA ook terecht bleek. Enkele bochten later leek hij Russell alsnog voorbij te laten, al ging dat niet zonder extra controverse: voordat hij ruimte gaf, raakte Verstappen de zijkant van de Mercedes.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

11 dec

Steiner zag Verstappen groeien na crash

De actie leverde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij terugviel van de vijfde naar de tiende plaats. Het kostbare puntenverlies woog zwaar, zeker omdat hij in de titelstrijd met Lando Norris uiteindelijk slechts twee punten tekortkwam voor een vijfde wereldtitel op rij. Toch vindt Steiner dat die rekensom te kort door de bocht is.

“Op dat moment leverde het hem punten in, dat klopt, maar je kunt het ook zien als een investering,” stelt Steiner in The Red Flags Podcast. “Als hij zo was doorgegaan… Ik denk dat Max zelf ook heeft ingezien dat dit niet de juiste aanpak was. Hij besefte: dit had ik anders moeten doen. Natuurlijk kun je achteraf zeggen: ‘als dit niet was gebeurd’. Maar als dit niet was gebeurd, was er misschien iets anders misgegaan. Dat zullen we nooit weten.”

'Verstappen is nóg volwassener geworden'

Volgens Steiner fungeerde het incident vooral als een wake-upcall. “Dat moment liet hem zien dat dit soort acties simpelweg te veel punten kosten,” vervolgt hij. “Daarom beschouw ik het als een leermoment. Je ontwikkelt je door fouten te maken, zo werkt dat nu eenmaal. In mijn ogen heeft het hem beter gemaakt, want daarna zag je hem geen domme dingen meer doen. Hij heeft ervan geleerd en dat heeft hem geholpen om stappen te zetten. Ik denk dat hij daar volwassener van is geworden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×