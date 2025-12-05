user icon
Albon baalt voor Tsunoda: "Hij is extreem getalenteerd"

Albon baalt voor Tsunoda: "Hij is extreem getalenteerd"

Alexander Albon heeft enorm te doen met Yuki Tsunoda. De Williams-rijder en voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zag toe hoe de Japanner te horen kreeg dat er volgend jaar geen plek meer voor hem is op de grid. Albon weet waar Tsunoda nu doorheen gaat. 

Na weken vol geruchten maakte Red Bull deze week eindelijk officieel wat al in de lucht hing: Isack Hadjar wordt vanaf 2026 de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Liam Lawson blijft bij Racing Bulls en krijgt daar komend jaar gezelschap van debutant Arvid Lindblad. Daardoor is er plots geen plek meer voor Tsunoda, die achter de schermen wel verbonden blijft aan het team als test- en reservecoureur.

Albon steunt Tsunoda

Albon, voormalig Red Bull-rijder en inmiddels vaste waarde bij Williams, leeft zichtbaar mee met zijn oud-collega. De Thai kent de situatie maar al te goed, want ook hij raakte ooit zijn Red Bull-stoeltje kwijt en moest een jaar vanaf de zijkant toekijken.

“Eerlijk gezegd blijf ik weg van sociale media, dus ik hoorde het pas vanmorgen. Het is zwaar voor Yuki,” reageert Albon tegenover de aanwezige pers in Abu Dhabi. “Ik vind Yuki een extreem getalenteerde coureur. Persoonlijk denk ik dat hij een plek in de Formule 1 verdient. Hij is nu reservecoureur, voor zover we weten. Ik hoop dat hij een manier vindt om impact te maken binnen het team. Hij zit nu in een heel vergelijkbare situatie als waar ik in 2021 zat. Er zijn nog steeds kansen.”

'Hopelijk keert Tsunoda snel terug'

Albon gaf na zijn Red Bull-exit eind 2020 opnieuw kleur aan zijn carrière: via een seizoen als reservecoureur vocht hij zich terug en bloeide hij helemaal op bij Williams. Dat scenario hoopt hij ook voor Tsunoda te zien.

De blik gaat daarbij automatisch richting het nieuwe Racing Bulls-duo Lawson en Lindblad. Laatstgenoemde is volgend jaar de enige rookie op de startgrid. “Hoe presteert Arvid en hoe presteert Liam in dat opzicht? Is er een kans voor Yuki om terug te keren?”, vraagt Albon zich hardop af. “Ik denk dat dat de reden is dat ze hem geplaatst hebben waar hij nu zit. Ik ben waarschijnlijk bevooroordeeld – ik heb een zwak voor mijn mede-Aziaten in de paddock. Hij heeft het talent, en ik hoop dat we hem terugzien in de F1.”

