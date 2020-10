VT2 Grand Prix van Portugal: Max Verstappen volgt Valtteri Bottas in tweede training met vuur en actie

Aan het einde van de tweede vrije training op het Autódromo Internacional do Algarve is Bottas de snelste, met achter zich Max Verstappen en Lando Norris die de top drie afmaakt. Mercedes wist in de afgelopen zeven VT2’s, zes keer het snelste te zijn.

De vrije training begon met een half uur testen voor Pirelli. Teams kregen een set banden en moesten daar het eerste half uur mee rijden. De banden zijn voor 2021, maar de teams wisten niet welke banden ze kregen om eventueel voordeel in 2021 te voorkomen. Toen er 15 minuten verreden waren, konden de teams de prototype banden wisselen, met een andere set prototypes. Veel teams deden dit. Na dat half uur moesten de teams de banden inleveren bij Pirelli en konden ze verder op de 2020-banden.

Ook deze sessie hadden de coureurs moeite om hun auto binnen de witte lijnen te houden. Tijdens de eerste vrije training waren er 65 tijden afgekeurd. In bocht 1 was het 29 keer en bocht vier 36 keer. In deze training werden ook veel tijden afgekeurd, maar niet zoveel als in de eerste vrije training. Het lijkt er dus op dat de coureurs ritme beginnen te vinden.

De teams gingen zoals gewoon lange runs oefenen, Het afstellen van de auto is ontzettend belangrijk in de laatste training van de vrijdag. Als dit allemaal goed is, kunnen de coureurs zich morgen focussen op de kwalificatie. Het voordeel in de tweede vrije training, er was data. Hiermee konden de teams in de rust tussen de eerste en tweede vrije training aan de slag. Na 45 minuten rijden was het einde verhaal voor Pierre Gasly, de auto van de AlphaTauri-coureur stond in brand. Op dat moment werd de rode vlag gezwaaid, even later hadden de marshalls de baan weer schoon.

Met nog 25 minuten op de klok kon Max Verstappen zijn bolide niet uit die van Lance Stroll houden. De 23-jairge Nederlander reed de Canadees van de baan met fikse schade, weer werd het code rood.

Nog steeds hadden de coureurs last van het hobbelige en gladde circuit in Portimão. De nieuwe asfaltlaag is niet de beste en volgens McLaren-coureur Carlos Sainz lijkt het op Tokio Drift. Dit leek tegen het einde van de tweede sessie verholpen.