Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 15:24
  • comments 43
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Lando Norris stonden afgelopen weekend naast elkaar op de eerste startrij in Las Vegas. Norris probeerde Verstappen af te troeven, maar ging zelf de mist in. Uit niet uitgezonden radioverkeer blijkt dat Norris al tijdens de opwarmronde klaagde over het rijgedrag van Verstappen.

Norris had in de regen in Las Vegas de pole position gepakt. Hij was nipt sneller dan Verstappen, en alle ogen waren gericht op de run naar de eerste bocht, want beide coureurs wilden elkaar geen centimeter ruimte geven. Norris probeerde Verstappen een koekje van eigen deeg te geven, en hij probeerde de Red Bull-coureur de pas af te snijden.

Verstappen moest even corrigeren om een touché te voorkomen, maar kwam toch als de winnaar de eerste bocht uit. Norris maakte namelijk een kleine fout in de eerste bocht, waardoor hij rechtdoor schoot en terugviel naar de derde plaats. De Brit wist zich uiteindelijk terug te vechten naar de tweede plek, maar werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Ook Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri werd om dezelfde reden uit de uitslag geschrapt.

Banden opwarmen

Het was ijskoud in Las Vegas, en de coureurs waren tijdens de opwarmronde meer bezig met het opwarmen van de banden dan normaal. Ze mochten vijf burnouts doen richting de grid, en Norris zag tot zijn verbazing dat Verstappen een groot gat liet vallen.

'Dit is niet toegestaan!'

Hij was er niet blij mee, en meldde zich direct woest op de boordradio: "Ja, hij houdt ons nu gewoon voor de gek met dat grote gat dat hij laat vallen. Dat is veel meer dan is toegestaan!" Zijn race-engineer reageert bevestigend, maar Norris laat het er niet bij zitten: "Ja, kom op! Hij houdt ons nu echt voor de gek! Dit mag je niet doen! Dit is langer dan tien autolengtes, toch?" Zijn engineer reageert duidelijk: "Ja, we zien het Lando."

Had Norris gelijk?

Er volgde geen onderzoek van de stewards, en Verstappen overtrad ook geen regels. Volgens het sportieve reglement mogen coureurs onder de Safety Car niet meer dan tien autolengtes afstand houden van elkaar, maar is het tijdens de formatieronde zo dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar moeten blijven.

jd2000

Posts: 7.452

Zo komisch, zo druk bezig met Max. Hopelijk verkloot hij daar zn volgende race ook mee

  • 32
  • 25 nov 2025 - 15:35
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (43)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.109

    Dit zijn leuke pesterijen die iemand gek kunnen maken die toch al nerveus is.

    • + 22
    • 25 nov 2025 - 15:28
    • F1jos

      Posts: 4.850

      Max is de allergrootste pestkop, maar beschuldigen van vals spelen is een versleten plank op je hoofd hebben.

      • + 30
      • 25 nov 2025 - 15:39
    • Rogier hier

      Posts: 6.743

      Max kruipt bewust en onbewust in de hoofden van de con-collega coureurs. Iedereen kijkt tegenwoordig altijd naar Max. Iedereen lijkt bang van hem of onder de indruk. Zelfs de groten als Lewis en Alonso. Dit heeft Max altijd een voorsprong.

      • + 20
      • 25 nov 2025 - 16:07
    • Larry Perkins

      Posts: 61.672

      Max had terecht geen zin om al die vonken van de veel te laag zittende McLaren-vloer op zijn vizier te ontvangen...

      • + 29
      • 25 nov 2025 - 16:17
    • iOosterbaan

      Posts: 2.066

      Plus er is helemaal geen regel van X aantal wagenlengtes bij de opwarmronde...het staat er vrij vaag beschreven iets van geen onnodige afstand...ook koelen banden veel meer af door over koud asfalt te rijden dan een beetje wachten op de plek. Kortom hij lulde compleet uit z'n nek die gekke Lando...mooi te zien dat hij zo zenuwachtig is...

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 17:54
    • NicoS

      Posts: 19.687

      In 2021 heeft Max meermaals met dit soort zaken te maken gehad, kleine pesterijen horen erbij, zeker wanneer de spanning toeneemt.

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 18:10
    • Snork

      Posts: 22.106

      Engineer aan Norris: “dadelijk gewoon plankgas”. En zo geschiede.
      Amen.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:37
  • Pleen

    Posts: 751

    Bij de start roste je Max ook bijna de muur in gek!
    Nou, het zal hier op het forum ook aardig los barsten met deze kop.

    • + 21
    • 25 nov 2025 - 15:28
  • MLTG

    Posts: 1.140

    Zulke onboards hoor je van alle rijders. En ook van Max , irritant maar de FIA doet er niks mee dus kunnen correurs het blijven doen.
    Soms doen ze het bij jou en soms doe je het bij anderen gevalletje

    • + 6
    • 25 nov 2025 - 15:29
  • World Traveller

    Posts: 735

    Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen? Waar beschuldigt hij dan wel niet zijn eigen team van?

    • + 12
    • 25 nov 2025 - 15:35
    • schwantz34

      Posts: 41.424

      Dat ze de plank volledig hebben misgeslagen?

      • + 8
      • 25 nov 2025 - 18:37
  • jd2000

    Posts: 7.452

    Zo komisch, zo druk bezig met Max. Hopelijk verkloot hij daar zn volgende race ook mee

    • + 32
    • 25 nov 2025 - 15:35
    • MLTG

      Posts: 1.140

      Ja, heel vreemd dat de nr 1 op de grid zich bezig houd met de nr 2. Echt, heel verassend

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 15:43
    • jd2000

      Posts: 7.452

      Ja is inderdaad vreemd. Een echte winnaar gaat uit van eigen kracht

      • + 13
      • 25 nov 2025 - 15:56
    • Remco_F1

      Posts: 3.249

      "Ja is inderdaad vreemd. Een echte winnaar gaat uit van eigen kracht"

      Totdat je de data ziet van je underdog tegenstander.

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 16:02
    • Joeppp

      Posts: 8.109

      Nou JD2000, Max is hier ook bezig met Norris wat opzich logisch is omdat iedereen met elkaar bezig is bij een start van een GP.

      • + 5
      • 25 nov 2025 - 16:09
    • misstappen

      Posts: 3.418

      in een andere post schrijf je dat Norris gewoon de titel mee pakt en dat je het je niet kan voorstellen dat hij het laat schieten... ja zo kan ik ook voorspellen

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 16:42
    • misstappen

      Posts: 3.418

      "Hoeft hij ook niet aan te denken. Kan me niet voorstellen dat Norris dit nog uit handen geeft . Nou blinkt McLaren niet uit in taktiek, maar denk niet dat Norris gaat bezwijken onder de druk"...

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 16:43
    • jd2000

      Posts: 7.452

      Beste misstappen als ik in een post schrijf dat ik me niet kan voorstellen dat hij 25 punten uit handen geeft,wat voorspel ik dan en wat heeft het met dit draadje te maken? Zijn gewoon twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 18:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.990

      Zo is het JD2000! Totaal niet opletten wat andere wagens voor en achter je doen, gewoon blind je rondjes rijden. Dat doen de echte pro’s!

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 18:22
    • schwantz34

      Posts: 41.424

      @MS Bedankt dat je Larry en mij ff naast HermanInHetLekkerWarme zonnetje zet, alleen wel een beetje jammer dat je de parasol, bikini babes, zonnebrand, en goed gevulde koelbox bent vergeten mee te leveren!

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:43
    • Snork

      Posts: 22.106

      Over de één bezig met de ander, het klinkt als Kamasutra.
      Aangezien Ouw nog stil is vermoed ik dat hij vooral met zichzelf bezig is. Man op leeftijd, duurt effe wat langer.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 19:39
  • StevenQ

    Posts: 9.860

    Daarom alleen al is het beter als Max kampioen wordt, beter voor de reputatie van de F1 ook

    • + 8
    • 25 nov 2025 - 15:58
  • Dikkedop

    Posts: 763

    Max zit gewoon helemaal in z'n koppie... dit worden nog 2 geweldige weekenden!!

    • + 9
    • 25 nov 2025 - 15:58
  • HermanInDeZon

    Posts: 356

    Max zeurt ook constant over iedereen via de boordradio
    Russel zo mogelijk nog meer
    Over Alonso zullen we maar helemaal zwijgen

    Helaas tegenwoordig part of the game omdat ze weten dat het uitgezonden wordt én omdat de FIA meeluistert.

    Goede actie van de FIA om het te negeren, als ze dat consequent doen houdt het hopelijk eens een keertje op

    • + 6
    • 25 nov 2025 - 16:01
    • Larry Perkins

      Posts: 61.672

      Anderen zeuren, maar Max vertelt altijd gewoon hoe het is...

      • + 17
      • 25 nov 2025 - 16:13
    • schwantz34

      Posts: 41.424

      Als er hier iemand kan zeuren over Max is het HermaninDeZon wel!

      • + 21
      • 25 nov 2025 - 16:17
    • Lulham

      Posts: 574

      Russell is met dubbel L!

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 17:06
    • DenniSNL1980

      Posts: 394

      Misschien dat Herman wel kan zeuren over Max, maar met de opmerking "iedereen zeurt" is niets mis.
      Je hoort Max ook zeuren over anderen, net als de rest zoals Herman ook benoemd. Beetje selectieve verontwaardiging is het wel.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.672

      Heb net hierboven uitgelegd hoe het zit @DenniSNL1980, wel goed lezen hoor.

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 17:55
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.990

      Is Max al gestopt? Dan kunnen de broertjes Larry en schwantz wat anders gaan doen en kunnen we weer over de F1 praten zoals Herman doet. Wat hij zegt, is namelijk gewoon de waarheid.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:24
  • Larry Perkins

    Posts: 61.672

    Beetje ondankbaar van Lando, Max heeft er enkel voor gezorgd dat zijn 'het-gaat-wel-vriend' Norris de GP toch nog ff met een ruime voorsprong heeft geleid...

    • + 4
    • 25 nov 2025 - 16:10
    • schwantz34

      Posts: 41.424

      Het waren 400 geweldige meters van Landoooooh oh oh sh.t!

      • + 5
      • 25 nov 2025 - 16:15
  • Mr Marly

    Posts: 7.892

    Haha die Norris, bloednerveus is hij. Sowieso om Max, dat is al erg lang, en nu nog die immense druk van de titel. Max speelt gewoon met hem, met succes.
    Dit is gewoon het verschil tussen een snelle coureur en een coureur van wereldklasse die de overcapaciteit heeft om “geintje” uit te halen om te destabiliseren.
    Ja ik ben voor McLaren, maar geniet wel van de klasse van Max.

    • + 13
    • 25 nov 2025 - 16:30
  • monzaron

    Posts: 708

    Norris heeft tijdens de race laten zien dat ie een Wereldtitel niet waard is. Zoveel vragen in de race van Wat moet ik doen, was echt comedy en Norris als vanouds. Denk dat McLaren de auto op last van de FIA heeft moeten aanpassen sinds Brazilië race,. Tijdje geen last gehad van Norris op de boordradio, maar nu begint het weer.

    • + 7
    • 25 nov 2025 - 16:38
  • van lotje,g

    Posts: 1.133

    Hermienindezon is het zusje van Mario

    • + 12
    • 25 nov 2025 - 16:41
  • Brandon

    Posts: 576

    Couldthard had wéér gelijk: He doesn’t know the rules!

    • + 7
    • 25 nov 2025 - 16:43
  • Ferdi12

    Posts: 746

    Nou, nou , wat barst de strijd, wat dat betreft, los.
    Omdat de wedstrijdleiding er niets op uit doet, wordt dit spelletje door alle coureurs gespeeld. Zowel de grens opzoeken als het klagen.Niets nieuws of iets bijzonders .

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 16:51
  • Kampsie

    Posts: 1.540

    Dan heb je wel een plank voor je kop..

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 17:08
  • Patrace

    Posts: 6.353

    Ha, dus als ik het goed begrijp, kent Norris de regels niet goed? Want een safety car is wat anders dan de opwarmronde. En als er niets is vastgelegd voor de opwarmronde, kun je dus ook een gat laten vallen van als je dat wil.

    Misschien moet Norris wat meer tijd besteden aan het bestuderen van de regels en wat minder aan het zich druk maken om Verstappen.

    • + 5
    • 25 nov 2025 - 17:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.019

      Jouw laatste zin doet me denken aan het volgende wat totaal niets met racen te maken heeft, hahaha:

      https://www.instagram(.)com/p/DQ_ktb4jWP1/

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:04

