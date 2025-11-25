Max Verstappen en Lando Norris stonden afgelopen weekend naast elkaar op de eerste startrij in Las Vegas. Norris probeerde Verstappen af te troeven, maar ging zelf de mist in. Uit niet uitgezonden radioverkeer blijkt dat Norris al tijdens de opwarmronde klaagde over het rijgedrag van Verstappen.

Norris had in de regen in Las Vegas de pole position gepakt. Hij was nipt sneller dan Verstappen, en alle ogen waren gericht op de run naar de eerste bocht, want beide coureurs wilden elkaar geen centimeter ruimte geven. Norris probeerde Verstappen een koekje van eigen deeg te geven, en hij probeerde de Red Bull-coureur de pas af te snijden.

Verstappen moest even corrigeren om een touché te voorkomen, maar kwam toch als de winnaar de eerste bocht uit. Norris maakte namelijk een kleine fout in de eerste bocht, waardoor hij rechtdoor schoot en terugviel naar de derde plaats. De Brit wist zich uiteindelijk terug te vechten naar de tweede plek, maar werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Ook Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri werd om dezelfde reden uit de uitslag geschrapt.

Banden opwarmen

Het was ijskoud in Las Vegas, en de coureurs waren tijdens de opwarmronde meer bezig met het opwarmen van de banden dan normaal. Ze mochten vijf burnouts doen richting de grid, en Norris zag tot zijn verbazing dat Verstappen een groot gat liet vallen.

'Dit is niet toegestaan!'

Hij was er niet blij mee, en meldde zich direct woest op de boordradio: "Ja, hij houdt ons nu gewoon voor de gek met dat grote gat dat hij laat vallen. Dat is veel meer dan is toegestaan!" Zijn race-engineer reageert bevestigend, maar Norris laat het er niet bij zitten: "Ja, kom op! Hij houdt ons nu echt voor de gek! Dit mag je niet doen! Dit is langer dan tien autolengtes, toch?" Zijn engineer reageert duidelijk: "Ja, we zien het Lando."

Had Norris gelijk?

Er volgde geen onderzoek van de stewards, en Verstappen overtrad ook geen regels. Volgens het sportieve reglement mogen coureurs onder de Safety Car niet meer dan tien autolengtes afstand houden van elkaar, maar is het tijdens de formatieronde zo dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar moeten blijven.