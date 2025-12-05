De eerste twee vrije trainingen in Abu Dhabi zitten erop. Max Verstappen staat er met twee tweede plekken er prima voor, maar Lando Norris lijkt tot dusver de topfavoriet. Verstappen’s engineer - Gianpiero Lambiase - verwacht dan ook dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor hem en Red Bull Racing.
Verstappen leek er qua tempo goed bij te zitten, maar Norris was de man die de lijst aanvoerde. Met tweemaal de snelste tijd, lijkt het erop dat de leider van het WK voorlopig de favoriet is om het kampioenschap te winnen.
Lambiase tevreden over eerste dag
Lambiase kijkt toch met tevredenheid terug op de eerste twee oefensessies met Verstappen. “Het was over het algemeen een productieve dag met Max”, zo vertelde hij op Verstappen.com. “We hebben ons iets minder gericht op prestaties in één ronde en wel op lange runs met veel brandstof, wat ons nu wat meer data geeft voor zondag.”
Verstappen reed op het oog nog niet voluit en richtte zich vooral op de longruns. Toch wist de Nederlander wel tweemaal als tweede te finishen.
Worden banden een probleem voor Verstappen?
Daarbij schetste Lambiase een probleem waar wellicht alle Formule 1-teams last van kunnen hebben. “Ik denk dat dat nuttig is gebleken, aangezien de banden iets kwetsbaarder waren dan we misschien hadden verwacht. Het lijkt erop dat graining rechtsvoor een probleem is voor iedereen, dus we moeten analyseren hoe we de levensduur van deze band kunnen verbeteren voor zondag.”
“De degradatie is iets hoger dan verwacht, dus hoewel we dachten dat het een rechttoe rechtaan één-stop zou zijn, is daar nu een vraagteken achter gekomen. We moeten echt begrijpen hoeveel stops het zullen zijn en hoe we voor onze banden zullen zorgen.”
Stemming is goed bij Lambiase en Verstappen
Lambiase blijft daarbij wel optimistisch over de kansen van Verstappen. De engineer weet als geen ander hoe hij wereldkampioenschappen moet binnenslepen in de F1. “De stemming in het team is echt goed. Het is voor ons ‘business as usual’ geweest sinds we hier zijn en zo hebben we de afgelopen negen of tien races sinds de zomerstop ook aangepakt.”
“We blijven ons ding doen en ons proces volgen, en het eindresultaat komt vanzelf. Max doet het goed in de auto en we geven niet op tot de geblokte vlag gezwaaid is.”
Verstappen heeft nog slechts één sessie voordat de kwalificatie plaatsvindt. Dan begint de titelstrijd tussen de Nederlander en de McLarens echt op gang te komen.
Larry Perkins
"Lambiase blikt vooruit: "Stemming met Verstappen zit goed."
Ah, Snollebollekes is toch door de douane gekomen...
schwantz34
Van links naar rechts?
Larry Perkins
De douane hield alleen de linkerkant in de gaten...
Pietje Bell
Zag net de namen van de stewards voorbij komen. Jippie!!
Derek Warwick
Garry Connelly
Mathieu Remmerie
Mohammed el Hashmi
Dezelfde vier als in 2021.
Larry Perkins
Bizar!
Runningupthathill
"Dezelfde vier als in 2021."
Dat klopt niet - Abu Dhabi 2021:
Garry Connelly
Felix Holter
Derek Warwick
Mohamed Al Hashmi
Pietje Bell
Over de Vlaamse steward Mathieu Remmerie:
""Piastri maakte in Brazilië ook fouten – een crash in de sprintrace leverde Norris al meteen acht punten boni op – maar hij kreeg voor de zoveelste keer dit seizoen ook van buitenaf wat tegenwerking. Voor zijn inhaalpoging op Kimi Antonelli werd hij door de stewards bedacht met een tijdstraf van tien seconden, wat hem uiteindelijk van de tweede naar de vijfde plaats liet terugvallen.
De beslissing van de wedstrijdleiding werd niet alleen door Piastri (“Ik had mijn wagen volledig onder controle, maar kon geen kant op”) maar ook door andere rijders de grond ingeboord. Ook onschuldig slachtoffer Charles Leclerc (na het contact tussen Piastri en Antonelli werd hij door de schuivende Italiaan van de baan geramd) was duidelijk: “Dit soort dingen kunnen gebeuren, maar het was zeker niet Oscars schuld.
Opvallend: in Brazilië hoorde ook onze landgenoot Matthieu Remmerie opnieuw tot het panel van de stewards. Net zoals in Silverstone, toen Piastri ook een discutabele tien seconden aan de broek kreeg. West-Vlaming Remmerie staat bekend als een man die de regels door en door kent, maar die volgens een aantal rijders soms wat moeite heeft om die regels in de steeds wijzigende context van een race te plaatsen. De straf voor Piastri in Brazilië zal die mening niet snel doen veranderen.”
https://archive.is/JbP1J
Supa
Alles kan gebeuren. DNF Norris, Max kampioen. Max en Norris DNF, Piastri kampioen. Saaie race, Norris kampioen.