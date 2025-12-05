De eerste twee vrije trainingen in Abu Dhabi zitten erop. Max Verstappen staat er met twee tweede plekken er prima voor, maar Lando Norris lijkt tot dusver de topfavoriet. Verstappen’s engineer - Gianpiero Lambiase - verwacht dan ook dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor hem en Red Bull Racing.

Verstappen leek er qua tempo goed bij te zitten, maar Norris was de man die de lijst aanvoerde. Met tweemaal de snelste tijd, lijkt het erop dat de leider van het WK voorlopig de favoriet is om het kampioenschap te winnen.

Lambiase tevreden over eerste dag

Lambiase kijkt toch met tevredenheid terug op de eerste twee oefensessies met Verstappen. “Het was over het algemeen een productieve dag met Max”, zo vertelde hij op Verstappen.com. “We hebben ons iets minder gericht op prestaties in één ronde en wel op lange runs met veel brandstof, wat ons nu wat meer data geeft voor zondag.”

Verstappen reed op het oog nog niet voluit en richtte zich vooral op de longruns. Toch wist de Nederlander wel tweemaal als tweede te finishen.

Worden banden een probleem voor Verstappen?

Daarbij schetste Lambiase een probleem waar wellicht alle Formule 1-teams last van kunnen hebben. “Ik denk dat dat nuttig is gebleken, aangezien de banden iets kwetsbaarder waren dan we misschien hadden verwacht. Het lijkt erop dat graining rechtsvoor een probleem is voor iedereen, dus we moeten analyseren hoe we de levensduur van deze band kunnen verbeteren voor zondag.”

“De degradatie is iets hoger dan verwacht, dus hoewel we dachten dat het een rechttoe rechtaan één-stop zou zijn, is daar nu een vraagteken achter gekomen. We moeten echt begrijpen hoeveel stops het zullen zijn en hoe we voor onze banden zullen zorgen.”

Stemming is goed bij Lambiase en Verstappen

Lambiase blijft daarbij wel optimistisch over de kansen van Verstappen. De engineer weet als geen ander hoe hij wereldkampioenschappen moet binnenslepen in de F1. “De stemming in het team is echt goed. Het is voor ons ‘business as usual’ geweest sinds we hier zijn en zo hebben we de afgelopen negen of tien races sinds de zomerstop ook aangepakt.”

“We blijven ons ding doen en ons proces volgen, en het eindresultaat komt vanzelf. Max doet het goed in de auto en we geven niet op tot de geblokte vlag gezwaaid is.”

Verstappen heeft nog slechts één sessie voordat de kwalificatie plaatsvindt. Dan begint de titelstrijd tussen de Nederlander en de McLarens echt op gang te komen.