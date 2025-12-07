user icon
Adam Norris sprakeloos na titel Lando: "Het seizoen was enorm moeilijk"

Adam Norris sprakeloos na titel Lando: "Het seizoen was enorm moeilijk"

Adam Norris is enorm trots op zijn zoon Lando Norris, die net wereldkampioen is geworden. Lando Norris heeft zijn allereerste wereldkampioenschap gewonnen, maar dat ging volgens zijn vader niet zonder slag of stoot. Adam Norris laat weten dat hij heel veel moeite heeft gedaan om Norris verder te helpen in het wereldkampioenschap. 

Het begon fantastisch voor Lando Norris met de overwinning in Australië, maar naarmate het seizoen vorderde, kwam de Brit uiteindelijk op een achterstand ten opzichte van zijn teamgenoot Oscar Piastri. Sinds de Grand Prix van Mexico zit de Brit boven Piastri. Hij won uiteindelijk het wereldkampioenschap met twee punten boven Red Bull-coureur Max Verstappen en dertien punten boven teamgenoot Oscar Piastri.

Het seizoen was heel moeilijk

"Het is een lang en moeilijk seizoen geweest, en we zaten even in een dip. Maar je weet hoe het gaat. Het is een lange reis, het is een moeilijke reis. Er komt veel pijn bij kijken om daar te komen. Pijnlijke dagen en lange dagen en offers, maar nu zijn we er. Wereldkampioen", zo vertelde Adam Norris aan F1TV. 

Lando Norris had moeite met Yuki Tsunoda, want de Red Bull-coureur forceerde de wereldkampioen van de baan. Toch was de vader van de kersverse kampioen relaxed: "Ik sloot mezelf voor het eerst dit jaar op in een kamer en dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb de race zonder commentaar bekeken en ik zat daar gewoon met mijn koptelefoon op en keek heel rustig naar iets. Je kunt er geen invloed op uitoefenen."

Adam Norris reflecteert ook op de reis die zijn zoon heeft afgelegd van de junioren naar de Formule 1: "Je gaat naar afgelegen, kleine circuits, en ik geniet van de reis. Ik heb echt van elk deel van die reis genoten. Maar het is zwaar en heel moeilijk. Je weet dat sommige andere ouders hebben opgegeven, omdat ze dat niet wilden doen. Maar ik was erbij, en het team was er de hele tijd om door te gaan. De reis is nog niet ten einde, we zijn nog maar net begonnen", zo eindigt Adam Norris.

Norris wint zijn eerste kampioenschap

Zo'n 1,5 jaar geleden won de Britse McLaren-coureur zijn allereerste race: de Grand Prix van Miami, maar momenteel is de Brit een elfvoudig racewinnaar, waaronder zeven Grands Prix dit seizoen, en heeft hij al 44 podiums behaald, waarvan achttien dit jaar. Hij heeft gedaan wat hij moest doen, want Norris wint zijn allereerste wereldkampioenschap met twee punten boven Max Verstappen.

