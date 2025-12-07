Lando Norris heeft zijn grootste triomf uit zijn leven bereikt. De Brit is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden in de Formule 1. Na afloop gaf Norris aan dolgelukkig te zijn, maar dat hij het een tijd ook zwaar heeft gehad dit F1-seizoen.

Het seizoen van 2025 was er een van uitersten voor Norris en McLaren. In het begin leek hij de gedoodverfde favoriet, maar kreeg uit het niets moordende concurrentie van Oscar Piastri en later ook Max Verstappen. Na zijn uitvalbeurt had de Brit het dan ook zwaar, zo geeft hij zelf aan.

Norris lovend over Piastri

"Het team heeft mij dit jaar een geweldige auto gegeven, die mijn leven soms heel gemakkelijk heeft gemaakt", aldus Norris tegenover Sky Sports. "Soms had ik het moeilijk tegen Oscar, die het fantastisch heeft gedaan. Ik ben blij dat ik Oscar de afgelopen drie jaar heb gehad, ook al is hij nog veel nieuw in het vak dan ik. Ik heb veel van hem geleerd en hij heeft me vaak overtroffen", voegde hij daaraan toe.

Piastri was de man voor de zomerstop dit seizoen. De Australiër won zes races in de eerste seizoenshelft en leek ongenaakbaar op zijn eerste wereldtitel af te gaan. "Ik heb veel van Oscar geleerd en zonder hem zou ik niet de coureur zijn die ik nu ben, ook niet met Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. Maar Oscar heeft me wel verder laten graven dan ooit tevoren, want halverwege het seizoen presteerde hij beter dan ik en deed hij het consistenter."

Norris zat er doorheen na Zandvoort

Na zijn uitvalbeurt in Zandvoort, dacht Norris bijna dat het klaar was. Maar de Brit herpakte zich geweldig en heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken. "Na Zandvoort was het zwaar. Maar ik heb een goede start gehad en alles gedaan wat ik moest doen. Dat betekent niet alleen beter rijden op de baan, er spelen zich op de achtergrond nog veel meer dingen af ​​die ik persoonlijk moest doen om mezelf beter en veerkrachtiger te maken, om meer uit mezelf te halen."

Na afloop van de race gaf Norris dan ook aan dat hij gaat genieten van deze triomf. "Ik wil vooral van dit moment genieten, maar ik wil Oscar en Max natuurlijk ook feliciteren, omdat ze ons de afgelopen maanden enorm hebben gestrest."