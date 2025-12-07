Lando Norris heeft de grootste mijlpaal in zijn Formule 1-carrière bereikt. De Engelsman is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden in de koningsklasse van de autosport. Na afloop oogde McLaren-teambaas Andrea Stella bevrijd na een zenuwslopend gevecht.

De afgelopen races waren voor McLaren een hel van een tocht. De dubbele diskwalificatie in Las Vegas, het strategische geblunder in Qatar en bovendien een jagende Max Verstappen, maakte het leven voor Stella allesbehalve makkelijk. Het team uit Woking moest dan ook alle zeilen bijzetten om Norris te helpen aan zijn eerste wereldtitel.

Stella opgelucht na triomf Norris

Ook in Abu Dhabi had Stella een zware kluif. De Italiaan moest met twee coureurs die nog voor de wereldtitel vochten, belangrijke knopen doorhakken. "Er is dit weekend meerdere keren met onze coureurs gesproken", zo erkende de Italiaan tegenover Sky Sports.

"We wisten dat er in de eerste ronde van positie gewisseld zou kunnen worden en dat wilden we niet voorkomen. Toch zeiden we nog meer dan normaal: we moesten het zekere voor het onzekere nemen."

Stella geeft reserverol Piastri toe

Oscar Piastri startte de race vanaf de derde plek op de harde banden. De Australiër slaagde erin om zijn teamgenoot te verschalken in de openingsronde, zo zag ook Stella. "Ik denk dat het een heel veilige manoeuvre was. Het was interessant om Oscar met harde banden te laten gaan en te proberen Max te achtervolgen. Dit was zelfs enigszins in het belang van Lando."

Voor Stella en McLaren is er een blok van de schouders gevallen. Het was bijna geen optie dat zij voor de twee keer achter elkaar de constructeurstitel zouden pakken, maar dat Verstappen de rijderstitel ging pakken. "Het was altijd een beetje zenuwslopend, maar er was eigenlijk veel voorbereiding nodig. Ik zou zeggen dat het volgens plan verliep."