Blok van de schouders van McLaren: "Het was zenuwslopend"

Blok van de schouders van McLaren: "Het was zenuwslopend"

Lando Norris heeft de grootste mijlpaal in zijn Formule 1-carrière bereikt. De Engelsman is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen geworden in de koningsklasse van de autosport. Na afloop oogde McLaren-teambaas Andrea Stella bevrijd na een zenuwslopend gevecht. 

De afgelopen races waren voor McLaren een hel van een tocht. De dubbele diskwalificatie in Las Vegas, het strategische geblunder in Qatar en bovendien een jagende Max Verstappen, maakte het leven voor Stella allesbehalve makkelijk. Het team uit Woking moest dan ook alle zeilen bijzetten om Norris te helpen aan zijn eerste wereldtitel.

Stella opgelucht na triomf Norris 

Ook in Abu Dhabi had Stella een zware kluif. De Italiaan moest met twee coureurs die nog voor de wereldtitel vochten, belangrijke knopen doorhakken. "Er is dit weekend meerdere keren met onze coureurs gesproken", zo erkende de Italiaan tegenover Sky Sports

"We wisten dat er in de eerste ronde van positie gewisseld zou kunnen worden en dat wilden we niet voorkomen. Toch zeiden we nog meer dan normaal: we moesten het zekere voor het onzekere nemen." 

Stella geeft reserverol Piastri toe

Oscar Piastri startte de race vanaf de derde plek op de harde banden. De Australiër slaagde erin om zijn teamgenoot te verschalken in de openingsronde, zo zag ook Stella. "Ik denk dat het een heel veilige manoeuvre was. Het was interessant om Oscar met harde banden te laten gaan en te proberen Max te achtervolgen. Dit was zelfs enigszins in het belang van Lando." 

Voor Stella en McLaren is er een blok van de schouders gevallen. Het was bijna geen optie dat zij voor de twee keer achter elkaar de constructeurstitel zouden pakken, maar dat Verstappen de rijderstitel ging pakken. "Het was altijd een beetje zenuwslopend, maar er was eigenlijk veel voorbereiding nodig. Ik zou zeggen dat het volgens plan verliep." 

 

Larry Perkins

Posts: 61.987

Off-topic: [i] Wat gaat GP doen? [/i]

[b] Lambiase emotioneel na zwaar jaar [/b]
De positie van Marko is niet het enige vraagteken richting volgend seizoen. Na afloop van de race in Abu Dhabi toonde Gianpiero Lambiase zich bijzonder emotioneel aan de pitmuur.
Het heeft alles te maken met priv... [Lees verder]

  • 1
  • 7 dec 2025 - 19:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.987

    Off-topic: Wat gaat GP doen?

    Lambiase emotioneel na zwaar jaar
    De positie van Marko is niet het enige vraagteken richting volgend seizoen. Na afloop van de race in Abu Dhabi toonde Gianpiero Lambiase zich bijzonder emotioneel aan de pitmuur.
    Het heeft alles te maken met privéomstandigheden, waardoor hij een lastig jaar achter de rug heeft en eerder dit jaar ook al enkele Grands Prix heeft moeten missen.

    MS heeft in de paddock vernomen dat Lambiase's rol voor volgend jaar nog niet vaststaat. Het komt door de genoemde privéomstandigheden en is volgens bronnen binnen het team onderwerp van gesprek tijdens de winter.
    Mocht Red Bull een goede race-engineer voor Verstappen vinden en een structuur waar alle partijen tevreden mee zijn, dan zou Lambiase eventueel kunnen stoppen als race-engineer en bij Red Bull Racing door kunnen gaan in een meer senior rol – naar verluidt nog wel trackside.

    Ingewijden benadrukken dat die keuze nog niet is gemaakt en dat het gezien de privéomstandigheden wellicht ook niet wenselijk is om die knopen in een lastige periode meteen door te hakken.
    Lambiase miste dit jaar de Grands Prix van Oostenrijk en België. Voor die races nam Simon Rennie de honneurs waar als Verstappens race-engineer.

    Over de emoties van Lambiase zei Verstappen meteen na de race zelf:
    “Het is een emotioneel jaar geweest. Vergeet de resultaten van dit jaar en ik wil niet te veel in detail treden, maar het is zwaar geweest.
    Ik ben vooral blij dat ik met iemand kan werken die zo gepassioneerd is. Natuurlijk is hij mijn race-engineer, maar ik zie hem vooral als mijn vriend. We hebben samen zoveel emotionele dingen meegemaakt en fantastische prestaties geleverd.
    Ik weet dat hij na de finish een beetje emotioneel was. Ik kijk er dan ook naar uit om uit deze persconferentie te gaan en met hem te praten, want het is niet makkelijk geweest voor hem.
    Ik ben trots dat ik met zo'n goed iemand mag werken. Echt een voorbeeld van iemand die dit seizoen nooit heeft opgegeven, zelfs niet in moeilijke tijden.” (MS)

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 19:50
    • NicoS

      Posts: 19.813

      Als ik dit zo lees, lijkt het of er iemand in zijn nabije omgeving ernstig ziek is o.i.d.
      Zou jammer zijn als hij genoodzaakt is om zijn functie neer te leggen, maar privé gaat ten alle tijden voor, dus als dat zo is, dan is dat een logische keuze lijkt mij.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:02
    • monzaron

      Posts: 725

      Dank je 👍

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:03
    • Larry Perkins

      Posts: 61.987

      Ja, hoop dat het meevalt @NicoS. Dit zijn altijd trieste berichten.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:35
  • 919

    Posts: 3.914

    De strategie waarmee Piastri werd opgescheept sloeg nergens op.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:51
    • hupholland

      Posts: 9.497

      waarschijnlijk heeft hij er zelf mee ingestemd. Een afwijkende strategie was zn beste kans om het gat van 16 punten nog te dichten. Bovendien werd hij er gewoon 2e mee. Ze lieten m misschien iets te lang buiten bij die 2e stop, maar dat was waarschijnlijk ook meer in de hoop op een SC oid en evt het nog even ophouden van Verstappen. Pal voor zijn neus de pits induiken was misschien ook raar geweest. Hoe dan ook had hij met het juiste tempo gewoon kunnen winnen met deze strategie. Hij heeft de hele race redelijk vrije lucht gehad en dezelfde compounds gebruikt als Max.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 20:09
  • Sauber

    Posts: 480

    Het was een leuk seizoen. Met een verdiende kampioen. Al hadden de andere twee het net zo goed verdient. Sauber logt uit.
    misschien tot volgend jaar

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 19:57
    • ILMOP

      Posts: 1.212

      Helemaal mee eens. Ik ga ook dit voorbeeld volgen. Wie weet tot volgend jaar!

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 21:00
  • monzaron

    Posts: 725

    Jammer voor Piastri die punten die hij in moest leveren voor de foute pitstop van Norris. Had hij die erbij gehad en een overwinning vandaag, die duidelijk aanwezig, was hij kampioen geworden. Strategie bij Piastri totaal mis gegaan, ze hadden eerder moeten wisselen op gele band.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:01
    • NicoS

      Posts: 19.813

      Weet niet, die overwinning zat er niet in, daarvoor was Max gewoon te sterk. Zijn tempo op de medium band was ook niet zo heel indrukwekkend. Denk niet dat het iets had uitgemaakt.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 20:14
    • monzaron

      Posts: 725

      Bij Red Bull ook niet perfect gegaan, hadden Verstappen binnen kunnen halen, het avontuur, de durf om de strijd aan te gaan om bij een 2de wissel met nieuwe gele banden strijd aangaan met de McLarens, dit voor het WK, snelheid was er, schijnbaar toch gekozen voor overwinning race. Tja, achteraf makkelijk praten, misschien teleurstelling van de evt wk strijd die ik in de race heb gemist.:(

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:38
  • schwantz34

    Posts: 41.555

    Er is een hele grote zware zak van hun schouders gevallen bij McLaren!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:56

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

