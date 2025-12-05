user icon
Norris zit op rozen: "Hij is heel rustig"

Norris zit op rozen: "Hij is heel rustig"

Lando Norris is op een ijzersterke wijze aan zijn mogelijke titelweekend in Abu Dhabi begonnen. De Britse McLaren-coureur was het snelste in beide vrije trainingen, en wist een aardig gat te slaan met zijn rivalen Max Verstappen en Oscar Piastri. Volgens Martin Brundle weet Norris precies wat hij moest doen.

Alle ogen zijn dit weekend gericht op de drie titelrivalen: McLaren-coureurs Norris en Piastri en Max Verstappen in zijn Red Bull. In Abu Dhabi valt de beslissing, en voor alle drie de coureurs wordt het een weekend waarin ze moeten presteren. Norris verdedigt een kleine voorsprong ten opzichte van de rest, en weet dat hij op het podium moet finishen om de titel veilig te stellen.

Als de eerste twee vrije trainingen een voorbode zijn voor wat er komen gaat, dan is Norris zeker van zijn titel. In de eerste vrije training was hij nipt sneller dan Verstappen, terwijl hij in de tweede training een groter gat sloeg ten opzichte van zijn Nederlandse rivaal. De punten worden pas op zondag verdeeld, maar vooralsnog ziet het er voor Norris goed uit.

Hoe ging het met Norris?

Na afloop van de tweede vrije training waren de analisten van het Britse Sky Sports opvallend positief. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle was te spreken over de vorm van Norris: "Hij zag er heel erg rustig uit, heel kalm. Hij weet precies wat hij moet gaan doen."

Hoe moet McLaren de zaakjes aanpakken?

Volgens Brundle is het voor McLaren vooral belangrijk dat ze ervoor gaan zorgen dat ze het niet als een bijzonder weekend gaan behandelen. De Britse commentator gaat verder met zijn verhaal: "Alles wat McLaren kan doen om ervoor te zorgen dat dit een gewoon, normaal Formule 1-weekend wordt voor Lando en Oscar, is heel erg behulpzaam. Ik denk dat ze er op dit moment goed uitzien."

Piastri miste op zijn beurt de eerste vrije training, omdat hij zijn auto moest afstaan aan Patricio O'Ward. In de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de elfde tijd, op ruim een halve seconde van Norris.

Snorremans

Posts: 147

Die jongen heeft van kinds af aan al veel problemen met druk gehad. Dat is iets wat ik hem overigens zeker niet gun maar wel de keiharde waarheid. Kan me dan ook niet voorstellen dat hij deze situatie gemakkelijk in zichzelf opneemt.

De druk is nog nooit zo groot geweest. Voor het oog is hij mi... [Lees verder]

  • 1
  • 5 dec 2025 - 20:29
Reacties (3)

  • Snorremans

    Posts: 147

    Die jongen heeft van kinds af aan al veel problemen met druk gehad. Dat is iets wat ik hem overigens zeker niet gun maar wel de keiharde waarheid. Kan me dan ook niet voorstellen dat hij deze situatie gemakkelijk in zichzelf opneemt.

    De druk is nog nooit zo groot geweest. Voor het oog is hij misschien rustig en ontspannen...toch ben ik ervan overtuigd dat hij op een zeer dun koord balanceert en makkelijk uit balans te halen is.

    Zondag weten we meer...

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 20:29
    • elflitso

      Posts: 1.636

      Klopt wat Lando betreft. Maar ook Oscar heeft bij een aantal races laten zien dat de 'koele kikker' ook moeite heeft met druk. En begrijpelijk. Toch zeker nu er team orders boven zijn hoofd hangen. Ik ben benieuwd!

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 20:44
  • Larry Perkins

    Posts: 61.915

    "Kampioen van de armoe!"

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 20:54

