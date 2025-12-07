user icon
Verstappen zorgt voor emotie bij Red Bull met prachtige woorden

Verstappen zorgt voor emotie bij Red Bull met prachtige woorden

Max Verstappen werd vandaag onttroond als wereldkampioen in de Formule 1. Hij verloor in Abu Dhabi de titelstrijd van Lando Norris, maar leek daar na afloop geen enkel probleem mee te hebben. Verstappen was trots op de prestaties van Red Bull, en zorgde voor emotie bij zijn team.

Verstappen startte de Grand Prix van Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina vanaf de pole position. Hij behield zijn positie, maar moest hopen op een mindere race van Norris. De Brit moest niet op het podium eindigen, want anders werd het een onmogelijke opgave voor Verstappen. Norris hield echter stand, en kwam als derde over de streep.

Tranen bij Lambiase, emotie bij Red Bull

Verstappen maakte na afloop geen teleurgestelde indruk, en was zelfs zeer trots op Red Bull. In de uitloopronde bedankte hij iedereen bij het team voor hun harde werk, liet hij weten trots te zijn op het seizoen en bedankte hij Honda voor de mooie jaren samen. Verstappens mooie woorden zorgden voor emoties, en ook zijn race-engineer Gianpiero Lambiase was in tranen.

Lambiase heeft een zwaar jaar achter de rug, waarin hij meerdere races moest missen vanwege privéomstandigheden. Lambiase is trots op Verstappen, zo liet hij na afloop in de paddock aan De Telegraaf weten: "Man, wat is die jongen gegroeid."

Verstappen heeft mooie woorden over voor Lambiase

Verstappen is op zijn beurt heel erg trots op Lambiase. De Nederlander deelde een aantal mooie woorden over zijn race-engineer bij De Telegraaf: "Het is voor hem een heel erg zwaar jaar geweest, maar daar wil ik niet te veel over in detail treden. Hij is mijn race-engineer, maar ik zie hem ook als mijn vriend. Ik ben er heel erg trots op dat ik met hem mag samenwerken. En hij is ook een heel erg goed voorbeeld voor heel Red Bull dit seizoen: je moet nooit opgeven, ondanks dat je door moeilijke omstandigheden gaat."

Larry Perkins

Posts: 61.987

Mooie woorden van Max...

Zelfs als verliezer,
is hij nog een winnaar.

  • 3
  • 7 dec 2025 - 20:44
  • Canson Po

    Posts: 2.895

    Kop op! 8 GP's binnegehaald door rijder en de strategen die het goed hebben gedaan dit jaar, op naar volgend seizoen met hopelijk een betere auto, de heer Wache u wordt aan de kassa gevraagd, money time!

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 20:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.987

    Mooie woorden van Max...

    Zelfs als verliezer,
    is hij nog een winnaar.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 20:44
  • Pietje Bell

    Posts: 32.308

    Max zijn post op IG gaf me het gevoel dat dit het laatste was met RBR.
    "Thank you @redbullracing, Honda and everyone for your support along the way!!!"
    Zal er wel naast zitten.

    Die tranen bij Lambiase zit veel meer achter Hij ging ook regelmatig meteen na de
    finishvlag naar huis ivm gezinsomstandigheden. Zelfs vanuit Mexico en Austin.
    Zojuist stond er op MS het volgende:

    Changes at Red Bull? What's behind Helmut Marko's hint and Gianpiero Lambiase's
    emotion?

    Helmut Marko does not know whether he will still be part of Red Bull next year.
    Paddock sources indicate that the exact role of Gianpiero Lambiase, who was emotional
    in Abu Dhabi, isn’t fully clear yet for 2026.

    Artikel:

    Changes at Red Bull? What's behind Helmut Marko's hint and
    Gianpiero Lambiase's emotion?

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:47
    • Klus

      Posts: 2.387

      Ik heb al op meer plekken gelezen dat mensen denken dat ie weggaat bij RBR. Lijkt me sterk.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 20:57
    • Lulham

      Posts: 640

      Het was sowieso de laatste met Honda. Verder gewoon een prima tekst om het seizoen af te sluiten.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 21:01
  • NicoS

    Posts: 19.813

    Bono en Lewis, en Max en GP…..twee van de meest legendarische duo’s in de F1.
    Iedereen bij RBR mag met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten. Hoe het team het tij heeft weten te keren is van hoog niveau, zeker gezien shit en tegenslagen die het team de afgelopen anderhalf jaar te verduren heeft gehad.
    Uiteindelijk bleven ze in hunzelf geloven, en hebben ze een waanzinnige inhaalslag gemaakt.
    Daar kun je alleen maar respect voor hebben.
    Ja halverwege het seizoen zijn er fouten gemaakt, verkeerde beslissingen genomen, en updates gebracht die niet werkten, of zelfs averechts werkten, maar gaven nooit op.
    Helaas net geen WK voor Max, maar ze kunnen terugkijken op een seizoen die nog lang zal blijven hangen…..

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 20:48
  • f1 benelux

    Posts: 4.244

    Aan Max heeft het niet gelegen. Hij heeft 't onderste uit de kan gehaald, .. MAAR F1 is (en blijft) een team-aangelegenheid! Je kan bijna niet winnen zonder de beste bolide, de beste strategie, het beste team, de beste crew, ...
    Voor mij heeft Max zich, meer dan ooit, in de kijker gereden. Hannah en JP mogen op dezelfde trede staan dit jaar! .. Maar alles moet samenvallen en dat gebeurde niet altijd dit seizoen.

    Dat gebeurde bij McLaren ook niet de laatste 10 maanden, maar toch ...
    En dat maakt het ook een verdiende dubbele titel.

    Ik dacht dat Max 'm ging pakken, maar ben net zo blij dat Norris 'm nu heeft.
    Zo'n beslissende laatste race is toch mooi voor de fans, .. niet?

    De felicitaties van Max aan Lando, maar ook de rest van 't veld. Mooi om te zien.
    Misschien dat we hier volgend seizoen een voorbeeld aan kunnen nemen? .. In de draadjes?







    Zo ..

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 20:52

