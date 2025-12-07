Max Verstappen werd vandaag onttroond als wereldkampioen in de Formule 1. Hij verloor in Abu Dhabi de titelstrijd van Lando Norris, maar leek daar na afloop geen enkel probleem mee te hebben. Verstappen was trots op de prestaties van Red Bull, en zorgde voor emotie bij zijn team.

Verstappen startte de Grand Prix van Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina vanaf de pole position. Hij behield zijn positie, maar moest hopen op een mindere race van Norris. De Brit moest niet op het podium eindigen, want anders werd het een onmogelijke opgave voor Verstappen. Norris hield echter stand, en kwam als derde over de streep.

Tranen bij Lambiase, emotie bij Red Bull

Verstappen maakte na afloop geen teleurgestelde indruk, en was zelfs zeer trots op Red Bull. In de uitloopronde bedankte hij iedereen bij het team voor hun harde werk, liet hij weten trots te zijn op het seizoen en bedankte hij Honda voor de mooie jaren samen. Verstappens mooie woorden zorgden voor emoties, en ook zijn race-engineer Gianpiero Lambiase was in tranen.

Lambiase heeft een zwaar jaar achter de rug, waarin hij meerdere races moest missen vanwege privéomstandigheden. Lambiase is trots op Verstappen, zo liet hij na afloop in de paddock aan De Telegraaf weten: "Man, wat is die jongen gegroeid."

Verstappen heeft mooie woorden over voor Lambiase

Verstappen is op zijn beurt heel erg trots op Lambiase. De Nederlander deelde een aantal mooie woorden over zijn race-engineer bij De Telegraaf: "Het is voor hem een heel erg zwaar jaar geweest, maar daar wil ik niet te veel over in detail treden. Hij is mijn race-engineer, maar ik zie hem ook als mijn vriend. Ik ben er heel erg trots op dat ik met hem mag samenwerken. En hij is ook een heel erg goed voorbeeld voor heel Red Bull dit seizoen: je moet nooit opgeven, ondanks dat je door moeilijke omstandigheden gaat."