McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

Het team van McLaren heeft een drastisch besluit genomen. Mocht er op zondag in de Grand Prix van Abu Dhabi een scenario bestaan, waarbij Lando Norris Oscar Piastri moet passeren voor de titel, dan gaat dat gebeuren. Zak Brown heeft namelijk voor het eerst teamorders aangekondigd.

Het team van McLaren weigert al het hele seizoen teamorders door te voeren. Norris en Piastri kregen in alle races dezelfde kansen, maar ze moesten zich wel aan de zogenaamde Papaja Rules houden. Dit zorgde vaak voor de nodige verbazing, maar bij McLaren hielden ze vast aan deze aanpak. Het eerlijk behandelen van de coureurs zorgde in sommige gevallen voor onhandige situaties, en heeft het team mogelijk punten gekost.

Norris en Piastri zullen dit weekend in een duel met Max Verstappen gaan uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden. Dat kan dus betekenen dat Verstappen de race leidt, terwijl Piastri en Norris op de derde en vierde plaats rijden. Norris heeft in dat scenario een derde plaats nodig voor de titel, maar het leek er niet op dat er in dit geval teamorders zouden worden doorgevoerd. Teambaas Andrea Stella stelde dat de coureurs ook hier gelijke kansen krijgen, en Norris stelde op donderdag dat hij Piastri niet om een gunst gaat vragen.

Wat gaat er gebeuren?

Al die mooie woorden kunnen nu de prullenbak in, want McLaren-CEO Zak Brown heeft teamorders aangekondigd. Als hij in een interview met Sky Sports wordt gevraagd naar het scenario waarbij Norris Piastri moet passeren voor de titel, is hij duidelijk als hij wordt gevraagd naar een teamorder: "Ja, natuurlijk. We zijn realistisch. We willen deze wereldtitel winnen. We gaan dit weekend in waarin we weten dat ze gelijke kansen hebben, al is er wel een puntenverschil."

"Je weet niet hoe de kwalificatie zal gaan, wat de betrouwbaarheid doet. Maar als we in de race zijn, en het duidelijk is dat één van hen een kans heeft, en eentje niet, dan gaan we doen wat nodig is voor de titel. Het zou gek zijn als we dat niet doen."

Context is belangrijk

Brown stelt wel dat het belangrijk is wat er in de race gaat gebeuren: "We willen de wereldtitel winnen. Dus we gaan zien hoe alles zich gaat ontvouwen in de race. Maar we gaan de titel niet winnen, omdat we een derde en een vierde plaats, of een zesde en zevende plaats proberen te beschermen, of hoe de situatie ook zal zijn."

Damon Hill

Posts: 19.610

Ook hier weer de selectiviteit ten top. Dus als Perez Hamilton rondenlang ophoudt is het geweldig, maar als de teamgenoot van Norris hem ten hulp schiet is het ineens "zo wil je niet winnen".

De selectieve verontwaardiging hier komt echt mijn keel uit.

Echt de normaalste zaak van de wereld da... [Lees verder]

  • 21
  • 5 dec 2025 - 11:04
  • red slow

    Posts: 3.272

    Dan hoop ik dat de mentaliteit bij Piastri is dan beide geen titel.

    • + 12
    • 5 dec 2025 - 10:21
    • oale

      Posts: 795

      Piastri mag dan stoïcijns zijn, tegelijkertijd is het een slappe zak

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 10:26
    • 919

      Posts: 3.886

      Vergeet het maar, tijdens de persconferentie gister waren Piastri zijn woorden;

      'Ik moet nog horen wat er van mij verwacht wordt...'

      Dat is nu duidelijk geworden, en Piastri is niet het type dat zich niet conformeert.

      • + 7
      • 5 dec 2025 - 10:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 411

      Hij zou zichzelf volledig buiten het team zetten moest hij het "liever geen van beide dan Lando" spel spelen.

      Dat zou gewoon extreem dom van hem zijn.

      • + 7
      • 5 dec 2025 - 10:38
    • RonHymer

      Posts: 39

      Waarschijnlijk heeft Webber het wel contractueel vastgelegd. Voor een aantal miljoenen extra is er vast een boel mogelijk.

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 10:57
    • Rick Nitros

      Posts: 503

      Dan is hij gelijk koning imho.

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 11:02
    • Ferdi12

      Posts: 786

      Waarom is toch logisch?
      Als de één het niet kan winnen dan de ander?
      Of het nu Norris of Piastry is, men gaat zijn teamgenoot toch helpen? Dat is volgens mij een no-brainer.

      • + 6
      • 5 dec 2025 - 11:17
    • RonHymer

      Posts: 39

      Ferdi. Zo denkt een topsporter niet.

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 11:42
    • RonHymer

      Posts: 39

      Bovendien heeft het verregaande gevolgen voor het seizoen erop.

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 11:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 411

      "Bovendien heeft het verregaande gevolgen voor het seizoen erop."

      Absoluut

      Als je door een teamorder te weigeren je team naait kan je het wel vergeten het seizoen er op

      • + 6
      • 5 dec 2025 - 11:45
    • RonHymer

      Posts: 39

      Met braaf in de pas lopen is nog niemand kampioen geworden Herman

      • + 5
      • 5 dec 2025 - 11:46
    • RonHymer

      Posts: 39

      Dat heeft Piastri wel gemerkt in het 2e deel van dit seizoen

      • + 6
      • 5 dec 2025 - 11:47
    • Ferdi12

      Posts: 786

      @Ronhymer
      Ben je zo naïef?
      Zij worden beide betaald door McLaren, als jouw werkgever jouw wat vraagt om een collega te helpen, vertik jij dat dan ook?
      Voor McLaren zelf is de coureurstitel ook van belang. Sponsoring hangt daar ook vanaf. Men trekt makkelijker sponsoren aan als men beide titels in bezit heeft.

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 11:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 411

      "Met braaf in de pas lopen is nog niemand kampioen geworden Herman"

      Gaat hier niet over "braaf in de pas lopen".

      Gaat om het belang van het team - veel geld en veel mensen die er werken.

      Elke rijder, inclusief Verstappen, zou in de situatie waarin zijn teamgenoot de titel kan pakken en hij niet zijn teamgenoot helpen.

      Anders zet je jezelf buiten het team en kan je vertrekken. Uiteindelijk is geen enkel individu groter dan het team tenzij het team geen alternatieven heeft, en wie denkt dat het wel zo is, is extreem naïef

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 11:54
    • RonHymer

      Posts: 39

      Mannen. Jullie brengen jullie mening als absolute feiten. Ik ben het daar niet mee eens. Als dat niet mag dan houd ik op met discussiëren.

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 11:55
    • Brummbär

      Posts: 689

      De laatste die de "dan maar beide niet" mentaliteit had en lachend op het podium stond toen ze het allebei misliepen reed het volgende jaar in een Renault. Terwijl zijn teamgenoot een jaar later alsnog kampioen werd.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:08
    • RonHymer

      Posts: 39

      En dan blijkt Renault (Alpine) volgend jaar de beste auto gebouwd te hebben met de Mercedes AMG motor achterin. Haha grapje. Ik snap wat je bedoelt.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:22
    • zoefroef

      Posts: 1.645

      @ ferdi ik had ooit n chef die vroeg een collega te bevoordelen, nou nee niet gedaan. Kom.op zeg

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:31
    • Patrace

      Posts: 6.381

      Wat Piastri ook beslist, heeft impact op volgend seizoen.
      Laat hij Norris voorbij dan is hij volgend jaar defacto de tweede coureur en rij je het hele jaar naast de wereldkampioen. Dat is niet echt motiverend voor hem.
      Weigert hij echter de teamorder op te volgen, dan is hij de gebeten hond en zal de rivaliteit binnen het team enorm toenemen.

      Dus voor Piastri zijn team orders een lose-lose situatie.

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 12:39
    • Ferdi12

      Posts: 786

      @Ronhymer
      Je mag er niet mee eens zijn, teambelang is groter dan het individuele belang. Ook de grote MS moest zich opofferen na zijn beenbreuk om Irvine proberen te helpen om WK te worden.
      Als je geen gelijk krijgen is wat anders dan niet jouw mening mogen geven.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:06
    • Ferdi12

      Posts: 786

      @Zoefzoef
      Op het moment dat Piastry geen kampioen meer kan worden bevoordeeld hij Norris niet, maar helpt hij hem. Dat is wat anders. Dat wordt ook niet van hem gevraagd. Hij mag voor zijn eigen kans gaan, maar op het moment dat hij niet meer kan worden en Norris nog wel, dan is het logisch dat hij Norris voorbij laat. Als hij dat niet zou doen en Max wordt kampioen dan benadeeld hij niet alleen Norris, maar ook zijn werkgever.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:12
    • RonHymer

      Posts: 39

      Ah Ferdi. Dan houdt de discussie op idd. De pot verwijt de ketel. Fijne dag.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:27
  • SEN1

    Posts: 2.691

    Dat Max de titel wint is al extreem klein. Met teamorders binnen McLaren kan Max het sowieso wel op de buik schrijven. Het is wat het is.

    • + 5
    • 5 dec 2025 - 10:23
    • F1jos

      Posts: 4.893

      Laat Max het maar verrassen, dat heeft hij al vaker gedaan.

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 10:32
    • worstenbroodje

      Posts: 17

      Dat klopt, F1jos, maar Max heeft het hier niet in eigen hand. Hij moet het hebben van het falen van McLaren. En dat zie ik deze race niet gebeuren.

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 10:51
    • Supa

      Posts: 2.626

      Ik verwacht een uitval van Norris, Piastri op P2 en Russell of Leclerc op P3. Max kampioen.

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 11:20
    • koppie toe

      Posts: 4.937

      Eerst kwalificeren dan nog een race starten en door de eerste bochten komen zonder schade, dan komt er pas een eventuele teamorder om de hoek kijken.
      Ik zie het zondag wel

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:59
  • Rogier hier

    Posts: 6.749

    Haha die Zak. Denk je echt dat de ene coureur de ander aan de titel gaat helpen? Zelfs wanneer die zelf geen kans meer maakt? Ik denk het niet. Piastri is zuur en verbitterd en geeft volgens mij nog gas bij wanneer Zak zelf voor zijn auto staat en ramt naar mijn idee eerder Norris van de baan af dan dat hij hem kampioen maakt. En Norris? Die zal, als hij in die situatie zit, zo zitten huilen in zijn auto dat hij van verdriet niet meer weet wat te doen en waarschijnlijk zijn auto de pits in rijdt om ergens in een hoekje te gaan zitten huilen en daar voorlopig niet meer uitkomt

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 10:30
  • OrangeArrows

    Posts: 3.317

    Yuki moet een handje helpen.

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 10:30
    • skibeest

      Posts: 1.982

      In de vorm van een bowlingbal???

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 11:41
    • zoefroef

      Posts: 1.645

      Een bottasje lijkt me geinig, bottas kwam er ook mee weg.

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 12:33
    • k.w

      Posts: 1.165

      @ orange... inderdaad ! .. en als Yuki 1 of 2 maal is mee geholpen had om tussen die McL te eindigen was max al kampioen geweest bij wijze van spreken ...grrrr

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:33
  • aveenhuysen

    Posts: 91

    Yuki moet gewoon roepen no brakes no brakes en boem 2 papayas van de baan...................

    • + 4
    • 5 dec 2025 - 10:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 411

      Ja da's vooral wat Max na 2021 nodig heeft ... nog een controversiële slotrace

      Laat het nu maar gewoon fair gebeuren en dat de beste moge winnen, boeit dan zelfs niet wie

      • + 8
      • 5 dec 2025 - 10:40
  • Damon Hill

    Posts: 19.610

    Tja, logisch toch! Zolang Piastri de race kan winnen doet Piastri dat gewoon, want dat is juist gunstig voor Norris. Als Piastri de race wint heeft Norris genoeg aan P6 om voor Verstappen te eindigen.

    Maar als Verstappen op P1 ligt, Piastri P2 en Norris op P4, dan is het logisch dat Piastri zich terug laat zakken. Piastri wint er dan ook niets mee om die teamorders te negeren. Waarom zou hij? Voor een enkele 2e plek in de slotrace die hem verder niets brengt? Nee, dan kan hij beter Norris helpen zodat hij andersom in 2026 ook weer een keer geholpen kan worden. Mensen beseffen niet dat zodra Piastri kansloos is voor de titel, het zinloos is om de poot stijf te houden. Daar bereikt hij werkelijk geen ene bal mee.

    • + 14
    • 5 dec 2025 - 10:43
    • KiekisNL

      Posts: 2.188

      Maar wil Lando zo kampioen worden.

      Zou ne trouwens ook niets verbazen als Norris kampioennwirdt dat hij een rosbergje doet en lekker gaat golven

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 11:51
    • dumdumdum

      Posts: 2.736

      Raikonnen deed er niet moeilijk over toen Massa hem in China en Brazilië voor liet. Punt is gewoon dat hij de titel dan heeft en niemand, zelfs een crash gate, zal dat van hem afpakken. Maar het is wel zuur dat als Piastri Norris niet voor had laten gaan in Italië, hij met een winst en Norris op p3 ook kampioen was geweest.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:56
    • Speedpuppet

      Posts: 9.505

      Ik hoorde Max niet klagen na 21 Kiekis, kampioen is kampioen

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.511

      Als Oscar 2e en Lando 3e weet ik het niet. Maar als Oscar 3e en Lando 4e heeft Oscar toch geen kans meer en dat ene podium krijgt ie dan volgend jaar wel terug. En dat is niet meer dan logisch als Oscar toch geen kansen meer heeft.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:19
  • Flexwing

    Posts: 220

    Dat wordt dan boe geroepen als hij kampioen wordt zo wil je toch niet winnen

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 10:47
    • Damon Hill

      Posts: 19.610

      Ook hier weer de selectiviteit ten top. Dus als Perez Hamilton rondenlang ophoudt is het geweldig, maar als de teamgenoot van Norris hem ten hulp schiet is het ineens "zo wil je niet winnen".

      De selectieve verontwaardiging hier komt echt mijn keel uit.

      Echt de normaalste zaak van de wereld dat je je teamgenoot helpt als je zelf geen kans meer maakt op de titel. Ga nou niet ineens hypocriet doen want toen Perez in Abu Dhabi 2021 Hamilton ophield vond iedereen het ineens geweldig.

      • + 21
      • 5 dec 2025 - 11:04
    • walteij

      Posts: 2.093

      @Damon ik deel een groot deel van je past, maar het grote verschil is natuurlijk wel dat Perez in die race op geen enkele manier nog kans maakte op iets van een titel, terwijl Piastri ook gewoon kans maakt. Norris op P4, Piastri op P3, Russel op P2 en Max op P1, Max valt uit, Russel maakt een stuurfoutje en ineens vallen de dobbelstenen de andere kant op.

      Zolang je zelf kans maakt op de titel moet je meedogenloos zijn en dan maakt het mij niet uit of je Verstappen, Piastri, Norris, Hamilton of Hill heet ;).
      Als je daadwerkelijk kansloos bent, help je je teamgenoot.

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 11:31
    • Damon Hill

      Posts: 19.610

      @Walteij,
      Het ironische is dus dat Piastri Norris juist helpt door zelf de race te winnen, want dan hoeft Norris geen 3e meer te worden.

      Maar zodra Max de leiding heeft en Piastri geen kans meer maakt om te winnen, kan hij inderdaad net zo goed Norris laten passeren als Norris op P4 ligt.

      • + 5
      • 5 dec 2025 - 11:36
  • Sambalbei

    Posts: 1.821

    Moet je nog maal afwachten of Piastri ook meewerkt aan die teamorders....

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 10:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 411

      Waarom zou hij er niet aan meewerken?

      Hij is uiteindelijk ook gewoon maar een werknemer in een organisatie van duizenden mensen hoor.

      • + 8
      • 5 dec 2025 - 11:04
    • Damon Hill

      Posts: 19.610

      @Herman,
      Mensen zijn verschrikkelijk kortzichtig, te bizar voor woorden.

      Wat mensen niet beseffen is dat het in 2026 of later wel eens andersom kan zijn. Misschien is Piastri dan favoriet voor de titel en heeft hij een keer de hulp van Norris nodig. Op die hulp hoeft hij niet te rekenen als hij nu zijn poot stijf houdt.

      Piastri gaat alleen voor eigen kansen ZOLANG hij nog zelf de titel kan winnen. Zolang Max 1e ligt, kan Piastri sowieso de titel niet meer winnen, en heeft het dus überhaupt geen zin om Norris te dwarsbomen. HOE MOEILIJK is het voor mensen om dit in te zien? Godzijdank begrijp jij het wel!

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 11:17
    • Brummbär

      Posts: 689

      Als Piastri niet helpt in zo'n (Norris op P4) situatie. Kan hij volgend jaar bij Renault gaan rijden. Vraag maar aan Fernando.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:11
  • misstappen

    Posts: 3.435

    Let the best one win...

    1 ding is zeker, het wordt geen gewone race en de kans dat er hele gekke dingen gaan gebeuren is groot. Crashes - safety car, onhandige strategien, motoren die klappen aan het eind vh seizoen. Zeg het maar. Ergens las ik dat bij eerdere beslissende races we meerdere kandidaten waren voor de wereldtitel nog nooit degene gewonnen heeft die bij de start boven aan stond. Is dat een wetmatigheid, nee natuurlijk niet, maar geeft wel aan dat er nog helemaal niks beslist is. Kijk naar AD21, die race is ook kompleet omgeslagen na een crash in de slotfase. Toen ging het maar om twee kandidaten, nu drie. Ik hoop een faire spannende race met een hoop tumult, onzekerheden en plottwists. Het bier staat koud, de zak chips is ingekocht, bring it on...

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 11:02
    • Golf-GTI

      Posts: 1.628

      “Misstappen” gaan zeker gebeuren in deze laatste race met alle druk voor iedereen er vol op. Netflix kan het niet bedenken…

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 11:13
    • Damon Hill

      Posts: 19.610

      @Misstappen,
      Abu Dhabi 2021 keken we met een grote vriendengroep, twintig man ongeveer. De hele race moest ik nodig naar de WC, en op gegeven moment dacht ik: er gebeurt nu toch geen bal meer en Hamilton wordt kampioen, dus ik kan wel even. Ik kom 3 minuten later terug en iedereen roept me. KOM KIJKEN KOM KIJKEN!!! OPLETTEN!!!!!!!

      Ik zal het nooit vergeten. Ik loop terug van die WC en de hele race stond op zijn kop.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 11:19
    • misstappen

      Posts: 3.435

      @damon..., AD21 was episch, zoiets geks komt nooit meer terug

      ga zondag ook maar weer naar toilet dan...

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 11:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.965

      Als ik naar de wc zou moeten zet ik het beeld ff stil....dan maar één minuutje later de uitslag...

      Ik ben in de straat de enige die naar de F1 kijk, dus ik zal niemand over straat zien juichen met 'n Max of McLaren shirtje aan.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 11:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.610

      @Misstappen,
      Dat zeggen we misschien omdat het Verstappen was, maar de finale race van 2012 was nog veel gekker joh. Als je je die niet kan herinneren, zeker terugkijken?

      Vettel die spint in de eerste ronde en nota bene aan wordt getikt. Ik denk dat iedereen toen dacht: oké, game over, Alonso pakt zijn 3e titel. Maar Vettel kon gewoon doorgaan!

      In diezelfde race pakte Hülkenberg de leiding en had 45 SECONDEN voorsprong op de nummer 3. 45 SECONDEN! Dat podium was gewoon veilig en hij kon zelfs winnen. Toen riep Alonso over de boordradio dat er troep op de baan lag en PLOP, daar kwam de SC naar buiten. Ineens was Hulkenberg die 45 seconden voorsprong kwijt, wat natuurlijk heel zuur was.
      Pas daarna ging Hulkenberg de fout in en botste tegen Hamilton.

      En er gebeurde nog zoveel meer, maar eigenlijk moet je die race gewoon nog eens kijken. Er deed alleen geen Nederlander mee, waardoor het misschien minder is blijven hangen ;).

      Maar het ging alle kanten op. Het wordt Alonso! Nee het wordt toch Vettel! Nee het wordt Alonso! Nee het wordt toch weer Vettel!

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 11:39
    • Freek-Willem

      Posts: 6.511

      En dan hebben we nog de 20 seconden kampioen Massa nadat Lewis in de laatste ronde alsnog in een zetel geworpen werd door onze Duitse vriend Glock

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:24
  • Pepe

    Posts: 1.163

    Dan wordt het lastiger. Maar er kan iets gebeuren bij de start of crash tijdens de race door eigen fout van Lando. Of misschien wel gewoon technisch falen. Ik sluit niets uit er staat zoveel druk op. Dit is nog helemaal geen gelopen race.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 11:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.255

      Iedereen gaat er maar vanuit dat Lando een perfecte race rijdt en aan het eind in de top 4 ligt.
      Er kan zoveel gebeuren, een crash door een ander, motorplof, SC.
      En dat kan ook Piastri en Max overkomen. Laten we eerst maar eens afwachten hoe de race verloopt.
      Hoge temperaturen die in het voordeel zijn voor de beide McLaren wagens.

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 11:57
    • Freek-Willem

      Posts: 6.511

      Max en Oscar liggen er samen af in bocht 1. En uit solidariteit crasht Lando eenzijdig voortijdig. Hulkenberg wint de race en calopinto wordt 2e en Yuki 3e.

      Russell crash halverwege nog met Lewis en Sainz krijgt het me Charles aan de stok wat tot een rode vlag leidt en bij de herstart gaan Lawson die dan aan de leiding ligt er samen met Hadjar er af in bocht 1.

      Al het tumult veroorzaakt een kortsluiting bij ome ben en de race director. Ome Ben maakt de four dat er toch champagne op het podium komt en de race director laat de race een ronde te vroeg afvlaggen. Saillant detail is dat Norris de race mag afvlaggen omdat hij toch al vroeg klaar was maar door deze blunder hij een 15 punten aftrek krijgt en Max alsnog wdc wordt waarmee AD21 ineens niet meer zo bijzonder is.

      En na afloop is de Arabische wereld zo verbolgen over de blunder van ome Ben dat deze gedwongen wordt om af te treden als Fia president wat de weg vrij maakt voor een vrouwelijke president

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:32
  • John6

    Posts: 11.354

    Eerst maar eens de kwalificatie afwachten, dan komen de spanningen om de hoek kijken, dit zijn maar trainingen.

    Deze race zal denk ik zelf een hele gekke gaan worden, 3 rijders kunnen kampioen worden, dat moet toch wel spektakel gaan geven.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 12:39
  • Speedpuppet

    Posts: 9.505

    Ach, als Norris niet uitvalt is hij kampioen. Zo simpel is het gewoon helaas.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 12:56

