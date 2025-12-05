Het team van McLaren heeft een drastisch besluit genomen. Mocht er op zondag in de Grand Prix van Abu Dhabi een scenario bestaan, waarbij Lando Norris Oscar Piastri moet passeren voor de titel, dan gaat dat gebeuren. Zak Brown heeft namelijk voor het eerst teamorders aangekondigd.

Het team van McLaren weigert al het hele seizoen teamorders door te voeren. Norris en Piastri kregen in alle races dezelfde kansen, maar ze moesten zich wel aan de zogenaamde Papaja Rules houden. Dit zorgde vaak voor de nodige verbazing, maar bij McLaren hielden ze vast aan deze aanpak. Het eerlijk behandelen van de coureurs zorgde in sommige gevallen voor onhandige situaties, en heeft het team mogelijk punten gekost.

Norris en Piastri zullen dit weekend in een duel met Max Verstappen gaan uitmaken wie er wereldkampioen gaat worden. Dat kan dus betekenen dat Verstappen de race leidt, terwijl Piastri en Norris op de derde en vierde plaats rijden. Norris heeft in dat scenario een derde plaats nodig voor de titel, maar het leek er niet op dat er in dit geval teamorders zouden worden doorgevoerd. Teambaas Andrea Stella stelde dat de coureurs ook hier gelijke kansen krijgen, en Norris stelde op donderdag dat hij Piastri niet om een gunst gaat vragen.

Wat gaat er gebeuren?

Al die mooie woorden kunnen nu de prullenbak in, want McLaren-CEO Zak Brown heeft teamorders aangekondigd. Als hij in een interview met Sky Sports wordt gevraagd naar het scenario waarbij Norris Piastri moet passeren voor de titel, is hij duidelijk als hij wordt gevraagd naar een teamorder: "Ja, natuurlijk. We zijn realistisch. We willen deze wereldtitel winnen. We gaan dit weekend in waarin we weten dat ze gelijke kansen hebben, al is er wel een puntenverschil."

"Je weet niet hoe de kwalificatie zal gaan, wat de betrouwbaarheid doet. Maar als we in de race zijn, en het duidelijk is dat één van hen een kans heeft, en eentje niet, dan gaan we doen wat nodig is voor de titel. Het zou gek zijn als we dat niet doen."

Context is belangrijk

Brown stelt wel dat het belangrijk is wat er in de race gaat gebeuren: "We willen de wereldtitel winnen. Dus we gaan zien hoe alles zich gaat ontvouwen in de race. Maar we gaan de titel niet winnen, omdat we een derde en een vierde plaats, of een zesde en zevende plaats proberen te beschermen, of hoe de situatie ook zal zijn."