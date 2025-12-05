user icon
icon

Marko begint zich zorgen te maken over situatie van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko begint zich zorgen te maken over situatie van Verstappen

Max Verstappen weet dat er nog werk aan de winkel is voor de rest van het weekend in Abu Dhabi. Verstappen noteerde in de eerste twee vrije trainingen de tweede tijd, en moest de nodige tijd toegeven op Lando Norris. Helmut Marko wil de situatie nog niet alarmerend noemen, maar hij vindt het ook geen comfortabele situatie.

Verstappen kan dit seizoen voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Red Bull-coureur heeft een opmerkelijke opmars achter de rug, en staat nu nog maar twaalf punten achter op Norris in de strijd om de titel. Dat betekent dat hij in Abu Dhabi een klein wonder nodig heeft, want Norris mag niet op het podium finishen.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Als Norris de lijn van de vrije trainingen doortrekt, dan heeft Verstappen een probleem. In zowel de eerste als de tweede vrije training noteerde Norris de snelste tijd, en zat Verstappen vlak achter hem met twee keer een tweede tijd. In de tweede vrije training liep niet alles op rolletjes bij Red Bull, en ze weten dan ook dat er werk aan de winkel is.

Is het een alarmerende situatie?

Na afloop van de tweede vrije training werd Red Bull-adviseur Helmut Marko door Motorsport.com gevraagd of hij de achterstand van Verstappen alarmerend vindt: "Ik zou niet zeggen dat het alarmerend is, maar het is ook geen comfortabele situatie. Het beeld in de long runs was eigenlijk hetzelfde. Ook daar verloren we vooral tijd in de derde sector en onze bandenslijtage lag hier ook hoger dan bij McLaren, eigenlijk alleen ten opzichte van Lando."

Wie is de grote rivaal?

Volgens Marko is Norris dit weekend de grootste tegenstander van Red Bull: "Het is jammer genoeg Norris die hier sneller is, en niet Piastri. We hadden het eigenlijk liever andersom gezien." Als Marko wordt gevraagd of Mercedes of Ferrari kunnen 'helpen', reageert hij twijfelend: "Ik nog niet dat één van hen snel genoeg is. Misschien vinden ze nog iets richting de dag van morgen."

koppie toe

Posts: 4.946

Jammer, wat moet je meer zeggen?

Ik ga maar ff ontstressen op het strand denk ik.

  • 2
  • 5 dec 2025 - 19:59
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.276

    OFF TOPIC:

    "Stefano Domenicali has confirmed that the number of Sprints will increase in 2027.
    Formula 1 president explained that the short format is closer to the expectations of the modern audience and represents an important part of the sport's evolution.

    "Yes, definitely in the future the Sprints will be more than six," Domenicali told Sky Sport. The president then clarified that free practice does not attract enough interest, while the Sprint generates immediate competition and allows riders to race for points as early as Saturday.

    Domenicali also commented on the 24-race calendar, calling it sustainable: "The 24 races are a fair number. It’s not true that so many races are stressful, there are people who go to the beach between races and the other”.
    "

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 19:27
    • koppie toe

      Posts: 4.947

      Jammer, wat moet je meer zeggen?

      Ik ga maar ff ontstressen op het strand denk ik.

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 19:59
    • Pietje Bell

      Posts: 32.276

      STRAND ???

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 20:23

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar