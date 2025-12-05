Max Verstappen weet dat er nog werk aan de winkel is voor de rest van het weekend in Abu Dhabi. Verstappen noteerde in de eerste twee vrije trainingen de tweede tijd, en moest de nodige tijd toegeven op Lando Norris. Helmut Marko wil de situatie nog niet alarmerend noemen, maar hij vindt het ook geen comfortabele situatie.

Verstappen kan dit seizoen voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Red Bull-coureur heeft een opmerkelijke opmars achter de rug, en staat nu nog maar twaalf punten achter op Norris in de strijd om de titel. Dat betekent dat hij in Abu Dhabi een klein wonder nodig heeft, want Norris mag niet op het podium finishen.

Als Norris de lijn van de vrije trainingen doortrekt, dan heeft Verstappen een probleem. In zowel de eerste als de tweede vrije training noteerde Norris de snelste tijd, en zat Verstappen vlak achter hem met twee keer een tweede tijd. In de tweede vrije training liep niet alles op rolletjes bij Red Bull, en ze weten dan ook dat er werk aan de winkel is.

Is het een alarmerende situatie?

Na afloop van de tweede vrije training werd Red Bull-adviseur Helmut Marko door Motorsport.com gevraagd of hij de achterstand van Verstappen alarmerend vindt: "Ik zou niet zeggen dat het alarmerend is, maar het is ook geen comfortabele situatie. Het beeld in de long runs was eigenlijk hetzelfde. Ook daar verloren we vooral tijd in de derde sector en onze bandenslijtage lag hier ook hoger dan bij McLaren, eigenlijk alleen ten opzichte van Lando."

Wie is de grote rivaal?

Volgens Marko is Norris dit weekend de grootste tegenstander van Red Bull: "Het is jammer genoeg Norris die hier sneller is, en niet Piastri. We hadden het eigenlijk liever andersom gezien." Als Marko wordt gevraagd of Mercedes of Ferrari kunnen 'helpen', reageert hij twijfelend: "Ik nog niet dat één van hen snel genoeg is. Misschien vinden ze nog iets richting de dag van morgen."