Minardi
Minardi
- Team naam Minardi
- Basis Faenza, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1985
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 4.926 reacties op Minardi
- 71 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Minardi
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In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Giancarlo Minardi (ITA) with Stefano Domenicali (ITA) Formula One President and CEO. 17.05.2024. Formula 1 World Championship, Rd 7, Emilia Romagna Grand Prix, Imola, Italy, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Emilia Romagna Grand Prix - Practice Day - Imola, Italy XPB Images Imola Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Italy Emi
17 mei 2024Album
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Japanner Yuki Tsunoda maakt grote kans op een F1-debuut bij Alpha Tauri in 2021
Yuki Tsunoda maakt grote kans om zijn Formule 1-debuut te maken bij Alpha Tauri volgend jaar. De 20-jarige Japanner won in Spa-Francorchamps de race in de Fo...02 sep 2020 15:21
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Alex Zanardi met spoed naar ziekenhuis na ongeluk met handfiets
Alex Zanardi is met spoed per vliegtuig naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval tijdens de deelname aan de Paralympische handbike est...19 jun 2020 19:01
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Latifi op pole position om Williams over te nemen
Al een aantal jaar gaat het slecht met het team van Williams. Op financieel vlak is het kommer en kwel en op het circuit heeft het de positie van Minardi overgenomen. Het toptea...10 jun 2020 14:22
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Voormalig F1-teameigenaar Giancarlo Minardi zegt dat hij Carlos Sainz voor 2021 niet zou hebben gecontracteerd als hij de leiding had bij Ferrari. Sainz is vastgelegd om Sebasti...03 jun 2020 16:16
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Carrière Carlos Sainz loopt parallel aan die van Fernando Alonso
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Hoe Sebastian Vettel het einde van Robert Doornbos inluidde
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Sergey Zlobin over uitspraak coronavirus Marko: "Het is een harde zet, maar hij heeft gelijk"
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Video: Jos Verstappen pakt voorlopige pole voor Franse Grand Prix 2003
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Exclusief Interview: Fabrizio Barbazza: "Minardi was een klein, maar geweldig team"
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Aanstaande zaterdag en zondag staat de Australische International Endurace Race gepland, de 12 uur van Bathurst. Robin Frijns won deze race in 2018, maar hij verdedigt...01 feb 2019 09:23
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De Grand Prix van de Verenigde Staten in 2005 zou een politieke strijd worden. Meerdere stromingen vonden destijds dat ze in hun recht stonden. Om jullie mee te nemen naar ...17 okt 2018 17:56
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Special: 25 Jaar Verstappen in de Formule 1 deel 2: Op weg in Estoril
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Vandaag de dag: De Ceasars Palace Grand Prix van 1982
Wie dacht dat Herman Tilke 'The Godfather' van circuits ontwerpen was heeft het mis. Zeker als we terugblikken naar 25 September 1982, de dag dat er voor het laatst een ...25 sep 2018 18:12
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De financiële situatie van de Formule 1 moet vanaf 2021 beter worden. Dat vindt Paul Stoddart, die tussen 2001 en 2005 als eigenaar en teambaas van Minardi actief was in de...29 jul 2018 13:52
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Charles Leclerc: "Stap naar Formule 1 groter dan gedacht"
Charles Leclerc heeft aangegeven dat de stap van Formule 2 naar Formule 1 veel groter was dan hij op voorhand dacht. De Sauber-coureur had het de eerste races lastig, maar scoor...17 jun 2018 13:09
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Leclerc alsmaar nadrukkelijker in beeld op de radar van Ferrari
Charles Leclerc wordt alsmaar interessanter voor Ferrari. Dat stellen voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg en Sky Sports-analist Martin Brundle. Volgens het duo laat Le...14 jun 2018 14:29
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Simone Resta, de hoofdontwerper van Ferrari, verruilt het Italiaanse team voor Sauber. Daar gaat Resta aan de slag als technisch directeur. De Italiaan werkt al sinds 2001 bij F...28 mei 2018 14:21
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Video: Ontwerper Aldo Costa neemt plaats in eigen creatie
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Kristensen vertolkt in Azerbeidzjan rol van extra steward
Tom Kristensen fungeert komend weekend bij de Azerbeidzjaanse Grand Prix in Bakoe als adviseur van de stewards van de internationale autosportbond FIA fungeert. Het is de eerste...25 apr 2018 14:08
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Twee oud Formule 1-coureur zijn vandaag jarig. De eerste luistert naar de naam Pierluigi Martini. Deze Italiaan heeft de leeftijd van 57 jaar bereikt. Martini deed in 1984 in ei...23 apr 2018 10:41
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Oud Formule 1-coureur Esteban Tuero is vandaag jarig. De Argentijn blaast 40 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit. Tuero was één seizoen actief in de Formule 1. I...22 apr 2018 07:03
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Oud Formule 1-coureur Anthony Davidson is vandaag jarig. De Brit mag 39 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Davidson debuteerde in Hongarije 2002 bij Minardi, maar moes...18 apr 2018 07:04
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Oud Formule 1-coureur Shinji Nakano is vandaag jarig. De Japanner mag 47 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Nakano was in 1997 en 1998 actief in de Formule 1. Hij reed...01 apr 2018 07:11
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Oud Formule 1-coureur Marc Gene is vandaag jarig. De Spanjaard mag 44 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Gene verscheen namens Minardi en Williams 36 maal aan de start...29 maa 2018 06:57
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Hartverscheurende uitvalbeurten niet nieuw in de Formule 1
Het mooie weekend van Haas F1 in Australië ging zondag in nog geen vijf minuten als een nachtkaars uit. Twee goede resultaten gingen de prullenbak in, nadat bij de pit...27 maa 2018 14:30
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Terugblik: Webber debuteert met punten in Australische openingsrace 2002
Zondag gaat het Formule 1-seizoen 2018 van start met de Grand Prix van Australië. Om vast een beetje warm te draaien voor die eerste wedstrijd, blikt F1Today.net deze week ...22 maa 2018 14:30
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Pedro Lamy viert vandaag zijn 46ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur José Pedro Mourão Lamy Viçoso, beter bekend als Pedro Lamy, is vandaag jarig. De Portugees blaast 46 kaarsjes op zijn verjaardagstaart...20 maa 2018 07:06
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Jos Verstappen viert vandaag zijn 46ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur Jos Verstappen is vandaag jarig. De vader van Max Verstappen mag 46 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. Jos Verstappen was tussen 1994 en 2003 zel...04 maa 2018 07:12
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Oud Formule 1-coureur Nicolas Kiesa is vandaag jarig. De Deen blaast 40 kaarsjes uit op zijn verjaardagstaart. Kiesa was in het laatste deel van het seizoen 2003 de teamgenoot v...03 maa 2018 07:00
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Oud Formule 1-coureur Robert Doornbos moet 10,6 miljoen euro terugbetalen aan zijn oude sponsor Harry Muermans. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Eerder had de rec...27 feb 2018 19:17
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Oud Formule 1-coureur Giovanni Lavaggi is vandaag jarig. De Italiaan heeft de leeftijd van 60 jaar bereikt. Lavaggi verscheen in de jaren 1995 en 1996 zeven maal aan de start va...18 feb 2018 07:00
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Roberto Moreno viert vandaag zijn 59ste verjaardag
Oud Formule 1-coureur Roberto Moreno viert vandaag zijn verjaardag. Bij deze Braziliaan staan er 59 kaarsjes op de taart. Moreno verscheen 42 maal aan de start van een Grand Pri...11 feb 2018 06:55
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Video: Jonge Fernando Alonso zet Minardi op voorlopige pole
Fernando Alonso maakte zeventien jaar geleden zijn Formule 1-debuut bij het team van Minardi. Alonso was het jaar daarvoor al verbonden aan de Italiaanse renstal en mocht in 200...04 feb 2018 14:58
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14:58F1
Historie Minardi
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Coureur#
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Minardi
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2003
19
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2001
21