Ricciardo opgetogen over snelheid van zijn Renault:"goed gevoel"

Daniël Riccciardo loopt zaterdag waarschijnlijk met een nóg grotere glimlach door de paddock dan normaal gesproken al het geval is. Alhoewel die smile tegenwoordig meestal verscholen blijft achter het mondkapje, de Australiër heeft alle reden om content te zijn. Hij wist de Renault naar de vierde tijd te rijden in de tweede vrije trainig met 0,164/sec achter Verstappen.

Een aantal jaren geleden zou niemand raar hebben opgekeken van een dergelijke volgorde in de tijdentabel, alleen met het verschil dat Daniel nu in een andere kleur auto rondrijdt dan Max. in dit geval zit Ricciardo niet in een blauwe auto zoals Max.

In de eerste trainning kwam de Renault van Ricciardo niet verder dan de 18e tijd. Ricciardo's Renault lijkt dus goed op stoom te komen in Barcelona.

Goed gevoel

"Max pakte net de derde tijd voor mijn neus weg, dus hij wist mij diep te raken, maar het was een goede dag. We waren niet erg blij in de eerste training. We deden aanpassingen waarvan ik in eerste instantie dacht dat ze te radicaal zouden zijn. Dat bleek niet, want het pakte heel goed uit. We moeten het nu maar bij deze afstelling houden."

Punten

Ricciardo gaf aan ook "redelijk blij" te zijn met zijn langere runs.

"Ik ga dan ook voor een goede finish in de punten dit weekend."