Red Bull blij met bijzondere 'comeback' van Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo kondigde enkele weken geleden aan dat hij definitief is gestopt als coureur. Op datzelfde moment onthulde hij ook dat hij ambassadeur is geworden voor Ford Racing. Red Bull gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Red Bull Racing, en daar zijn ze heel blij met de Ricciardo-deal.

Ricciardo reed het grootste gedeelte van zijn Formule 1-loopbaan voor de teams van Red Bull. Bij het grote Red Bull Racing beleefde hij zijn grootste successen, en in 2024 reed hij zijn laatste races voor VCARB. Toen hij na de Grand Prix van Singapore aan de kant werd geschoven, verdween hij uit de racewereld en hield hij zich bezig met andere zaken.

'Voelt als familie'

Nu hij ambassadeur is geworden van Ford Racing, kunnen ook de banden met Red Bull weer worden aangetrokken. Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageerde enthousiast bij Sky Sports: "Het voelt als familie om Daniel weer terug te zien keren bij Ford Racing als onderdeel van dit avontuur. Het is echt een fantastisch gevoel. Ik denk dat dit één van de vele voorbeelden is waarin we zien hoeveel raakvlakken er zijn tussen onze twee bedrijven, tussen de twee projecten."

Comeback in de paddock

Mekies werkte vorig jaar samen met Ricciardo bij VCARB. Hij kent de Australische 'Honey Badger' heel erg goed en gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Het is dus enorm spannend. Ik weet zeker dat iedereen het geweldig zal vinden om Daniel weer in de paddock te zien lopen, en misschien gaat dat af en toe gebeuren dankzij Ford Racing."

Red Bull gaat vanaf volgend jaar samen met Ford eigen krachtbronnen produceren. De verwachtingen zijn hoog, maar bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in het project waar ze al jaren mee bezig zijn. Ricciardo zal waarschijnlijk niet gaan plaatsnemen in een racewagen, maar hoe hij zijn rol als ambassadeur gaat invullen is verder nog onduidelijk.