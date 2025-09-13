user icon
icon

Red Bull blij met bijzondere 'comeback' van Daniel Ricciardo

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull blij met bijzondere 'comeback' van Daniel Ricciardo
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 17:45
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Daniel Ricciardo kondigde enkele weken geleden aan dat hij definitief is gestopt als coureur. Op datzelfde moment onthulde hij ook dat hij ambassadeur is geworden voor Ford Racing. Red Bull gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Red Bull Racing, en daar zijn ze heel blij met de Ricciardo-deal.

Ricciardo reed het grootste gedeelte van zijn Formule 1-loopbaan voor de teams van Red Bull. Bij het grote Red Bull Racing beleefde hij zijn grootste successen, en in 2024 reed hij zijn laatste races voor VCARB. Toen hij na de Grand Prix van Singapore aan de kant werd geschoven, verdween hij uit de racewereld en hield hij zich bezig met andere zaken.

Meer over Daniel Ricciardo Ricciardo vindt nieuwe werkgever na F1-exit: "Hou van alles met vier wielen"

Ricciardo vindt nieuwe werkgever na F1-exit: "Hou van alles met vier wielen"

5 sep
 Exclusieve Aston Martin van Ricciardo gaat onder de hamer

Exclusieve Aston Martin van Ricciardo gaat onder de hamer

4 sep

'Voelt als familie'

Nu hij ambassadeur is geworden van Ford Racing, kunnen ook de banden met Red Bull weer worden aangetrokken. Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageerde enthousiast bij Sky Sports: "Het voelt als familie om Daniel weer terug te zien keren bij Ford Racing als onderdeel van dit avontuur. Het is echt een fantastisch gevoel. Ik denk dat dit één van de vele voorbeelden is waarin we zien hoeveel raakvlakken er zijn tussen onze twee bedrijven, tussen de twee projecten."

Comeback in de paddock

Mekies werkte vorig jaar samen met Ricciardo bij VCARB. Hij kent de Australische 'Honey Badger' heel erg goed en gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Het is dus enorm spannend. Ik weet zeker dat iedereen het geweldig zal vinden om Daniel weer in de paddock te zien lopen, en misschien gaat dat af en toe gebeuren dankzij Ford Racing."

Red Bull gaat vanaf volgend jaar samen met Ford eigen krachtbronnen produceren. De verwachtingen zijn hoog, maar bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in het project waar ze al jaren mee bezig zijn. Ricciardo zal waarschijnlijk niet gaan plaatsnemen in een racewagen, maar hoe hij zijn rol als ambassadeur gaat invullen is verder nog onduidelijk.

F1 Nieuws Daniel Ricciardo Laurent Mekies Red Bull Racing Ford

Reacties (2)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Daniel Ricciardo 3
  • Land Australië
  • Geb. datum 1 jul 1989 (36)
  • Geb. plaats Perth, Australië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar