Daniel Ricciardo ligt in het ziekenhuis na motorongeluk
  • Gepubliceerd op 17 aug 2025 12:41
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Daniel Ricciardo raakte eerder deze week lichtelijk gewond na een motorongeluk. De Australiër reed eerder deze week met zijn motor door Australië. Hij kwam toen vast te zitten. Enkele dagen na de eerste publieke verschijning van Daniel Ricciardo sinds zijn Formule 1-exit zou hij een ongeluk hebben gehad in Daintree in het noorden van Queensland. De oud-coureur zou alleen iets aan zijn sleutelbeen hebben opgelopen. 

PlanetF1 meldt dat Daniel Ricciardo naar het Mossman Hospital is gebracht. De Australische coureur is daarheen gebracht, omdat het spoedeisende hulp biedt in deze regio. Het ziekenhuis is onderdeel van de Cairns and Hinterland Hospital and Health Service. 

Details onbekend

De details over de blessure van de oud-coureur zijn onbekend de Australiër zou naar verluidt klachten hebben aan zijn sleutelbeen, zo meldt PlanetF1. Ricciardo zou wel in een goede stemming geweest zijn tijdens de behandeling van zijn blessure. De reden waarom de Australiër terug was in Australië was onder andere een persconferentie.

De Australische coureur was de headliner van Ray White's Connect-conferentie. Daar werd hij door sportpresentator Mel McLaughlin gevraagd naar zijn leven buiten de sport. De coureur beantwoordde de vragen heel optimistisch.

Zelfonderzoek

"Nou, ik heb mijn gezicht niet geschoren," grapte de oud-coureur. "De baard is nu mijn troost. Dit jaar was een beetje zelfonderzoek. Ik heb zo lang in dit gekke, snelle leven geleefd, en dit jaar heb ik een beetje stilte genomen."

"Ik heb veel tijd gehad, ik heb wat gewandeld. Ik was een paar weken geleden in Alaska en ben niet door een grizzly aangereden, wat een pluspunt was. Ik probeer erachter te komen wie ik ben, afgezien van deze coureur. Ik ben de kleine dingen meer gaan waarderen en het belang van familie en vrienden. Ik ben altijd gedreven geweest, en dat leidt soms tot egoïsme, dus ik probeer te leren wat onbaatzuchtiger te zijn en beter te luisteren."

