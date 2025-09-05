Daniel Ricciardo heeft een nieuwe werkgever gevonden. Dat heeft de voormalig Formule 1-coureur onlangs bekendgemaakt op zijn eigen Instagram-kanaal. De goedlachse Australiër, die vorig jaar afscheid nam van de F1, gaat aan de slag als Global Ford Racing Ambassador bij Ford.

Ricciardo nam na de Grand Prix van Singapore afscheid van de Formule 1. De Australiër, die toen uitkwam voor VCARB (het huidige Visa Cash App RB), werd na de nachtrace door Red Bull opzijgezet om plaats te maken voor Liam Lawson. Vervolgens bleef het lange tijd stil rond Ricciardo, maar inmiddels heeft de 36-jarige een nieuwe uitdaging gevonden binnen de racerij.

Ricciardo aan de slag bij Ford

De Australiër reageerde zelf enthousiast op zijn nieuwe rol bij Ford. “Hoewel mijn racedagen achter mij liggen, hou ik nog steeds van alles met vier wielen,” schreef hij in een verklaring. “Daarom ben ik trots om de handen ineen te slaan met Ford en Global Ford Racing Ambassador te worden. Ik ga nauw samenwerken met het Ford Racing Team en me vooral focussen op de prachtige Raptor en de lifestyle die de Raptor voor veel Ford-klanten vertegenwoordigt. Van de F1 tot Dakar en van Le Mans tot Bathurst: van wat ik heb gezien, komt er een fantastische toekomst aan. Ik ben trots om het team te joinen.”

Ricciardo is een bekende naam onder de Nederlandse Formule 1-fans. Van 2016 tot en met 2018 was hij de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Daarna maakte hij de overstap naar Renault, waar hij twee seizoenen reed, om vervolgens zijn geluk te beproeven bij McLaren. Bij dat team wist de Australiër zijn oude vorm niet meer te hervinden die hij eerder had bij Red Bull en Renault. In 2023 keerde hij terug als reserverijder bij Red Bull en halverwege het seizoen verving hij Nyck de Vries bij het zusterteam AlphaTauri (nu VCARB).