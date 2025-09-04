user icon
Exclusieve Aston Martin van Ricciardo gaat onder de hamer

Exclusieve Aston Martin van Ricciardo gaat onder de hamer
  Gepubliceerd op 04 sep 2025 13:22
  Door: Bob Plaizier

Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft een opvallend besluit genomen. De Australiër gaat namelijk één van de zeldzaamste auto's in zijn garage van de hand doen. Het gaat om een Aston Martin Valkyrie, en men verwacht dat deze auto veel geld gaat opbrengen.

Ricciardo reed tot en met vorig jaar in de Formule 1. De Australiër werd na de Grand Prix van Singapore aan de kant geschoven door RB, en werd vervangen door Liam Lawson. Ricciardo trok zich daarna terug en geniet nu van het leven. Een terugkeer in de Formule 1 of een andere raceklasse lijkt niet meer in zijn plannen voor te komen.

Speciale uitvoering

Vermogende fans van Ricciardo kunnen nu toeslaan, want zijn speciale hypercar gaat onder de hamer. Het gaat om een speciale Aston Martin Valkyrie, die is ontwikkeld met de hulp van F1-meesterbrein Adrian Newey. De wagen van Ricciardo heeft chassisnummer 80 van de 150 en is gespoten in de kleur 'Badger Blue'. Dit is een verwijzing naar Ricciardo's bijnaam 'The Honey Badger'.

Hoeveel moet de Valkyrie kosten?

Ricciardo heeft de wagen amper gebruikt, want op de kilometerteller staat slechts 160 kilometer. De zeldzame Valkyrie zal onder de hamer gaat tijdens het Zoute Concours in België op 10 oktober. Men verwacht dat de auto van Ricciardo een enorm bedrag gaat opbrengen, want de schatting is nu dat de hoogste bieder een bedrag zal gaan aftikken van rond de 3,2 miljoen dollar.

Nog meer luxe wagens

Waarom Ricciardo heeft besloten om afscheid te nemen van deze auto, is niet bekend. De Valkyrie is in ieder geval geen onbekende bolide in de Formule 1-paddock, want het is bekend dat ook Max Verstappen de trotse eigenaar is van zo'n racebeest van het Britse merk. Het lijkt er echter niet op dat Verstappen ook plaats gaat maken in zijn garage. Daar staan overigens nog meer luxe sportwagens in.

