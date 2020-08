Alfa Romeo geeft toe: gesprekken met Nico Hülkenberg

Nadat Nico Hülkenberg vertelde gesprekken te voeren met 'twee teams' voor een eventueel racestoeltje voor volgend seizoen, wordt nu duidelijk dat hij met Alfa Romeo in gesprek is. Ook Gunter Steiner van Haas zou gecharmeerd zijn van De Hulk.

"Ja, ja is het korte antwoord."

Dat zei Nico Hülkenberg toen hem tijdens een podcast van F1 Nation werd gevraagd of hij gesprekken voert over een terugkeer als race-coureur in de F1 volgend jaar.

"Ik heb al wat gesprekken gehad met Fred (Vasseur, red) in de afgelopen maanden."

Oude bekende

Vasseur is een oude bekende van De Hulk. Ooit richtte hij ART Grand Prix op als GP2-team. Nico reed in 2009 voor ART Grand Prix.

Inmiddels geeft Vasseur leiding aan Alfa Romeo F1-team. In een andere podcast bevestigt Vasseur op zijn beurt inderdaad een aantal gesprekken te hebben gehad met Nico.

Wat doet Kimi

Toch zegt Vasseur dat hij nog eerst aandeelhouders van het team wil raadplegen over zulke zaken. Ook wil hij "er nog achter zien te komen wat Kimi (Raikkonen) wil doen."

Vasseur wil zich eerst richten op het verbeteren van de prestaties op de baan om ook aantrekkelijk te blijven voor coureurs om er te willen rijden.

Wie wil?

""Op dit moment weet ik niet zeker of we iemand kunnen overtuigen om naar ons te komen nu we zo worstelen. We moeten eerst herstellen en dan pas kunnen we naar coureurs gaan kijken", zo vertelt Vasseur in de Beyond The Grid Podcast.