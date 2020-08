Kees van de Grint, de man die verantwoordelijk was voor het 'zwarte goud' van Bridgestone waarop Michael Schumacher bij Ferrari zijn titels kon winnen, looft Max Verstappen om zijn prestaties vorig weekend. De oud-banden expert blikt samen met Allard Kalff in RTLGP Slipstream terug op de F1 70th Anaversity Grand Prix, vorig weekend in Silverstone. "Max heeft gewoon magistraal gereden!"