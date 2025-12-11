Max Verstappen greep afgelopen weekend in Abu Dhabi net naast de wereldtitel. Niet hij, maar Lando Norris ging er met het goud vandoor. De Brit ontving veel terechte complimenten, maar Ralf Schumacher is wat kritischer. Hij stelt dat de beste coureur dit jaar geen wereldkampioen is geworden.

Verstappen kende dit jaar een opmerkelijke opmars in de tweede seizoenshelft. Na een zwaar eerste deel van het jaar, sloeg hij keihard terug toen men in Zandvoort ontwaakte uit de zomerslaap. Hij finishte in zijn vaderland direct op het podium, en dat was het begin van een sterke reeks. Hij stond in elke Grand Prix op het podium en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en dus Abu Dhabi.

In Abu Dhabi was de zege echter niet genoeg voor de wereldtitel. Norris kwam in zijn McLaren op de derde plaats over de streep, en daarmee verzekerde hij zich van het wereldkampioenschap. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden.

Wie is de beste coureur?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft de ontknoping van het seizoen met bovengemiddelde interesse gevolgd. In de podcast Backstage Boxengasse geeft hij zijn eerlijke mening: "Je moet concluderen dat Max Verstappen de beste coureur is in de Formule 1. Dat is gewoon zo. Als je er zo naar kijkt, dan heeft de beste coureur dit jaar niet gewonnen. Dat moet je keihard concluderen."

'Verstappen is een leider geworden'

Volgens Schumacher kan men dit Verstappen niet kwalijk nemen. De Duitse oud-coureur stelt dat Verstappen heel erg is gegroeid dit jaar: "Daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor: de auto over het hele seizoen, de herstructurering binnen het team, dat ze in feite helemaal opnieuw moesten beginnen. Verstappen is gewoon een echte leider geworden. Hij stond er eerst een beetje alleen als coureur, maar nu is het daar een echte eenheid."

Onrustig jaar

Red Bull heeft een onrustig jaar achter de rug, waarin teambaas Christian Horner na twintig jaar werd ontslagen. Laurent Mekies nam Horners rol over, en Red Bull begon weer te presteren. Eerder deze week werd ook bekend dat teamadviseur Helmut Marko gaat vertrekken.