Steun voor Verstappen: "Beste coureur heeft niet gewonnen"

Max Verstappen greep afgelopen weekend in Abu Dhabi net naast de wereldtitel. Niet hij, maar Lando Norris ging er met het goud vandoor. De Brit ontving veel terechte complimenten, maar Ralf Schumacher is wat kritischer. Hij stelt dat de beste coureur dit jaar geen wereldkampioen is geworden.

Verstappen kende dit jaar een opmerkelijke opmars in de tweede seizoenshelft. Na een zwaar eerste deel van het jaar, sloeg hij keihard terug toen men in Zandvoort ontwaakte uit de zomerslaap. Hij finishte in zijn vaderland direct op het podium, en dat was het begin van een sterke reeks. Hij stond in elke Grand Prix op het podium en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en dus Abu Dhabi.

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

In Abu Dhabi was de zege echter niet genoeg voor de wereldtitel. Norris kwam in zijn McLaren op de derde plaats over de streep, en daarmee verzekerde hij zich van het wereldkampioenschap. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden.

Wie is de beste coureur?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft de ontknoping van het seizoen met bovengemiddelde interesse gevolgd. In de podcast Backstage Boxengasse geeft hij zijn eerlijke mening: "Je moet concluderen dat Max Verstappen de beste coureur is in de Formule 1. Dat is gewoon zo. Als je er zo naar kijkt, dan heeft de beste coureur dit jaar niet gewonnen. Dat moet je keihard concluderen."

'Verstappen is een leider geworden'

Volgens Schumacher kan men dit Verstappen niet kwalijk nemen. De Duitse oud-coureur stelt dat Verstappen heel erg is gegroeid dit jaar: "Daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor: de auto over het hele seizoen, de herstructurering binnen het team, dat ze in feite helemaal opnieuw moesten beginnen. Verstappen is gewoon een echte leider geworden. Hij stond er eerst een beetje alleen als coureur, maar nu is het daar een echte eenheid."

Onrustig jaar

Red Bull heeft een onrustig jaar achter de rug, waarin teambaas Christian Horner na twintig jaar werd ontslagen. Laurent Mekies nam Horners rol over, en Red Bull begon weer te presteren. Eerder deze week werd ook bekend dat teamadviseur Helmut Marko gaat vertrekken. 

f1 benelux

Posts: 4.248

Winst is altijd voor het beste team, niet altijd voor de beste coureur.
Maar laat ons nu niet doen alsof Norris een pannenkoek is!
Kerel kan best een potje sturen! Bulkt ook van het talent!
Anders moeten we ook stoppen met de rijders de 'crème de la crème' van de autosport te noemen!






Zo ..

  • 3
  • 11 dec 2025 - 17:01
Reacties (10)

  • f1 benelux

    Posts: 4.248

    Winst is altijd voor het beste team, niet altijd voor de beste coureur.
    Maar laat ons nu niet doen alsof Norris een pannenkoek is!
    Kerel kan best een potje sturen! Bulkt ook van het talent!
    Anders moeten we ook stoppen met de rijders de 'crème de la crème' van de autosport te noemen!






    Zo ..

    • + 3
    • 11 dec 2025 - 17:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.384

      "Maar laat ons nu niet doen alsof Norris een pannenkoek is!"

      Wie doet/zegt dat Norris een pannenkoek is?!
      Waar zie jij dat staan?

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 17:22
    • NicoS

      Posts: 19.841

      Alleen de teamgenoten van Max waren allemaal pannenkoeken, de rest zijn allemaal goede coureurs…..;)

      • + 2
      • 11 dec 2025 - 17:37
    • snailer

      Posts: 31.021

      Ik begrijp inderdaad niet hoe men tot die conclusie is gekomen. Dat Norris een pannekoek is.

      Norris herpakte zich vanaf Monza, waar hij plots zijn vorm te pakken kreeg. Hij had overigens het geluk dat Piastri een enorme inzinking kreeg. Anders was die vrij eenvoudig WDC geworden. De vraag is wat er zou zijn gebeurd als Leclerc naast Norris had gezeten in plaats van Piastri. Over Verstappen wil ik het al helemaal niet hebben.

      Zelf denk ik als hij de vorm van na Monza aan kan houden hij met geluk van bijvoorbeeld de beste auto er gewoon nog 3 kan binnenhengelen.

      Dus niks pannekoek (Ik hou het op de oude en dus foute spelling)
      Niemand beweert dat.

      Norris is uiteindelijk verdiend kampioen, omdat hij gewoon de beste combi vormde. Auto-Norris-McLaren team.
      Ik vind overigens dat voor al het McLaren design team het best was van allemaal dit jaar.

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 17:46
    • Politik

      Posts: 9.581

      @F1benelux,

      Het lijkt erop dat sommigen hier niet begrijpen wat een hyperbool is en blijkbaar het woord 'pannekoek' heel erg letterlijk nemen.

      Ik begrijp iig heel goed wat je bedoelt. Het gaat wel erg veel over hoe goed Verstappen is en dat hij de morele kampioen zou zijn.
      Dat zet Norris imo onterecht teveel in de schaduw.
      Want hij heeft hele sterke races gereden dit jaar, waarbij hij op meerdere vlakken heeft aangetoond gegroeid te zijn.

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 18:24
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.582

    Ralf kunnen we alweer afvinken.
    Dit riedeltje gaat nog effe doorgaan, vrees ik

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 17:42
    • snailer

      Posts: 31.021

      Waar vrees je voor? Norris blijft gewoon kampioen. Of ze moeten nog aan de bodemplaat van Norris auto aan het meten zijn.

      • + 2
      • 11 dec 2025 - 17:47
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.582

      Dat dit riedeltje nog effe zal doorgaan. Een dikke twee maanden.

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 17:53
    • Flexwing

      Posts: 221

      Die bodemplaat lag wel mooi laag met vonken regen.maar ja die gaan niet controlen natuurlijk

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 18:36
  • Larry Perkins

    Posts: 62.058

    Snel volgende berichten…

    Häkkinen: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Berger: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Alesi: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Doornbos: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Kalf: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    T. Coronel: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    T. Coronel: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Van der Garde: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Tung: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    De tandarts met microfoon: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Mol: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Steiner: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Ecclestone: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Cruella de Vil: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Donald J. Trump: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Elon Musk: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Vladimir Poetin: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Benjamin Netanyahu: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Xi Jinping: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Kim Jong-un: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1): "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1) : "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Gianni Infantino: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    ex-minister Faber: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Gordon: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    De blote tietenparade: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Hannaaaaahhh: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Herman Finkers: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Michael van Gerwen: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Hans van Breukelen: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Fred Grim: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    De Oranje-handbalsters: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Mohamed Salah: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Het Nederlands Curlingteam: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    'Second Choice George': "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    De raketmotorkampioen van vroeger: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Toffe Toto: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Tante Agaath uit Warmetuut: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    DJ ome Joop: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: "Beste coureur heeft niet gewonnen."
    Anderen: "Beste coureur heeft niet gewonnen."

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 19:09

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

