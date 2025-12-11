Helmut Marko kondigde begin deze week zijn afscheid bij Red Bull Racing aan. Eind dit jaar stopt Marko als teamadviseur, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Volgens Marko klopt er helemaal niets van dat hij gedwongen moest stoppen van Red Bull.

Marko zwengelde de geruchtenmolen over zijn vertrek zelf aan na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij baalde als een stekker van het feit dat Max Verstappen de wereldtitel was misgelopen, en stelde dat hij nog een nachtje moest slapen over zijn toekomst. Op maandag ging hij om tafel met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff, en op dinsdag maakte het team wereldkundig dat Marko gaat vertrekken.

Volgens het persbericht heeft Marko zelf besloten om zijn contract in te leveren, maar dat is in strijd met de geruchten van de uren daarvoor. Er werd gesteld dat Marko voor frustratie had gezorgd bij de Red Bull-top door op eigen houtje te handelen. Zo legde hij coureurs vast zonder dat te overleggen, en bleef hij fel uithalen tijdens zijn optredens in de media. Het feit dat er werd gesproken over een zelfgekozen vertrek, was dan ook opvallend.

Hoe kijkt Marko naar deze verhalen?

In een interview met Sport.de wordt Marko geconfronteerd met deze geruchten. De Oostenrijker stelt dat er geen sprake was van druk om te stoppen: "Absoluut niet. Ik had op maandag in Dubai een afspraak met Oliver Mintzlaff. Daar heb ik mijn wens kenbaar gemaakt en na wat heen en weer te hebben gepraat, heeft hij ermee ingestemd, aangezien ik nog een contract had voor 2025."

Wat gaat er gebeuren met Marko's positie?

Marko ontkent dat er sprake was van onenigheid tussen hem en de leiding van Red Bull. De Oostenrijker stelt dan ook dat beide partijen op een goede manier uit elkaar zijn gegaan. Het is nog niet duidelijk of Red Bull een vervanger gaat aanwijzen voor Marko, of dat zijn rol wordt opgesplitst. Eerdere geruchten stelden dat Mintzlaff zelf een grotere rol gaat krijgen bij het team van Red Bull.